Ribnitz-Damgarten

Mit einem weiteren dreisten Fall einer illegalen Müllentsorgung hat sich die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten zu befassen. Bislang unbekannte Täter luden im Zeitraum von Donnerstag, 27. August, bis Freitag, 28. August, an der Straße „Körkwitzer Weg“ Richtung Körkwitz in der letzten Einfahrt zum Gewerbegelände am ehemaligen Faserplattenwerk eine ganze Wagenladung Müll ab. Dabei handelt es sich offenbar um die Überbleibsel eines alten Gartenschuppens samt Inhalt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Ordnungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 /8650 321, bzw. per E-Mail unter: i.woyczesik@ribnitz-damgarten.de zu melden. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, ist eine Belohnung von 200 Euro ausgesetzt.

Bis Anfang August 404 illegale Müllablagerungen im Landkreis

Ribnitz-Damgarten ist keine Ausnahme. Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden bis Anfang August dieses Jahres 404 illegale Müllablagerungen registriert. Davon waren 162 reine Sperrmüll-Ablagerungen oder solche, in denen Sperrmüll mitentsorgt worden war.

Ein besonders krasser Fall wurde aus Marlow gemeldet. In der ersten Augustwoche wurden im Ortsteil Rostocker Wulfshagen etwa 30 Wellasbestplatten im Bereich der Uferböschung des Haubaches abgekippt. Um dem Umweltsünder auf die Spur zu kommen, setzte die Stadt Marlow für Hinweise, die zur Ermittlung des Verursachers und zur Ahndung der Tat führen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus.

Wie in der jüngsten Sitzung der Marlower Stadtvertreter mitgeteilt werden konnte, seien zwei Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

Von Edwin Sternkiker