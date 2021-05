Ribnitz

„Das Volk, das sehr viele Kinder hat, hat die Anwartschaft auf die Weltmacht und die Weltherrschaft. Ein gutrassiges Volk, das sehr wenige Kinder hat, besitzt den sicheren Schein für das Grab, für die Bedeutungslosigkeit.“ Diesen Ausblick gewährt Heinrich Himmler im Jahr 1937 auf einer SS-Gruppenführertagung. Und in diesen Worten spiegeln sich die beiden zentralen Komponenten nationalsozialistischer Bevölkerungspolitik. Die eine Seite der Medaille ziert eine gezielte staatliche Förderung „arischer“ und „erbgesunder“ Kinder. Die andere Seite soll die Zeugung vorgeblich „fremdrassiger“ und „erbkranker“ Kinder verhindern.

Als die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernehmen, befindet sich die Geburtenrate im Deutschen Reich auf einem Tiefpunkt. Auf 1000 Einwohner kommen nur noch 14,7 lebend geborene Kinder. 1913 beträgt die Geburtenrate noch 27,5, 1924 immerhin 20,5, sinkt dann aber kontinuierlich.

Finanzielle Anreize für Eheleute

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, setzen die Nationalsozialisten auf zahlreiche finanzielle Anreize. So vergeben sie ein Ehestandsdarlehen an frisch verheiratete Paare, das niedrig verzinst zurückgezahlt oder durch die Geburt von Kindern abgelöst werden kann. Je Geburt wird den Paaren ein Viertel des Darlehens erlassen. Ab April 1936 wird eine staatliche „Kinderbeihilfe“ eingeführt (der Vorläufer des heutigen Kindergeldes). Sie wird monatlich an Familien mit mehr als fünf Kindern ausgezahlt.

Bereits am 1. Mai 1935 tritt in Ribnitz eine „Ortssatzung zur Unterstützung kinderreicher Familien“ in Kraft. Sie sieht einen monatlichen Zuschuss für das fünfte, sechste und siebente Kind von 5 Mark, für das achte und die folgenden Kinder von 10 Mark vor. Die Eltern müssen mindestens drei Jahre in Ribnitz wohnen und ihre Bedürftigkeit nachweisen. Die Kinder wiederum müssen „deutscher Reichsangehörigkeit und arischer Abstammung“ sowie „erbgesund“ sein. Um die „Erbgesundheit“ festzustellen, haben sich die Kinder „durch einen von der Stadt Ribnitz zugezogenen Arzt untersuchen zu lassen“. Bei Weigerung erlischt der Anspruch auf den Zuschuss.

Doch damit nicht genug: „Ruf und Leumund sowie die persönlichen Verhältnisse und die politische Einstellung des Antragstellers und seiner Familie zum Staat müssen zu Bedenken keinen Anlass geben. Über die Frage der politischen Zuverlässigkeit der Familienmitglieder soll im Zweifelsfalle die Äußerung des Ortsgruppenleiters der Ortsgruppe Ribnitz der NSDAP eingeholt werden.“ Im Frühjahr 1935 leben in Ribnitz 14 Familien mit fünf Kindern. Sechs Familien haben mehr als fünf Kinder. Besonders lebhaft geht es in den Stuben der Familie von Wilhelm Schröder in der Bahnhofstraße und von Friedrich Fett im Moorkaten im Stadtwald bei Neuhaus zu. Hier tummeln sich mitunter neun Kinder, wobei einige die Schule bereits verlassen haben.

Eltern müssen regelmäßig Nachweise führen

Die Eltern sind regelmäßig aufgefordert, sich umfänglich zu erklären. Die Stadtverwaltung möchten wissen, ob die älteren Kinder nicht zum Familieneinkommen beitragen können. Ist dies der Fall, entfällt die Kinderbeihilfe. So wird die Unterstützungszahlung für Marie Fett aus Neuhaus zum Jahreswechsel 1935/36 abgelehnt, weil sie „in Stellung gehen kann“. Zuvor hatte die junge Frau eine Anstellung aufgegeben und war wieder bei ihren Eltern eingezogen.

Ebenso bleiben die Kinder hinsichtlich ihrer („Erb“-)Gesundheit im ständigen Fokus der Behörden. Stadtrat Louis Sodemann ist misstrauisch geworden, weil die achtjährige Ilse Grüschow schon seit mehreren Monaten in der Universitätsklinik Rostock liegt. Eine mögliche „Erbkrankheit“ steht im Raum. Sodemann fordert umgehend eine ärztliche Stellungnahme. Daraufhin schließen die Ärzte eine derartige Erkrankung aus. Die Zahlungen werden fortgeführt. Der Blick Sodemanns bleibt geschärft.

Auf welchem Geschlecht der Fokus der Nationalsozialisten liegt, macht beiläufig der Fall des Arbeiters Otto Schulz deutlich. Schulz hatte es versäumt, für sein sechstgeborenes Kind die höhere Kinderbeihilfe zu beantragen. Er wendet sich erst ein Jahr nach dieser Geburt an den Bürgermeister, um eine nachträgliche Auszahlung des Geldes zu erwirken. Obwohl es rechtlich ausgeschlossen ist, macht Dr. Wegner in diesem Fall eine Ausnahme. Aber ausdrücklich nur, weil es sich „um eine wertvolle kinderreiche Familie mit 6 Knaben“ handelt. Potentielle Soldaten für den Führer und die deutsche Weltherrschaft.

Von Jan Berg