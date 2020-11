Ribnitz-Damgarten

Die Verkehrsführung in der Langen Straße in Ribnitz-Damgarten beschäftigt Politik, Verwaltung, Geschäftsleute und Einwohner gleichermaßen. In den vergangenen Wochen sind immer wieder verschiedene Ideen aufgekommen, den Verkehr in der wichtigsten Geschäftsstraße der Ribnitzer Innenstadt neu zu regeln.

Grundsätzlich stehen sich dabei vor allem zwei Forderungen gegenüber: ein flüssigeres Durchkommen mit dem Auto versus eine stärkere Beruhigung des Straßenverkehrs. Und was sagt die Verwaltung der Stadt dazu?

Einbahnstraße

„Die Einbahnstraße wird in vielen Umfragen favorisiert. Aber wir haben da Vorbehalte“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth. Rein vom baulichen Aufwand wäre die Einbahnstraßenregelung wohl am einfachsten umzusetzen. Es müssten lediglich die entsprechenden Straßenschilder aufgestellt werden.

Immer wieder wird dabei die Lange Straße auch in Verbindung mit der Straße Am See betrachtet. Vor Jahren gab es bereits eine Einbahnstraßenregelung, jedoch in beiden Straßen: in der Langen Straße in West-Ost-Richtung und in der Straße Am See in Ost-West-Richtung. „Theoretisch ist es auch möglich, nur die Lange Straße als Einbahnstraße auszuweisen“, sagt Heiko Körner, Leiter des städtischen Bauamtes.

Vorteil eine Einbahnstraßenregelung wäre, dass der Verkehrsfluss ungestörter wäre. Fraglich ist, ob die derzeit geltende Rechts-vor-links-Regelung aufrechterhalten werden kann beziehungsweise ob diese Regelung dem Ziel nach flüssigerem Verkehr nicht widersprechen würde. Grundsätzlich sind die Lange Straße und einige Nebenstraßen jedoch ohnehin eine Tempo-30-Zone. In diesen Zonen gilt grundsätzlich die Rechts-vor-Links-Regelung.

Ein Nachteil wäre, dass sich durch eine Einbahnstraßenregelung an anderer Stelle mehr Verkehr entstehen würde, etwa in den Nebenstraßen. Zudem würden Verkehrswege länger werden.

Auch der Öffentliche Personennahverkehr in Richtung Westen wäre nicht mehr möglich. Die Bushaltestelle auf Höhe der Kirche würde wegfallen. Die Parktaschen für Reisebusse könnten wohl bleiben, denn in einer Einbahnstraße dürfte auch links geparkt werden. Allerdings müssten die Reisegäste dann in Richtung Fahrbahn aus dem Bus aussteigen.

Verkehrsberuhigte Zone

„Das ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt Innenstädte, die deswegen sterben“, sagt Thomas Huth. Eine verkehrsberuhigte Zone wäre zunächst nicht einfach mit ein paar Schildern eingerichtet. „Eine solche Zone muss mit baulichen Maßnahmen einhergehen, die verlässlich zeigen, dass der Autofahrer in einer anderen Zone ist“, sagt Heiko Körner.

Der typische Charakter einer Straße mit Fahrbahn und Fußweg müsste baulich verschwinden. Denn ein verkehrsberuhigter Bereich ist per Definition keine Fahrbahn mehr, sondern eine Sonderfläche ohne Fahrbahn. Die Pflasterung müsste beispielsweise auf einem Niveau liegen, Bordsteine müssten also zumindest abgesenkt werden.

Außerdem müssten Maßnahmen getroffen werden, die die Geschwindigkeit der Fahrzeuge niedrig halten, wie etwa Blumenkübel oder wechselseitige Parkflächen. „Das wäre auf jeden Fall ein immenser Aufwand“, so Heiko Körner.

Alle Verkehrsteilnehmer dürften dann die Straße gleichberechtigt benutzen, Fußgänger also inmitten auf der Fahrbahn laufen. Autos dürften nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Fußgänger dürften den Autoverkehr nicht unnötig behindern, ebenso Autofahrer nicht Fußgänger. Durchgangsverkehr und Lkw-Verkehr wäre weiterhin möglich.

Fußgängerzone

Eine Fußgängerzone würde zwar die Aufenthaltsqualität für Fußgänger erhöhen. Autoverkehr wäre jedoch gar nicht mehr möglich. Die Ausweisung einer Fußgängerzone, auch in nur einem Teilbereich der Langen Straße, hätte enorme Auswirkungen auf die Nebenstraßen. Gerade der Lieferverkehr und der Anliegerverkehr müssten völlig neu geregelt werden. Eine Busanbindung der Innenstadt über den ÖPNV wäre in diesem Fall nicht mehr wirklich möglich.

Im Blick behalten müsse man auch wichtige „Frequenzbringer“, wie Heiko Körner sagt. Einer sei der Rewe-Markt, der einen eigenen Parkplatz hat. Dieser ist über die Lange Straße zu erreichen. Eine Fußgängerzone in der Langen Straße würde eine Zufahrt zu dem Parkplatz – etwa über die Grüne Straße und die Hahnbittstraße – enorm verkomplizieren und damit die Standortbedingungen verschlechtern. „ Rewe ist ein wichtiger Baustein für die Innenstadt, von dem auch die kleinen Geschäfte profitieren“, so Thomas Huth.

Welche ist die beste Lösung?

„Aus unserer Sicht sollten wir alles so lassen, wie es ist“, sagt Thomas Huth. „Die jetzige Lösung ist mit Kompromissen verbunden. Aber alle anderen Varianten müssten erst mal beweisen, dass sie besser sind als die jetzige“, sagt auch Heiko Körner. Einen Schnellschuss soll es jedenfalls nicht geben.

Profis sollen sich, so von der Politik gewünscht, der Sache annehmen. In der anstehenden Haushaltsdiskussion für das kommende Jahr soll deshalb auch die Erstellung eines Verkehrsgutachtens eine Rolle spielen. Heiko Körner: „Das kostet Zeit und Geld. Aber wenn es gefordert wird, werden wir uns dem stellen.“

Von Robert Niemeyer