Ribnitz und Umgebung: Kommunalpolitiker treffen letzte Entscheidungen vor Jahreswechsel

Ribnitz-Damgarten

Der Entenbraten ist schon fast zu riechen, der Jahreswechsel rückt näher: Doch zurücklehnen können sich die Kommunalpolitiker noch nicht. So manch wichtige Entscheidung müssen sie noch treffen vor dem Fest und dem Jahreswechsel – unter ganz individuellen Corona-Regeln.

Amt Ribnitz-Damgarten

Die Volksvertreter der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow tagen am Dienstag, dem 14. Dezember, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Ahrenshagen (Todenhäger Straße 5). Auf der Tagesordnung stehen neben der Einwohnerfragestunde und dem Bericht der Bürgermeisterin die Beratung über Baupläne in den Nachbarorten Ribnitz-Damgarten und Saal. Im nichtöffentlichen Teil geht es zudem um Personalangelegenheiten.

Während der Sitzung ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Eine Sitzung des Amtsausschusses Ribnitz-Damgarten findet am Donnerstag, dem 16. Dezember, um 17 Uhr im Rathaussaal des Rathauses Ribnitz (Am Markt 1) statt. Besprochen werden sollen unter anderem die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Amtes Ribnitz-Damgarten für das Jahr 2022. Außerdem geht es um die Neuwahl der stellvertretenden Schiedsperson der gemeinsamen Schiedsstelle des Amtes Ribnitz-Damgarten.

Amt Darß/Fischland

Die Wustrower Gemeindevertretung kommt ebenfalls am Dienstag zusammen. Ab 18 Uhr berät sie in der Fischlandhalle in Wustrow (Direktor-Schütz-Weg) unter anderem über den ersten Nachtrag zum Haushalt 2021 der Gemeinde sowie über die Änderung der Benutzungsordnung und Gebührenordnung für Parkuhren und Parkscheinautomaten der Gemeinde.

Die Sitzung findet unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln statt. Die Anzahl der Plätze für Gäste und Zuschauer ist auf maximal 15 Personen begrenzt.

Die Gemeindevertretung des Ostseebades Ahrenshoop trifft sich am Donnerstag, dem 16. Dezember, um 18 Uhr. Während zunächst Bau- und Vertragsangelegenheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprochen werden, sind ab 20 Uhr Einwohner und Interessierte in den Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Althagen eingeladen. Themen sind im öffentlichen Teil unter anderem der Bebauungsplan Nr. 24 „Kirchnersgang“ der Gemeinde Ostseebad Ahrenshoop sowie die digitale Tonaufzeichnung der Sitzungen der Gemeindevertretung.

Diese Sitzung findet unter Einhaltung der 2G-plus-Regelung statt. Mitzubringen sind Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie eine Bescheinigung zu einem tagesaktuellen negativen Corona-Test.

Amt Barth

Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Pruchten findet am Montag, den 13. Dezember, um 18 Uhr im Versammlungsraum der Freiwilligen Feuerwehr statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Bürgermeisters, die Einwohnerfragestunde, die Satzung über die Unterhaltung einer kommunalen Kindertageseinrichtung, die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung, der Entwurf des Bebauungsplans „Neubau Kita Pruchten“ und eine Änderung des Flächennutzungsplans.

Die Sitzung der Gemeindevertretung von Kenz-Küstrow findet am Dienstag, den 14. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindehaus Küstrow statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Bürgermeisters, die Einwohnerfragestunde, der Haushaltsplan mit -satzung 2022 und die Mittelbereitstellung für überplanmäßige Ausgaben für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung.

Bei beiden Sitzungen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Stadt Marlow

Am Mittwoch, dem 15. Dezember, findet um 18 Uhr in der Aula der Grundschule die nächste Sitzung der Stadtvertretung Marlow statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Information zum Patenschaftsvertrag zwischen Marlow mit der Stabs- und Versorgungsstaffel der Flugabwehrraketengruppe 24, die Wiederbesetzung frei gewordener Wahlstellen in beratenden Ausschüssen der Stadtvertretung, die Neuwahl einer Vertreterin in der Mitgliederversammlung des Tourismusvereins Vogelparkregion-Recknitztal, der Medienentwicklungsplan, die Teilnahme an Gremiensitzungen per Videokonferenz, die Bebauungspläne „Auf der Wieck“, „An der Schule“ im Ortsteil Gresenhorst und „De Lappen“ im Ortsteil Völkshagen.

Beim Betreten der Grundschule und bis zur Einnahme des Sitzplatzes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Stadt Bad Sülze

Die Stadtvertretung Bad Sülze kommt am Dienstag, dem 14. Dezember, um 19 Uhr im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr zusammen. Zu besprechende Themen sind unter anderem die Bebauungspläne „Scheunenviertel“ und „Wohngebiet Am Haselbusch“ sowie das Projekt: „Unser Haus hat die Geschichte“, das Projekt „Bad Sülzer Gänsemarkt - Teil eines attraktiven Ortskerns“ sowie das Einzelhandelskonzept der Stadt.

Zu den Corona-Regeln: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der Sitzung ist Pflicht.

Von Anja Krüger