Ribnitz sei dank: So kam die Vinetastadt Barth zu ihrem Wochenmarkt

Barth

Von Käse bis Fisch, von Flechtkörben bis Keramik und vom Eintopf bis zum Grillhähnchen: Seit vier Wochen gibt es mittwochs zwischen 8 und 16 Uhr auf dem Marktplatz in Barth einen Wochenmarkt. Die Wiederbelebung einer einstigen Tradition sozusagen.

Zur Reanimation ist die Vinetastadt einen Sonderweg gegangen. Sie setzt auf die Kompetenz des Mannes, der als Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt Ribnitz-Damgarten den beliebten Wochenmarkt in der Bernsteinstadt organisiert. Eine interkommunale Zusammenarbeit, die Barth nicht nur Geld kostet, sondern sich auch auszahlt.

Falko Kriegsheim sorgt für Markttreiben – in Barth und in Ribnitz

Falko Kriegsheim ist der Mann, in den die Vinetastadt das große Vertrauen legt. Seit dem Jahr 2008 ist der 52-Jährige bei der Stadt Ribnitz-Damgarten angestellt. Seit vier Wochen „verleiht“ ihn sein Arbeitgeber mittwochs an Barth. Es sei eine mehr oder weniger spontane Idee gewesen, erzählt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig.

2018 und 2019 hat es einen Regionalmarkt – in der Saison immer dienstags von 9 bis 14 Uhr – gegeben. Einheimische und Urlauber haben diesen Markt gut angenommen. Doch im vergangenen Jahr ist der beliebte Markt der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Bemühungen der Stadt, Händler für den Regionalmarkt 2020 zu gewinnen, sind erfolglos geblieben und schließlich eingestellt worden.

Irgendwann zwischen Resignation und Wochenmarkt-Saisonstart 2021 in Ribnitz hat es dann die zündende Idee gegeben: Warum das Rad neu erfinden, wenn es das Rad doch schon gibt – und vor allem rollt. In einem gemeinsamen Gespräch haben Ribnitz’ Bürgermeister Thomas Huth und Hellwig einen Deal „ausgeheckt“. Barth bekommt immer mittwochs Falko Kriegsheim und Ribnitz einen finanziellen Ausgleich.

Kaum ein Händler wollte nach Barth

„Theoretisch ist es auch möglich, in unserer Verwaltung einen Regionalmarkt zu organisieren“, sagt Barths Bürgermeister. Jedoch brauche es mehr als Zeit. „Mit Falko Kriegsheim profitieren wir als Stadt von seiner Erfahrung, seinen Kontakten zu Händlern und auch dem gewissen Gespür“, lobt Hellwig. Falko Kriegsheim stellt dies nun seit mittlerweile vier Wochen unter Beweis. Mit zehn Händlern hat er in Barth angefangen, mittlerweile sind es 13, die zum festen Stamm gehören. In Ribnitz sind rund 30. „Auch den Barther Markt wollen wir mehr und mehr ausbauen“, erzählt Kriegsheim. „Tatsächlich musste ich die Händler zunächst überreden, sich mittwochs in Barth hinzustellen“, berichtet der 52-Jährige offen. Näher möchte er aber nicht darauf eingehen.

Letztlich bereut habe es aber keiner, wie Kriegsheim sagt. Das kann beispielsweise Anja Preußner bestätigen. Die junge Frau ist eigentlich Verwaltungsmitarbeiterin bei der Käsemanufaktur Müritz. Am gestrigen Mittwoch bringt sie die verschiedenen Käsesorten und auch Senf aus der Schlemminer Senfmühle an die Frau und den Mann. Inge Schwarzenberg ist eine ihrer Kundinnen am frühen Vormittag. „Mein Mann und ich gehen gern auf Märkten einkaufen“, erzählt die Frau aus Chemnitz, die mit ihrem Mann einen Zweitwohnsitz in Barth hat. „Der Vorteil ist, dass man sich beraten lassen kann und auch erfährt, wo die Waren herkommen“, begründet sie.

Diese Händler bieten ihre Waren feil

Die Händler in Barth sind hauptsächlich aus der Umgebung. Die längste Anfahrt hat die Mitarbeiterin der Käsemanufaktur aus Bollewick bei Waren. Die Schlemminer Landbäckerei Bartelt und die Ostseemühle Langenhanshagen, zwei der treuesten Barther Markthändler sind mittwochs vertreten, genauso wie der Kräuterhof Carlsthal, der Fischhändler aus Jürgensdorf oder der Imbiss mit leckeren Eintöpfen aus Pruchten und aus der Rostocker Gegend kommen frisches Obst und Gemüse, aber auch selbstgeflochtene Körbe, Bernsteinschmuck sowie Blumen und Pflanzen.

Marktleben neu entdecken

Anja Preußner selbst ist angetan von dem kleinen aber feinen Markttreiben in Barth – sowohl aus unternehmerischer Sicht als auch als Kundin. „Bevor ich für die Käsemanufaktur auf Märkten unterwegs war, war ich privat keine Marktgängerin. Vielerorts gibt es Klamotten, die aus China oder Taiwan kommen, en gros und viel Ramsch. Aber mit diesen kleinen regionalen Märkten entdecke ich das Marktleben selbst auch neu. Ich mag das Ambiente dieser Märkte“, sagt sie. Auch Falko Kriegsheim ist nicht nur der Mann, der den Händlern sagt, wo sie sich hinstellen sollen oder wo sie einen Stromanschluss finden. „Ich kaufe auch gern bei den Händlern. Die Qualität ist einfach besser“, wirbt er.

Das weiß auch Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig zu schätzen – ebenso, wie die Arbeit, die Kriegsheim in Barth leistet. Hellwig hält diese Zusammenarbeit von Verwaltungen für zukunftsweisend. „Gutes Personal ist schwer zu bekommen. Wir sollten es uns nicht gegenseitig wegnehmen“, sagt er bevor er über den Markt schlendert.

Von Anja Krüger