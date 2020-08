Ribnitz-Damgarten

In der Region Ribnitz-Damgarten finden in den Ämtern Barth, Recknitz-Trebeltal sowie auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen politischer Gremien stattfinden. Zwei Beratungen sind im Bereich der Bernsteinstadt angesetzt.

Am Mittwoch tagt der Ortsbeirat Klockenhagen in den Räumen in der Mecklenburger Straße 28. Unter anderem wird zur geplanten Verbesserung des Hochwasserschutzes in dem Ribnitz-Damgartener Ortsteil informiert. Außerdem geht es um das Baugebiet „Zum Wallbach I“ im Ortsteil Hirschburg. Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Tannenberg I soll zudem geändert werden. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr.

Anzeige

20 Euro pro Übernachtung

Am Donnerstag um 18 Uhr tagt der Finanzausschuss der Stadtvertretung Ribnitz-Damgartens. Im kleinen Sitzungssaal im Rathaus geht es dann unter anderem um die Änderung der Parkgebührenordnung der Stadt. Geplant ist, dass die Stellplatzmiete für Wohnmobile am Ribnitzer Hafen und auf dem Wohnmobilstellplatz Gänsewiese erhöht werden. 20 Euro soll eine Übernachtung künftig kosten. Bislang kostet eine Übernachtung mit einem Wohnmobil am Hafen 13 Euro, auf der Gänsewiese bzw. auf dem Festplatz 11 Euro.

Von Robert Niemeyer