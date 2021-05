Ribnitz: Zwei Kundgebungen am Montag

Ribnitz-Damgarten

Die Ribnitzer Innenstadt sollten Autofahrer am späten Montagnachmittag bzw. -abend meiden. Gleich zwei Versammlungen auf dem Ribnitzer Marktplatz sorgen dafür, dass das Zentrum für mehrere Stunden gesperrt wird.

Bürgerforum versus „Ribnitz bleibt bunt“

Das sogenannte Bürgerforum Ribnitz-Damgarten veranstaltet abermals eine Corona-Protest-Kundgebung auf dem Marktplatz. Nach Auskunft der Versammlungsbehörde sind dafür 200 Teilnehmer angemeldet. Weiterhin heißt es, dass außerdem eine Gegenkundgebung angemeldet worden ist. Die Initiative dahinter nennt sich „Ribnitz bleibt bunt“. Hier sind nach Angaben der Behörde 50 Teilnehmer angemeldet worden.

Entschieden sei noch nichts, heißt es von der Versammlungsbehörde. Welche Teilnehmerzahl tatsächlich möglich ist, werde anhand der tagaktuellen Corona-Inzidenz im Land Mecklenburg-Vorpommern festgelegt.

Straßensperrung ab 16 Uhr

Laut Polizei werde zwischen beiden Versammlungen auf dem Marktplatz ein Puffer errichtet, um eine Begegnung zu verhindern. Außerdem werden Straßen in Ribnitz gesperrt. Die Gänsestraße, also die Straße auf der Nordseite des Marktplatzes ist ab der Straße Bei der Kirche, diese Straße ist noch zugänglich, bis zum Rathaus gesperrt, ebenso die Straße vor dem Rathaus. Die Sperrung erfolgt hier ab 16 Uhr bis zum Ende der Veranstaltungen voraussichtlich gegen 20.30 Uhr.

Auch die Lange Straße wird gesperrt, und zwar ebenfalls ab der Straße Bei der Kirche bis vor die Einfahrt zum Rewe-Parkplatz bzw. zur Alten Klosterstraße. Diese beiden Wege sind zugänglich. Ab 17.30 Uhr erfolgt die Sperrung der Langen Straße, die aus Richtung Osten ab Nördlicher Rosengarten als Sackgasse ausgeschildert ist.

Als Umleitung wird die Straße Am See und die Fritz-Reuter-Straße am Ribnitzer Hafen entlang empfohlen.

Von Robert Niemeyer