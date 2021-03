Ribnitz-Damgarten

Sie soll den Übergang zum Erwachsenenleben markieren, den Schritt vom Kind zum Jugendlichen, der erste Kontakt mit Dingen, für die man bis vor Kurzem eigentlich noch zu jung war: die Jugendweihe. Schicke Kleider und adrette Anzüge, stolze Eltern und Großeltern und nicht zuletzt das Gefühl, mehr Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Traditionell geschieht dieser Übergang im Rahmen aufwendiger Festveranstaltungen.

Landesweit haben sich dafür Vereine gegründet, die in ihren Regionen die Jugendweihe organisiert. Doch in Pandemie-Zeiten ist dies bekanntlich keine einfache Aufgabe. Oder wie es Jens Möckel vom Jugendweiheverein Barth ausdrückt: „Es ist genau so beschissen wie im vergangenen Jahr.“

Nachzügler im Raum Barth

Bereits im zweiten Jahr in Folge kämpfen die Organisatoren der Festveranstaltungen der Jugendweihe mit den Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie. Bereits im vergangenen Jahr mussten Festveranstaltungen vom Frühjahr/Sommer in den Herbst hinein verschoben werden. In Barth feiern in diesem Jahr sogar junge Menschen ihre Jugendweihe, die eigentlich bereits im vergangenen Jahr an der Reihe waren. Am 5. Juni sollen diese „Nachzügler“, Jugendliche der Freien Schule Prerow und der Regionalen Schule in Zingst, ihre Jugendweihe feiern.

Eine erneute Verschiebung würde ein wenig seltsam anmuten. „Jetzt sind die Jugendlichen schon in der neunten Klasse. Müssen wir erneut verschieben, wären sie bereits in der 10. Klasse“, so Jens Möckel. Üblicherweise feiern die Achtklässler ihre Jugendweihe. Mancher sage bereits seine Teilnahme ab. „Wir erstatten den Teilnahmebeitrag dann zurück“, so Möckel. Lediglich ein kleiner Teil der Summe werde für die bereits aufgelaufenen Kosten einbehalten. Beispielsweise seien etliche Urkunden für das vergangene Jahr bereits gedruckt worden. Die müssten weggeworfen werden.

Gute Partner für flexible Lösungen

Angesichts der aktuellen Situation hatte Möckel für den Mai, den Hauptmonat für die Jugendweihe, gar nicht erst Termine angesetzt. Am 18. und 25. September soll die Jugendweihe im Raum Barth nun gefeiert werden. Müsste die Nachzügler-Veranstaltung ebenfalls verschoben werden, wäre hier der 11. September der Termin. All diese Daten stehen jedoch unter Vorbehalt der jeweiligen Regelungen im Zuge der Corona-Pandemie. „Zum Glück haben wir ein gutes Verhältnis zu unseren Partnern“, so Jens Möckel. Heißt: Sowohl mit der Stadt als auch mit dem Theater Barth, dem Veranstaltungsort der Jugendweihen im Raum Barth, sowie mit den Blumenhändlern könnten in der Pandemie kurzfristige Absprachen getroffen werden.

So waren im vergangenen Jahr wegen der Vorschriften für Festveranstaltungen beispielsweise die Bankreihen aus dem Theater geschraubt worden. Die Jugendweihlinge hätten mit ihrer Familie in Gruppen von maximal fünf Personen zusammengesessen. „Das hat super funktioniert und war sogar familiärer“, so Jens Möckel.

Für die Jugendweihen in diesem Jahr hat der Barther Jugendweiheverein rund 130 Anmeldungen. Hier wirke sich die Pandemie nicht negativ aus. Die Zahlen liegen etwa in dem Rahmen der Vor-Pandemie-Jahre. Der Barther Jugendweiheverein betreut das Amt Barth sowie die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst.

Erstmals zwei Termine in Ribnitz

In Ribnitz-Damgarten wird es in diesem Jahr erstmals zwei Termine geben bzw. zwei Wochenenden, an denen die Jugendweihe verliehen wird. „Damit mehr Gäste teilnehmen können“, sagt Ute Wolter, die sich für den Jugendweiheverein Mecklenburg-Vorpommern um die Region Bützow, Güstrow, Teterow und Ribnitz-Damgarten kümmert. Am 5. Juni und am 12. Juni soll es jeweils drei Feierstunden (10, 12 und 14 Uhr) im Ribnitzer Begegnungszentrum geben. „Ich hoffe, dass das funktioniert“, sagt Wolter mit Blick auf die nach wie vor fehlenden Aussagen der Politik zu Veranstaltungen und größeren Feiern.

Etwa 500 Anmeldungen hat Wolter für dieses Jahr in ihrem gesamten Gebiet. Aufgrund der unsicheren Situation müssen die ersten Termine jedoch bereits verschoben werden. Die Jugendweihe, die am 1. Mai in Schwaan und Güstrow geplant war, wurde vorsorglich verlegt. „Ich hoffe, dass die Feierstunden im August oder September stattfinden können“, so Ute Wolter.

Sie wolle nun den 22. März abwarten und je nachdem, was dann zwischen Bund und Ländern entschieden wird, die weitere Planung angehen. „Wir müssen schauen, welche Regeln gelten.“ Deshalb sei auch noch nicht klar, wie viele Gäste wirklich zugelassen werden können. Im vergangenen Jahr konnten lediglich die Eltern und Geschwister der Jugendlichen an der Feierstunde teilnehmen, Großeltern jedoch nicht.

Von Robert Niemeyer