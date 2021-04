Ribnitz-Damgarten

Erika Meding ist sehr froh, nach jahrelanger Suche jemanden gefunden zu haben, dem sie die Ribnitzer Recknitz-Apotheke anvertrauen kann. Das ist die Rostocker Apothekerin Kristin Stollberg. Am 1. August wird sie die Nachfolge antreten. „Ich wollte nicht nur eine gute Entscheidung für die Recknitz-Apotheke, sondern auch für meine Mitarbeiterinnen. Ich bin mir sehr sicher, dass ich mit Frau Stollberg eine ebenso tüchtige wie umsichtige Nachfolgerin gefunden habe, die mit vielen neuen Ideen die Recknitz-Apotheke weiter voranbringen wird. Für mich ist dann am 31. Juli nach 45 Arbeitsjahren Schluss“, erzählt die 67-Jährige. Zeitgleich mit der Übergabe der Recknitz-Apotheke übergibt sie auch die Fischland-Apotheke in Wustrow an Kristin Stollberg.

Sie gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge in den Ruhestand. Mit einem lachenden Auge deshalb, weil sie die Apotheken in vertrauensvolle Hände geben kann. Mit einem weinenden Auge deshalb, weil sie jeden Tag gern zur Arbeit gegangen sei. Es sei eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, es gebe immer wieder neue Herausforderungen. Und egal, wie dicke es manchmal auch kam, „ich konnte mich in all den Jahren immer auf mein Team verlassen.“

30 Jahre Recknitz-Apotheke

„Noch habe ich ja ein paar Monate Zeit, aber an den Gedanken, nicht mehr zur Arbeit zu gehen, muss ich mich erst einmal gewöhnen“, so Erika Meding. Das sei unter anderem deshalb nicht leicht, weil etliche Kundinnen und Kunden aus Familien stammen, die bereits über drei Generationen in die Recknitz-Apotheke kommen. „Man kennt die Geschichte dieser Familien, hört von mancherlei Sorgen und Freuden.“ Da sei im Laufe der Jahre ein Vertrauensverhältnis entstanden. Dankbar blickt Erika Meding auch auf die Zusammenarbeit mit Ärzten und Schwestern zurück. „Diese sei immer sehr kollegial und vertrauensvoll gewesen.“

Vor der Wende war Erika Meding in einer staatlichen Apotheke tätig. Am 7. Mai 1991 eröffnete sie dann in der Langen Straße 13 ihre eigene. „Wir begehen also jetzt das 30jährige Bestehen. Mein Start in die Selbstständigkeit war von vielen schlaflosen Nächten begleitet“, erinnert sich die 67-Jährige. Ein völlig anderes politisches System, neue Gesetze, zahlreiche neue Medikamente. Jeden Tag habe man dazulernen müssen.

Zuvor hatten sie und ihr Mann das Haus in der Langen Straßen 13 kaufen können. „Damals gab es Altansprüche auf das Gebäude, wir haben dann mit den Erben einen Vertrag geschlossen, der uns verpflichtete, die Tradition des Hauses zu bewahren“, erzählt die Apothekerin. Und Tradition bedeutet in diesem Fall: Gesundheit. „Denn bereits seit seiner Errichtung steht das Haus im Dienste der Gesundheit“, weiß Erika Meding zu berichten.

Ein traditionsreiches Haus

Der angesehene jüdische Arzt Dr. Bruno Joseph hatte es 1898 bauen lassen und darin seine Praxis betrieben. In späteren Jahren führte er sie gemeinsam mit Dr. Ludwig Thron. Dieser war mit Annemarie, einer Tochter von Dr. Joseph, verheiratet. Ludwig Thron praktizierte bis in die 1960er Jahre in dem Haus. Heute ist neben der Apotheke ein Augenarzt im traditionsreichen Haus ansässig.

Was sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Berufsleben machen wird? „Mein Mann und ich haben uns vorgenommen, mit dem Wohnmobil durch die Welt zu fahren. Dafür wollen wir uns richtig viel Zeit nehmen. Zeit, die wir früher nicht hatten.“

Von Edwin Sternkiker