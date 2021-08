Ribnitz im Zweiten Weltkrieg: Eisernes Kreuz für einen Toten

Ribnitz-Damgarten

Ribnitz und Damgarten im Zweiten Weltkrieg: Über Jahrzehnte bestand Ungewissheit, wie viele Männer in der Sowjetunion und auf den anderen Kriegsschauplätzen gefallen waren. Einen gewissen Anhaltspunkt, wie hoch die Zahl der Gefallenen am Ende des Krieges war, erbrachte die Auswertung der Traueranzeigen im Stadt- und Landboten aus den Jahren 1939 bis 1945 im Zusammenhang mit einer Ausstellung in der Stadtkirche St. Marien im Jahre 2005 aus Anlass des 60. Jahrestages des Kriegsendes. Vorgenommen wurde die Auswertung damals durch Axel Attula vom Deutschen Bernsteinmuseum. Er konnte ermitteln, dass mindestens 221 Männer, deren Wohnort Ribnitz war bzw. deren nahe Verwandte hier lebten, den Krieg nicht überlebt hatten.

Sterbebucheintragungen sind online gestellt

Mittlerweile gibt es jedoch genauere Zahlen. Darauf machte Stadtarchivarin Jana Behnke nach dem Erscheinen unseres Beitrages über Ribnitz im Zweiten Weltkrieg (OZ vom 31. Juli), in dem die Zahl von 221 genannt wurde, aufmerksam. Die Stadtarchivarin hat sämtliche Sterbebucheintragungen zu den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges ausgewertet und kam bei Ribnitz auf die Zahl 332. Für Damgarten ermittelte sie 251 Gefallene. Noch ein Hinweis für alle diejenigen, die zu Familienangehörigen Angaben suchen: Unter www.rdg-historisch.de sind sämtliche Sterbebucheintragungen zu den Gefallenen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges online gestellt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zahlreiche Ribnitzer wurden während des Zweiten Weltkrieges verwundet, einer von ihnen war Hans S. In einem Brief vom 28. Januar 1942 bedankte er sich bei Bürgermeister Dr. Wegner für die Übersendung eines Blumenkorbs. Die schweren Verwundungen, die er davongetragen hatte, taten seiner Kriegsbegeisterung offenbar keinen Abbruch. Wörtlich heißt es in dem Brief: „Nachdem ich jetzt 6 Monate seit meiner Verwundung in der Ukraine liege und die anderen Wunden so leidlich verheilt sind, werde ich morgen an der Wirbelsäule operiert. Da steckt noch ein Splitter drin. Ich hoffe nur recht bald geheilt zu sein, um den Sprung auf England noch mitmachen zu können. Ich kann Ihnen des weiteren mitteilen, dass ich am 8.8. wegen Tapferkeit mit der Tapferkeitsmedaille I. Klasse mit Schwertern ausgezeichnet worden bin. Es ist schön, für die Idee des Führers und für die Heimat kämpfen zu dürfen.“

Propaganda schürt Begeisterung

Die Propaganda sorgte mit Berichten über „Heldentaten“ deutscher Soldaten und Offiziere dafür, dass diese Begeisterung nicht nachließ. Auch im „Stadt- und Landboten“ wurde mehrfach über Ribnitzer Soldaten berichtet, die Auszeichnungen erhalten hatten. So hatte der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine im „Namen des Führers“ am 20. April 1944 dem Bootsmann Heinrich W., Klosteramtshaus 15, das „Eiserne Kreuz II. Klasse“ verliehen. Die Aushändigung der Auszeichnung hatte aber nicht mehr erfolgen können, „da der Beliehene inzwischen bei einem Schiffsuntergang den Heldentod gefunden hat.“ Aus diesem Grund wurde Bürgermeister Dr. Wegener vom Mecklenburgischen Staatsministerium gebeten, der Familie das EK II zu übergeben.

Aufruf, Wintersachen zu sammeln, verhieß nichts Gutes

Wie der Blick auf den Krieg ausfiel, hing davon ab, wo man zu welchem Zeitpunkt eingesetzt war. Hans W. konnte jedenfalls noch im November 1941 aus Holland an den Leiter der Ribnitzer Nationalsozialistischen Kriegsopferversorgung (NSKOV) berichten, dass es ihm sehr gute gehe und er gesund und munter sei. „Hier in Holland ist es doch viele schöner als in Belgien. Zu essen gibt es immer reichlich. Habe ein schönes Quartier, ... die Leute sind sehr deutschfreundlich eingestellt, ich habe es wirklich gut hier. Das Essen schmeckt mir ausgezeichnet, ich werde immer dicker. Außerdem ist die Gegend hier sehr lieblich, man bekommt hier vieles zu sehen. Die Freizeit wird einem nicht lang, man hat hier sehr viel Zerstreuungen. Das einzige, was einem fehlt, das ist die liebe Familie. Hoffentlich ist der Krieg bald aus und wir können alle wieder zu Hause sein bei Frau und Kindern ...“

Hoffnungen zerschlagen sich

Diese Hoffnung hatten auch Millionen andere Soldaten, doch der Kriegsverlauf machte sie zunichte. Nachdem Deutschland und Italien am 11. Dezember 1941 den USA den Krieg erklärt hatten, dürfte auch in Ribnitz kaum noch jemand daran geglaubt haben, dass der Krieg bald zu Ende sein werde. Zumal auch und vor allem die Nachrichten von der Ostfront immer bedrohlicher klangen. Und dass Hitler am 20. Dezember 1941 die Bevölkerung aufrief, Wintersachen für die Soldaten an der Ostfront zu sammeln, verhieß auch nichts Gutes, deshalb dürfte dieser Aufruf auch viele Ribnitzer nachdenklich gemacht haben, denn er passte nicht zu der Behauptung führender Nazis, dass die Wehrmacht bestens für den Kampf im Osten gewappnet sei.

Von Edwin Sternkiker