Ribnitz oder Damgarten – wie lebt es sich eigentlich in Damgarten?

Ribnitz-Damgarten

Die wohl schönste Annäherung an Damgarten hat man zu Fuß von Westen aus auf dem Weg am Bodden im Bereich der Recknitz-Mündung. Im Rücken ist die Ribnitzer Marienkirche in weite Ferne gerückt, linker Hand liegt das Schloss Pütnitz mit dem Fachwerk-Verwalterhaus, man passiert alte Gleise, die in die eingezäunte Hafenanlage des Recknitzer Wassersportvereins führen und betritt die Holzbohlen durch das Feuchtgebiet zur Brücke über den Templer Bach. An seinem Ostufer klettern Damgartens schmucke Häuser einen sanften Hang hinauf.

Von Pütnitz aus erreicht man Damgarten über einen Wanderweg am Ufer der Recknitz und des Tempeler Bachs. Quelle: Susanne Retzlaff

Der alte Name „Damgor“ bedeutet Eichenberg. Am 1. Juli 1950 wurde die bescheidenere pommersche Ackerbürgerstadt mit der quirligeren mecklenburgischen „Metropole“ Ribnitz am gegenüberliegenden Recknitzufer zusammengelegt, obwohl sich beide Stadtvertretungen gegen diese Fusion ausgesprochen hatten. Seitdem versuchen die beiden recht unterschiedlichen Stadtteile zusammenzuwachsen.

Ribnitz hätte als „benachbarte Freundin“ statt als „große Schwester“ genügt

„Als Damgarten noch eigenständig war, hatte es alles“, sagt die Autorin Marga Gnoth. Quelle: Susanne Retzlaff

Jahrzehnte später sagte ein mittlerweile Altbürgermeister einen Satz, der die Malerin und Poetin Marga Gnoth noch immer ärgert. Ribnitz sei zum Einkaufen und Damgarten zum Schlafen da. 1935 in Kiel geboren fand die Autorin 1936 in Damgarten ihre geliebte Heimat und kann sich bis heute nicht recht mit der „großen Schwester“ anfreunden. Ihr hätte Ribnitz als „benachbarte Freundin“ genügt. „Als Damgarten noch eigenständig war, hatte es alles. Es gab mehrere Bäcker und viele Geschäfte. Wir haben Ribnitz nicht gebraucht. Doch nach der Fusion ist alles weniger geworden“, erklärt Marga Gnoth.

Das Gefühl der „Vernachlässigung“ begegnet einem häufiger. „Hier gibt es nicht viel, die Geschäfte und Cafés sind in Ribnitz, in Damgarten ist nur Ruhe.“ Ronald Kröscher wünscht sich eine aktivere Nachbarschaft und Treffpunkte für die Bürger. Als etwas ungepflegt empfindet eine Neubürgerin Damgarten, die vorher in Barth und Ribnitz gewohnt hatte: „Ribnitz ist ordentlicher, aber der Damgartener Hafen ist schön.“

Wenn er an den Hafen denkt, bekommt Carsten Weu „graue Haare“. Dort, wo sich im Norden Einfamilienhaus an Einfamilienhaus reiht und sein Vater einst Autoteile und Zubehör verkaufte, hat er den Angelshop und Computerservice, seine Frau betreibt einen Fahrradverleih. „Im Hafen passiert doch gar nichts,“ ärgern ihn ungenutzte Chancen. „Ribnitz wird immer bevorzugt. In Damgarten gibt es kaum noch Geschäfte, es sind fast keine Leute auf der Straße. Warum sollten sie auch?“ Nun hofft er auf Belebung durch das Center-Parks-Projekt, vermisst aber ein Verkehrskonzept. Noch habe man in Damgarten wenigstens seine Ruhe, aber damit wäre es dann auch vorbei. Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) müsse auf jeden Fall attraktiver werden.

Viel Wohnung, wenig Stadt

Im langestreckten Norden reihenweise Einfamilienhäuser mit etwas Gewerbe, ein Wohngebiet Pütnitz im Westen, im Osten Reihenhäuser, ältere Blocks und neue Ein- und Mehrfamilienhäuser – in Damgarten trifft viel Wohnen auf ein kaum wahrnehmbares Stadtzentrum. Zwischen einigen Neubauten und mehr oder weniger sanierten Altbauten finden sich immer noch Baulücken, Leerstand und Zerfall. Bäckerei, Blumengeschäft, Beerdigungsinstitut, Frisiersalon und Apotheke geben Lebenszeichen. Am Brunnen vor dem verwaisten „Duy-Hung“ laden kühle Steinblöcke nicht wirklich zum Verweilen ein.

Das Damgartener Zentrum Quelle: Susanne Retzlaff

Doch es gibt reizvolle Plätze, meint jedenfalls Jochim Busch, Autor, Dichter und Pädagoge. Ein Fachwerkensemble, das Wohnheim im Park, sei sein Lieblingsplatz in Damgarten. Wenigstens sei Damgarten Bildungsstandort geblieben, freut sich der ehemalige Lehrer über zwei Kitas, Löwenzahn-Grund und Rudolf-Harbig-Regional-Schule, das Richard-Wossidlo-Gymnasium und das Regionale Berufliche Bildungszentrum des Landkreises.

Ein Gedicht für Damgarten Die Autorin Marga Gnoth hat ihre Liebe zum vorpommerschen Stadtteil der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten in einem Gedicht festgehalten. Der Titel: Mein Damgarten. Einst eine kleine Ackerbürgerstadt, die reichlich Geschichte und Vergangenheit hat, gelegen am Bodden und am Recknitzstrand, vor vielen Jahren ich hier meine Heimat fand, mit Menschen, die zusammenhalten und ein schönes, gemeinsames Miteinander gestalten. In ihrem Buch, „Mach irgendwas“, erschienen am 5. Mai 2021, schreibt Marga Gnoth außerdem über Damgarten: „Etwas, was Hoffnung macht: Ich liebe Damgarten.“ Damgartens schöne Seiten: Ihr Lieblingsplatz: Der Hafen (wie aus der Pistole geschossen), da haben wir alles, er ist gemütlich, Stelen, Pramboot.

Leider habe sich in Damgarten aber nur sehr wenig alte Bausubstanz erhalten. Stadtmauern konnte man sich nie leisten, aber es gab mittelalterliche Stadttore aus Backstein, die abgerissen wurden. Mit der Marienkirche, die zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs gehört und dem Kloster in Ribnitz könne man also nicht mithalten. So sei die Bartholomäuskirche, der Pommerschen Evangelischen Kirche zugehörig, wohl das älteste Bauwerk Damgartens.

Isabel Tröger an der Orgel der Damgartener St. Bartholomäus-Kirche. Quelle: Susanne Retzlaff

Aus ihm erklingt am frühen Nachmittag Orgelmusik. Isabel Tröger studiert in Greifswald Kirchenmusik, spielt bei den Gottesdiensten und darf hier in den Semesterferien üben, wenn die Kirche offen ist. Sie ist in Damgarten aufgewachsen. „Es war ruhig und behütet, aber es war nichts los.“ Für Jugendliche nicht ganz einfach, man trifft sich irgendwo draußen und versucht, sich zu beschäftigen. Spontan etwas unternehmen, irgendwohin fahren war kaum möglich, alles muss mit Bus und Bahn vorausgeplant werden, nicht unbedingt die Stärke in der jugendlichen Sturm und Drangzeit. Isabel Tröger spielt öfter auch in Ribnitz. „Da ist mehr los, es gibt Cafés, man kann mal essen gehen.“ Doch an ihre behütete Kindheit denkt sie gern, vernachlässigt fühlt sie sich nicht: „Damgarten ist eben ein Dorf und von dort fährt man in die Stadt.“

„Der schönere Teil der Doppelstadt“

Diesen anderen Ansatz gerade bei den jüngeren Leuten haben auch Jochim Busch und Marga Gnoth bemerkt. Das ruhigere Damgarten mit überwiegend älterer Bevölkerung wird als Wohnort beliebter: „Es ziehen vermehrt jüngere Leute her,“ so Gnoth, deren Lieblingsplatz ganz klar der Hafen ist.

Gaststättenbetreiber Ronny Röpke ist zuversichtlich: „Es wird sich hier damgartisch entwickeln, ohne Rambazamba." Quelle: Susanne Retzlaff

Dort am Templer Bach hat sich Ronny Röpke in den letzten Jahren mit seiner Gaststätte „Anglerheim“ zu einer Institution entwickelt. Nicht einmal Corona hat ihn daran gehindert, sein Essen an den Mann und die Frau zu bringen. Er hat überwiegend Stammkundschaft, die im Sommer den Urlaubern etwas Platz macht und nach der Saison wieder da ist, Einheimische, also vor allem Damgartener, aber es kommen auch Ribnitzer, schmunzelt er. „Die Leute hier stehen zu uns, mögen die Kontinuität, Damgarten hat durchaus familiäre Atmosphäre. Und es wächst“, verweist er auf Baugebiete. Oft sind es Ribnitzer, die in den ruhigeren Stadtteil ziehen.

Der Damgartener Hafen Quelle: Susanne Retzlaff

Natürlich gebe es die Frotzeleien noch. Doch haben diese inzwischen eher anekdotischen Unterhaltungswert, sind manchmal hilfreich, um ins Gespräch zu kommen. Ronny Röpke sagt: „Damgarten ist ja auch der schönere Teil der Doppelstadt, wir haben den lauschigen Hafen, dessen Entwicklung politisch beschlossen ist, das Schloss Pütnitz, eine beliebte Badestelle, wunderbare Rad- und Spazierwege. Es wird sich hier damgartisch entwickeln, ohne Rambazamba, ruhig und wohnlich bleiben. Was jedoch fehlt, ist gute Gastronomie und Leben auf der Straße.“

Raja Löber testet in der Recknitz-Mündung in Damgarten ihr neues Hydrofoil. Quelle: Susanne Retzlaff

Dafür ist umso mehr Leben auf dem Wasser. Zurück auf dem Weg am Templer Bach und Recknitz-Ufer trifft man Reinhart Löber, Töpfermeister aus Saal, der mit seiner Familie inzwischen das alte Gutshaus in Pütnitz belebt. Er hat sein Hydrofoil, ein neuartiges Surfbrett, unter den Arm geklemmt und wirft den Außenbordmotor seines Bootes an. Heute will seine Tochter Raja erstmals den neuen Wassersporttrend aus Amerika testen. „Damgarten ist verträumt, aber mit viel Potenzial, das man mit etwas Fantasie nutzen kann“, beschreibt Löber den Ort, den er sich als Altersruhesitz ausgesucht und um eine Töpferei bereichert hat.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seine Familie schätzt die guten Kinderbetreuungs- und Bildungsangebote, Supermärkte und Bäcker, geöffnete Kirche und schöne Spielplätze: „Damgarten funktioniert, das Lebensgefühl steigt. Und es ist doch schön, dass man beides genießen kann, das pommersch-kleinbäuerliche Damgarten und das mecklenburgisch-großbürgerliche Ribnitz, und alles nur einen Katzensprung entfernt.“

Von Susanne Retzlaff