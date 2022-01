Ribnitz: Unfall im Kreisverkehr

Ribnitz-Damgarten

Bei einem Unfall in Ribnitz-Damgarten ist am Donnerstag ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, hatte es am frühen Nachmittag im Kreisverkehr nahe des Rostocker Tores in Ribnitz gekracht.

Vorfahrt missachtet

Demnach wollte ein Mann aus Brandenburg aus der Straße Am See gegen 13 Uhr in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er einen Bielefelder, der mit seinem Wagen aus der Langen Straße bereits im Kreisverkehr war. Der 70-jährige Brandenburger nahm somit dem 36-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Unfall entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Von Robert Niemeyer