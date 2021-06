Ribnitz: Wann kommt der neue Spielplatz in der Klosterweise?

Ribnitz-Damgarten

Noch immer liegt die Fläche in der Klosterwiese in Ribnitz brach, an der bis vor etwa einem halben Jahr noch ein Spielplatz zu finden war. Noch immer sind an dieser Stelle nur eine Bank und ein Papierkorb zu finden. Neue Spielgeräte? Fehlanzeige. Und das, obwohl ursprünglich bereits im Frühjahr die Geräte aufgebaut werden sollten.

Fehlendes Personal für den Aufbau

Der Grund für die Verzögerung ist nach Angaben von Kathrin Schröder, Sachgebietsleiterin Gebäudemanagement in der Stadtverwaltung, dass zum einen das Personal für den Aufbau fehle. Bislang wurden Spielplätze in der Regel mit Mitarbeitern des städtischen Bauhofes und Mitarbeitern des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung (VFAQ) errichtet. Das sei nicht möglich. Beim VFAQ wurden bekanntlich Ein-Euro-Jobber-Stellen gestrichen. Der Bauhof habe alle Hände voll zu tun.

Und so musste die Verwaltung eine Fachfirma beauftragen, die zweitens volle Auftragsbücher hat und deshalb erst im August Zeit hat, den Spielplatz in der Klosterwiese zu errichten. In diesem Falle sei das laut Kathrin Schröder allerdings auch sinnvoll, da der Untergrund aufgrund von Leitungen kompliziert sei. Die Firma müsse sicherstellen, dass die Fundamente für die Geräte keine der Leitungen beeinträchtigen.

Spielplatz wird aufgewertet

Konkret soll der Spielplatz in der 31. Kalenderwoche, also der ersten Augustwoche aufgebaut werden. Am Ende soll es mehr Spielgeräte als vorher geben. Unter anderem wird eine 30 Meter lange Kinder-Seilbahn mit Pendelsitz aufgebaut. Auch ein Drehkranz-Karussell zum Anschubsen wird errichtet, ebenso wie eine Doppelschaukel und ein Balancierbalken. Außerdem gibt es mit dem Drehspiel Spica, eine Art Wipp-Dreh-Scheibe, auf der man stehen kann, und dem Wacky Spinner, eine Art wackelnde Drehscheibe, auf der man vor allem sitzen kann, zwei etwas ausgefallenere Geräte. Bestandteil des Spielplatzes sind außerdem zwei neue Jugendbänke. Inklusive Aufbau kostet der neue Spielplatz etwa 11000 Euro.

Im Dezember vergangenen Jahres, kurz vor Weihnachten, war der beliebte Spielplatz in der Klosterwiese abgebaut worden. Die Geräte waren marode und deshalb zur Gefahr für spielende Kinder geworden, hieß es Anfang des Jahres aus der Stadtverwaltung. Der Spielplatz wurde demontiert, die Geräte wurden entsorgt. Bereits im Januar waren Angebote für neue Spielgeräte eingeholt und ausgewertet worden. Mit einem Aufbau im Frühjahr wurde es jedoch nichts.

Von Robert Niemeyer