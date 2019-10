Ribnitz plant Bernsteintage: Damgarten fühlt sich ausgeschlossen

Ribnitz-Damgarten

Weil zuletzt die Besucherzahlen beim Bernsteinfest zurückgegangen waren, hält das Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten eine Neuausrichtung des Festes für sinnvoll.Und hat auch bereits Vorschläge auf den Tisch gelegt. Die Neuerungen gehen schon mit dem Namen los: Aus dem Bernsteinfest sollen die Bernsteintage werden. Gefeiert werden soll im Juni kommenden Jahres an fünf Tagen, und es soll Angebote für alle Altersgruppen geben. Mit Aktionen, Festen und Konzerten an verschiedenen Orten in Ribnitz. So gibt es Überlegungen, den Ribnitzer Hafen zu einer Sommermeile werden zu lassen – mit Livemusik, Grillevents und Show-Kochen. Im Kloster-Innenhof könnte das Thema Kunst eine Rolle spielen und auf dem Ribnitzer Marktplatz eine große Abendparty stattfinden. Das alles findet Stadtvertreter Horst Schacht ( Die Linke) sehr gut. Was er nicht gut findet, ist, dass alle Veranstaltungen ausschließlich in Ribnitz stattfinden sollen. „Wo bleibt denn da Damgarten?“, fragte er in der jüngsten Sitzung des Stadtausschusses Damgarten.

Teile des Festes nach Damgarten verlegen

Deshalb sein Vorschlag: Wenn schon fünf Tage gefeiert werde, dann sollte doch ein Teil des Festes nach Damgarten verlegt werden. Da hat er den Programmteil „100 Prozent Sport“ im Auge, bei dem sich unter anderem die Sportvereine mit Aktionen vorstellen können. Auch der Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathon könnte ein Programmpunkt sein. Die Voraussetzungen, den sportlichen Teil der Bernsteintage in Damgarten stattfinden zu lassen, seien doch gegeben, meint Schacht. Ausschussvorsitzender Andreas Gohs ( CDU/FDP-Fraktion) unterstützte diese Überlegungen.

Planungen trennen die Kleinstadt

Ob auch Damgarten als Veranstaltungsort einbezogen werden soll, war bereits Gegenstand der Diskussion in der Sitzung des Ausschusses für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur. „Das würde die Stadt eher trennen, als zusammenführen. Damgartener würden in Damgarten feiern, Ribnitzer in Ribnitz“, sagte dort Ausschussmitglied Swantje Petersen. Wichtiger sei es, Einwohnern von Damgarten mit Shuttle-Bussen die Möglichkeit zu geben, problemlos nach Ribnitz fahren zu können, so wie es ja auch bei der jüngsten Einkaufsnacht erfolgreich umgesetzt worden sei.

Shuttle-Verkehr für Ortsteile in der Diskussion

Das Thema Shuttle-Verkehr griff Hans-Dieter Konkol ( CDU/FDP-Fraktion) in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten auf. Er stellte die Frage in den Raum: „Warum sollen Busse nur zwischen Ribnitz und Damgarten fahren? Wo bleiben Ortsteile wie zum Beispiel Langendamm?“ Aus seiner Sicht könne es nicht sein, dass der ländliche Bereich außen vor bleibe. Den Einwand von Bürgermeister Frank Ilchmann (parteilos), dass man nicht für zwei, drei Leute einen Bus losschicken könne, ließ Konkol nicht gelten. Solange man es nicht probiere, könne man doch gar nicht wissen, wie viele Einwohner der Ortsteile von einem entsprechenden Angebot tatsächlich Gebrauch machen würden. Zumal es ja auch die Möglichkeit gebe, das Ganze über einen Rufbus zu regeln, ergänzte Horst Schacht. Ausschussvorsitzender Andreas Gohs regte an, dass die Stadt als Veranstalter über dieses Thema mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) sprechen sollte. Mehr zum Thema:Bernsteinstadt ist bereit für die Seniorensportspiele

