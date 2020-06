Ribnitz-Damgarten

Bereits 2001 war die Idee entstanden, jedoch lag sie lange auf Eis. Anfang dieses Jahres hatte der Ribnitz-Damgartener Hospizverein abermals den Entschluss gefasst, den Bau eines stationären Hospizes in der Bernsteinstadt zu verfolgen.

Doch aufgrund der Corona-Krise geriet der Prozess erneut in die Warteschleife. Nachdem sich die Situation mittlerweile wieder etwas entspannt hat, verfolgen die Mitglieder des Vereins das Vorhaben wieder intensiver.

Förderverein soll gegründet werden

„Corona hat uns ein wenig zurückgeworfen“, sagt Katrin Gräfe, Vorsitzende des Hospizvereins. Mittlerweile wurde eine Arbeitsgruppe gegründet, die die nächsten Schritte einleiten soll. Noch in diesem Jahr – angepeilt ist der August oder September – soll ein Förderverein gegründet werden.

Mit potenziellen Fördermitgliedern sei bereits gesprochen worden. Demnächst sollen auch Gespräche mit Krankenkassen stattfinden. Offen ist auch, wie die Trägerschaft des Hospizes gestaltet werden soll, also ob ein externer sozialer Träger diese übernehmen soll oder ob eine eigene Lösung, etwa in Form einer gemeinnützigen GmbH, der bessere Weg ist.

Katrin Gräfe, Vorsitzende des Hospizvereins Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

Die wichtigste Frage ist dabei die Finanzierung des Projektes. Über den Förderverein sollen Spendengelder und Fördermittel eingeworben werden. Einige Einrichtungen und Unternehmen hätten bereits ihre Unterstützung signalisiert, wie etwa die neuapostolische Kirche, die Ostseeklinik Prerow, die Damgartener Ärztin Dr. Silke Olwig, die Apotheke Am Bodden sowie auch die Ribnitz-Damgartener Unternehmer Manfred Widuckel und Sarah Weck. Die Ostseeklinik Prerow hatte Anfang des Jahres beispielsweise mit einer Spende das Vorhaben unterstützt.

Vertrautes Umfeld

„Der Bedarf für ein stationäres Hospiz ist definitiv da“, sagt Katrin Gräfe. Ein Hospiz in der Bernsteinstadt sei ein Angebot für todkranke Menschen aus der Region, die stationär betreut werden möchten, aber ihre Heimat auch nicht verlassen möchten. Die nächstgelegenen Hospize befinden sich in Rostock und in Stralsund. Vertrauen spiele eine wesentliche Rolle in der Hospizarbeit. Heißt: Wer die niederschmetternde Diagnose bekommt, unheilbar krank zu sein, dem helfe auf dem letzten Weg auch sein gewohntes Umfeld ebenso wie die Nähe zu Angehörigen, mit der Situation umzugehen. Dazu gehöre auch die Betreuung durch die eigenen Hausärzte.

Neben der Finanzierung und Erarbeitung des Konzepts muss auch die Standortfrage beantwortet werden. Der Hospizverein wolle dafür Gespräche mit der Stadtverwaltung aufnehmen. Möglich sei, eine vorhandene Immobilie zu übernehmen und gegebenenfalls entsprechend den Anforderungen für ein Hospiz umzubauen. Denkbar sei auch ein Neubau. „Wichtig ist, dass sich Sterbende und Angehörige dort wohlfühlen und die Mitarbeiter gute Arbeitsbedingungen haben“, so Katrin Gräfe.

Eine Fläche von etwa 750 Quadratmetern werde benötigt. Ein konkreter Kostenrahmen stehe noch nicht fest. Die Erfahrungen anderer Hospizprojekte würden jedoch zeigen, dass etwa drei Millionen Euro notwendig sind, um das Hospiz zu realisieren. Wann das so weit ist, sei schwer abzuschätzen. „Vor 2021 oder 2022 ist aber nicht realistisch“, so Gräfe.

Ambulante Begleitung wieder aufgenommen

Mit dem stationären Hospiz soll das Angebot der Hospizarbeit in der Bernsteinstadt dann abgerundet werden. Seit Jahren begleiten ehrenamtliche Sterbebegleiter in der Region todkranke Menschen in der ambulanten Sterbebegleitung, also zu Hause oder in Pflegeheimen. Allein im vergangenen Jahr haben die Vereinsmitglieder 107 Menschen auf deren letzten Weg begleitet. Insgesamt waren das 533 Einsätze von 46 ehrenamtlich tätigen Sterbebegleitern.

Andrea Wagner, Koordinatorin des Hospizvereins Ribnitz-Damgarten. Quelle: Robert Niemeyer

In diesem Jahr hat die Corona-Krise die Arbeit des Vereins erschwert. Sowohl die Erkrankten als auch deren Angehörige, aber auch Sterbebegleiter selbst, die beispielsweise zur Corona-Risiko-Gruppe gehören, seien sehr zurückhaltend gewesen, wie Andrea Wagner, Koordinatorin des Hospizvereins berichtet. „Trotzdem konnten wir ganz vielen Menschen helfen“, so Wagner. Sie selbst habe in den Boddenkliniken Angehörige und Patienten unterstützt. Die ehrenamtlichen Sterbebegleiter hielten per Telefon oder Brief Kontakt. „Sterbebegleitung funktioniert am besten in direktem Kontakt. Aber viele Begleiter haben sich nicht getraut“, so Wagner.

Mittlerweile habe sich die Situation wieder entspannt. Unter Einhaltung von Kontakt-, Abstands- und Hygieneregeln sei die Betreuung der Erkrankten wieder möglich.

Darüber hinaus sollen auch weitere Angebote wieder starten. Ab 8. Juli findet beispielsweise wieder das Trauercafé im Begegnungszentrum in Ribnitz statt (15 bis 17 Uhr). Außerdem hoffen die Mitglieder, dass nach den Sommerferien auch wieder das Projekt „ Hospiz macht Schule“ fortgesetzt werden kann. Hier veranstaltet der Verein Projektwochen in Schulen, in denen sich die Kinder mit den Themen Trauer, Sterben und Tod fachgerecht auseinandersetzen.

Von Robert Niemeyer