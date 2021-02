Ribnitz: Winterkirche in St. Marien wird modernisiert

Ribnitz-Damgarten

Ziemlich genau 40 Jahre ist es her, als die Winterkirche in der St.-Marien-Kirche in Ribnitz-Damgarten gebaut wurde. Nun wird erneut Hand angelegt an der kleinen Kirche in der Kirche. Ein modernes, helleres Erscheinungsbild, ein freier Blick in das große Kirchenschiff, moderne Sanitäranlagen, eine schickere Küche: Die Winterkirche soll ein Zentrum zum Wohlfühlen werden.

Dabei ist der kleine Raum inmitten des riesigen Kirchenschiffes gar ein geschichtsträchtiges Symbol für die Entwicklung der St.-Marien-Kirche. Christian Tredop erinnert sich ganz genau. Er und seine Frau Imke wohnen gegenüber der Kirche und haben seit jeher ein Auge auf darauf. Der heute 67-Jährige war beim Bau der Winterkirche Mitglied des Kirchgemeinderates und packte seinerzeit so gut wie täglich mit an.

Anfang der 1980er-Jahre war das. Damals befand sich die St.-Marien-Kirche in einem desolaten Zustand. Vor allem die Nordseite war durch Sturm und Regen in Mitleidenschaft gezogen worden. „Ab 1968 fanden hier keine Gottesdienste mehr statt“, sagt Christian Tredop. In der Klosterkirche trafen sich die Gemeindemitglieder stattdessen zur Andacht.

Desolater Zustand: Eine Chance

Erst mehr als zehn Jahre später konnte das Geld für eine Sanierung aufgetrieben werden. Zwischenzeitlich war sogar von einem Abriss die Rede. Doch auch dank Spenden der schwedischen Kirche gelang es, die St.-Marien-Kirche zu retten. 1981 begannen die Arbeiten. Die Kirche, inklusive Turm, bekam ein neues Dach. „Der desolate Zustand war aber auch eine Chance“, sagt Susanne Attula, Pastorin der Evangelischen Kirchgemeinde Ribnitz.

Christian und Imke Tredop (v. l.) mit Pastorin Susanne Attula in der Winterkirche. Die Räume werden derzeit saniert. Quelle: Robert Niemeyer

Und zwar für das Konzept einer Winterkirche. „Wir wollten alles unter einem Dach haben“, sagt Christian Tredop. Pfarrhaus, Gemeindehaus, Kirche, das Gemeindeleben war auf verschiedene Standorte verteilt. „Das Gemeindeleben sollte hier stattfinden“, so Tredop.

Die St.-Marien-Kirche war eine der ersten in der DDR, die eine solche Winterkirche bekam. „Das war damals topmodern“, sagt Susanne Attula. Im Herbst wurde die Winterkirche eingeweiht. Gottesdienste, Gemeindenachmittage und viele andere Veranstaltungen konnten fortan hier in der kalten Jahreszeit stattfinden. 1986 heiratete Christian Tredop seine Frau Imke in der Winterkirche, eine der ersten Hochzeiten in den neuen Räumen.

Bis das große Kirchenschiff mit dem Altar und der Orgel wieder genutzt werden konnte, vergingen jedoch weitere Jahre. Erst 1991 konnten hier die Arbeiten abgeschlossen werden. „1989 fanden hier Friedensgebete statt. Bis zu 1000 Leute im Kirchenschiff. Auf einer Baustelle“, erinnert sich Christian Tredop.

Neuer Gemeinderaum entsteht

Nun erhält die Winterkirche ein neues Erscheinungsbild. Besonders wichtig ist der dank größerer Fenster nun freie Blick in das große Kirchenschiff. Das unterstreiche laut Susanne Attula das Konzept der offenen Kirche. Die Winterkirche füge sich mit der Sanierung noch besser in das Gesamtensemble ein. „Man hat das Gefühl, in einer Kirche zu sein, nicht in einem von zwei Räumen“, so Attula. Außerdem entsteht in dem Bereich ein neuer Gemeinderaum für Treffen mit bis zu 15 Teilnehmern. Vor allem in Sachen Barrierefreiheit sei dieser Raum im Erdgeschoss ein Schritt in die richtige Richtung.

300 000 Euro kostet die Sanierung der Winterkirche, 100 000 Euro davon bezahlt die Kirchengemeinde Ribnitz selbst, der Großteil wird vom Kirchenkreis beigesteuert. Im Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.

Von Robert Niemeyer