Ribnitz West: Auf diesen Straßen wird es in den nächsten Monaten eng

Ribnitz-Damgarten

Auf den Straßen rund um die Bernsteinschule dürfte es eng werden. Und das eine ganze Weile. Die Georg-Adolf-Demmler-Straße wird in dem Bereich teilweise gesperrt. Auch die Berliner Straße wird teilweise zugemacht. Es gibt Umleitungen und Haltestellenverlegungen. Und das bis in den Sommer hinein.

Am Dienstag standen bereits die ersten Bauzäune und Straßenschilder. Ab Montag, 28. Februar, war die Sperrung beantragt worden. So wurde zunächst die Demmler-Straße ab der Kreuzung Prager Straße/Berliner Straße in Richtung Westen zur Einbahnstraße. Je nach Verlauf der Bauarbeiten wird auch die Verkehrsführung angepasst. Bis zum 25. Juli wird es in dem Bereich Einschränkungen bzw. Straßensperrungen geben.

Parkplatz Begegnungszentrum weiterhin nutzbar

Die halbseitige Sperrung ist nach Angaben aus dem städtischen Bauamt auch der grundsätzliche Plan (siehe Karte). Von West nach Ost wird die Demmler-Straße ab Prager bzw. ab Helmut-Schröder-Straße bis zur Ernst-Barlach-Straße Einbahnstraße. Auch die Berliner Straße wird teilweise gesperrt bzw. zur Sackgasse, und zwar an der Kreuzung Demmler-Straße. Die Umfahrung aus Richtung Norden kann über die Rigaer Straße und die Danziger Straße erfolgen. Die Parkplätze am Begegnungszentrum sollen aber weiterhin angefahren werden können. Der Kioskwagen bleibt ebenfalls stehen.

Auch die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen muss an der Stelle etwas verändern. Die übliche Haltestelle für den Schulbus an der Bernsteinschule kann demnach nicht angefahren werden. Die VVR weicht mit den Schulbussen auf die Haltestelle Koch-Gotha-Platz aus.

In Ribnitz wird der Bernsteincampus gebaut. Nun wird die Demmler-Straße hier zur Einbahnstraße. Quelle: Robert Niemeyer

Der Grund für die Sperrungen ist weitestgehend offensichtlich. Der Bildungscampus in Ribnitz West wächst zusehends und biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Nun beginnen die Arbeiten an den Außenanlagen rund um den Grundschulneubau. Wie Heiko Körner, Leiter des Bauamtes mitteilt, wird dort unter anderem eine Zufahrt von der Demmlar-Straße auf das Schulgelände geschaffen, die zwischen Neubau und Begegnungszentrum hindurchführt. Auch die fußläufigen Zuwegungen werden gebaut, also beispielsweise der einigermaßen ebene Zugang zur neuen Grundschule und zur benachbarten ehemaligen Grundschule.

Die Fahrbahn wird in dem Bereich unter anderem verbreitert. Auch werden hier die Voraussetzungen geschaffen, um den Schulbusverkehr künftig unkomplizierter an- und abfahren zu lassen. Südlich des Begegnungszentrums werden an der Demmler-Straße vier neue Haltebuchten für Schulbusse geschaffen. Mehr Platz also für Autos, Busse und Fußgänger.

Herausforderungen Budget und Zeitplan

Für fast 30 Millionen Euro entsteht in Ribnitz West ein neuer Bildungscampus. Eine neue Grundschule wird gebaut. Die ehemalige Grundschule nebenan wird grundhaft saniert. Hier zieht nach Fertigstellung die Orientierungsstufe der Bernsteinschule ein. Eine neue Sporthalle wird gebaut. Außerdem werden die Außenanlagen und die Außensportanlagen erneuert.

„Wir wollen in der Summe das Budget halten“, sagt Heiko Körner. Grundsätzlich liege man hier nach wie vor im Plan. Innerhalb des Projektes gebe es Verschiebungen. So sind manche Aufträge teurer, manche günstiger geworden.

Auch der Zeitplan soll möglichst eingehalten werden. Es gebe allerdings Anpassungserfordernisse. In den nächsten Tagen sollen diese konkretisiert werden. Ziel war es stets, mit Beginn des Schuljahres 2022/23 das Projekt abzuschließen. Möglicherweise wird es vereinzelt eng. Das Ende der Straßensperrung jedenfalls liegt mitten in den Sommerferien. Das neue Schuljahr beginnt am 15. August. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass nach Abschluss der Bauarbeiten auch noch ein groß angelegter Umzug erfolgen muss.

Die Grundschule der Bernsteinschule wird derzeit am Standort Mühlenberg unterrichtet. Die Orientierungsstufe lernt in der Container- bzw. Interimsschule. Das Gebäude in der Bernsteinschule soll nach Fertigstellung der aktuellen Bauabschnitte saniert werden. Auch die Schüler der Klassen 7 bis 10 müssen dann anderswo untergebracht werden.

Von Robert Niemeyer