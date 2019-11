Ribnitz: Neustart für Café im Begegnungszentrum

Ribnitz-Damgarten

Katarina Heck serviert lecker Sahnekuchen mit Götterspeisestückchen innen drin, dazu einen gut gefüllten Pott Kaffee. „Der Sahnekuchen stammt aus eigener Produktion“, sagt sie mit einem Lächeln. Seit September hat sie im Café des Begegnungszentrums Ribnitz-Damgarten den Hut auf. Nachdem zwei Anläufe mit externen Betreibern gescheitert waren, das Café wirtschaftlich zu betreiben, stand es monatelang leer. Ein Zustand, den die Stadt nicht hinnehmen wollte. Nachdem ein weiterer Versuch gescheitert war, per Ausschreibung doch noch einen anderen externen Betreiber zu finden, setzte man auf eine interne Lösung.

Die Idee: Da das Begegnungszentrum bereits von der Jam GmbH verwaltet wird, bot es sich an, dass die Stadt und die Jam GmbH gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Das klappte. Mit Hilfe des Jobcenters konnte eine geförderte Stelle geschaffen werden, so dass Katarina Heck eingestellt werden konnte. Ihr zur Seite steht Petra Abs, Mitarbeiterin des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten. Sie arbeitet während der Nebensaison im Café mit. In der Hauptsaison ist sie in der Stadtinformation am Hafen Damgarten tätig.

Begegnungscharakter steht im Mittelpunkt

Silke Kunz, Leiterin des Büros für Stadtmarketing, Tourismus und Verkehr, betont: Es gehe nicht darum, einen professionellen Betrieb in Konkurrenz zu anderen Cafés der Stadt aufzuziehen. Im Mittelpunkt stehe der Begegnungscharakter. Heißt: In Ergänzung zu den Angeboten des Begegnungszentrums möchte man das Café für Vereine und Gruppen sowie Familienfeiern öffnen. Die ersten Schritte konnten bereits gemacht werden, wie Juliane Hecht-Pautzke von der Jam GmbH berichtet. Sie ist verantwortlich für den Betrieb des Ribnitz-Damgartener Begegnungszentrums.

So kommen jeweils montags junge Mütter im Café beim „Kinderwagentreff“ zusammen. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das das SOS-Familienzentrum von der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden ins Leben gerufen hatte. Das wird durch die Aktion Mensch gefördert. „Seit Februar dieses Jahres haben sich die Schwangeren und Familien mit Babys und Kleinkindern unter einem Jahr im Foyer des Begegnungszentrums getroffen. Jetzt steht ihnen das Café zur Verfügung“, erläutert Hecht-Pautzke.

Dienstags und mittwochs gibt es einen kleinen Mittagsimbiss, jeden Mittwoch ab 15 Uhr wird zum Spielenachmittag eingeladen. Das Interesse sei groß, berichtet Juliane Hecht-Pautzke. Donnerstags ist das Café geschlossen. Freitags können Senioren von 8.30 bis 10 Uhr im Café frühstücken. Das Frühstück ist für 4,50 Euro zu haben, bei „Kaffee satt“. „Dieses Angebot wird richtig gut angenommen“, freut sich Katarina Heck. Silke Kunz ergänzt, dass man in puncto Preise gerade auch für die Senioren „niedrigschwellige“ Angebote machen möchte.

Auch private Feiern sind möglich

Das Café steht auch für private Feiern zur Verfügung. Die Mieter müssten sich dann allerdings selbst um die Versorgung mit Speisen und Getränken kümmern. Für Privatfeiern kann das Café unkompliziert bei Juliane Hecht-Pautzke unter 0172/9579119 gemietet werden. Auch größere Veranstaltungen im Begegnungszentrum müssen wie bisher von externen Caterern versorgt werden.

Silke Kunz betont, dass man sich derzeit in einer Experimentierphase befinde. „Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten genau beobachten, was geht und was nicht und welche weiteren Angebote gemacht werden können. Für Vorschläge und Hinweise sind wir sehr dankbar. “

Von Edwin Sternkiker