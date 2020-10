Ribnitz-Damgarten

„Der Bürgermeister will eine schmucke Stadt.“ Wer will das nicht, mag man fragen. Doch spiegelt diese Überschrift des Redakteurs des „Ribnitzer Stadt- und Landboten“ jenen Aufbruch wider, den die Nationalsozialisten nach ihrer erfolgreichen Machtübernahme weithin propagieren. Nach Jahren der Krise soll sich der Wandel auch im äußeren Erscheinungsbild der Städte wiederfinden.

Im Mai 1935, erst seit fünf Monaten im Amt, zeugt eine Sitzung des Ribnitzer Verkehrsvereins, heute würden wir Fremdenverkehrsverein sagen, vom Tatendrang des neuen Bürgermeisters. Ein frischer Wind weht durch Rathaus und Stadt. Als Vorsitzender des Vereins lädt Dr. Walter Wegner nicht nur Einwohner und Gewerbetreibende zu einem gemeinsamen Ausblick ein, sondern auch die Gemeindevorstände der umliegenden Orte. Wegner hebt deshalb hervor, dass „die Stadt Ribnitz … mit ihrer Umgebung unerschlossenes Gebiet (sei) und er es daher für seine Pflicht (halte), die Bewohner des Hinterlandes für die Verkehrswerbung zu interessieren, denn schließlich seien die Belange der Stadt Ribnitz und die der Umgebung nicht auseinanderzuhalten“.

Bessere Verbindungen per Schiff und Postautobus

Gerade die „bevorstehenden Kraft-durch-Freude-Reisen“ bergen touristische Chancen für Stadt und Umland. Und der Bürgermeister hat sich Gedanken gemacht. Manches ruhte schon in den Schubladen, anderes resultiert aus den intensiven Gesprächen der letzten Wochen. Er unterbreitet schließlich nicht weniger als 23 Punkte, anhand derer die Stadt für Einheimische und Touristen attraktiver gestaltet werden soll. Einige große und viele kleine Maßnahmen. Aber alle geben den Einwohnern das Gefühl, dass sich etwas zum Positiven wendet.

So ist zunächst an einen kontinuierlichen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur gedacht, von dem breite Bevölkerungskreise und Urlauber profitieren werden. In einem ersten Schritt soll der Schiffsverkehr auf dem Bodden erhöht, die Verbindungen enger getaktet werden. Gleiches gilt für die Fahrten des Postautobusses zu den Dörfern des Umlandes.

Zudem soll Ribnitz grüner werden. In den Klosterwiesen werden Birken gepflanzt und der Weg am Friedhof gesäumt. Für eine „gärtnerische Ausschmückung“ des Sieben-Eichen-Platzes am Ribnitzer See und an der Stadtkirche wird gesorgt. In den Hauptstraßen werden Blumenkästen angebracht.

Kurtaxe für das Ostseebad Ribnitz

Hinter das Strandbad am Köppenberg macht der Bürgermeister ein Häkchen. Weitere Investitionen lohnen dort aus seiner Sicht nicht. Vielmehr möchte er stattdessen die Ribnitzer Badestelle hinter dem Schützenplatz erweitern. Bis zu sieben neue Umkleidekabinen für Erwachsene und eine große, geräumige Umkleideräume für Kinder sollen her. Ein Laufsteg, der nun endlich bis ans Wasser reicht, komplettiert das Vorhaben.

Vom Badespaß im Ostseebad Ribnitz möchte die Stadt vermehrt profitieren. Im August 1933 hat Ribnitz das Ostseebad erworben. Nun erwägt der Bürgermeister dort die Einführung einer Kurtaxe. Hier bleibt es jedoch zunächst bei der Idee. Denn es tut sich diesbezüglich in den nächsten Jahren wenig. Erst ab 1939 wird schließlich eine entsprechende Abgabe von den Urlaubern gefordert. In den Monaten Oktober bis April erhebt die Stadt pro Tag für eine Person 50 Pfennige, für die zweite Person einer Familie 30 Pfennige und für jedes weitere Familienmitglied 10 Pfennige. Überraschenderweise wird in der stärker frequentierten Hauptsaison von Mai bis September nur die Hälfte der Gebühren berechnet.

Zu den kleineren Maßnahmen gehören das Aufstellen eines von städtischer Werbung umrahmten Stadtplans am Bahnhof und von Litfaßsäulen, sowie das Streichen der Bänke im Stadtgebiet.

Kriegerdenkmal am Markt wurde 1938 abgetragen

Zum Wandel im Stadtbild gehört aber ebenso, dass man sich der Relikte der republikanischen und der jüdischen Vergangenheit entledigt. Im Januar 1938 setzen die Maurer Hammer und Meißel an und beginnen, das Kriegerdenkmal am Markt abzutragen. Jenes „viel umstrittene und nur von wenigen Einwohnern … geliebte Ehrenmal“, das Sinnbild „politischer und geistiger Verwirrung“, so die gleichgeschaltete Presse. Das gleiche Schicksal widerfährt den noch verbliebenen Resten des alten jüdischen Friedhofs am Bauermeisterplatz. Die „störende“ Mauer wird abgerissen, die Grabstellen eingeebnet: „Die Ruhestätte der ehemaligen Ribnitzer jüdischen Gemeinde war in ihrem verwahrlosten Zustande wahrlich kein Schmuckplatz mehr für eine sich entwickelnde Stadt, in der alles nach Fortschritt und Verschönerung drängt.“

Von Jan Berg