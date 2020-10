Ribnitz-Damgarten

Die Nachkriegsjahre. Eine Zeit der Seuchen und Plagen. Typhus, Diphtherie, Tuberkulose, Syphilis, aber auch Krätze und Läuse stellen das Gesundheitssystem vor schier unlösbare Aufgaben. Zahlreiche Menschen sind dem Tod näher als dem Leben. Während die Zahl der Kranken nach Kriegsende 1945 beständig steigt, mangelt es gleichzeitig zunehmend an den entsprechenden Arzneien. Vielfach werden keine neuen Medikamente mehr produziert. Die noch vorhandenen Bestände müssen ausreichen.

Flüchtlinge hatten besonders großen Bedarf an Arzneimitteln

Der Ribnitzer Apotheker Karl Linde kann ein Lied davon singen. Oft bekommt er auf Zuteilung nur kleinste Mengen. Wenn die Ribnitzer Apotheke überhaupt berücksichtigt wird, sind die gelieferten Mengen so unzureichend, dass sie der Anzahl der zu behandelnden Patienten stets weit unterlegen sind. Verschlimmert wird die angespannte Situation durch „die vielen bedauernswerten Flüchtlinge aus dem Osten, die einen ganz besonders hohen Bedarf an Arzneimitteln haben“, so Linde. Er beklagt unter anderem das Fehlen von Schwefel für Salben und von Essig, um wenigstens eigenständig Mittel zur Bekämpfung der Läuse herstellen zu können.

Anzeige

Deshalb macht sich Linde wiederholt auf den Weg nach Rostock, spricht bei seinen Lieferanten und der Handelskammer vor. Immer ohne den gewünschten Erfolg. Weil er schließlich keinen anderen Ausweg mehr sieht, ergreift er selbst die Initiative und macht sich auf den Weg in die britische Besatzungszone. „Eine Einkaufsreise“, wie er es nennt. Dort möchte er „Serum beschaffen, um dadurch Menschenleben zu retten“.

Querfeldein durch drei russische Postenketten

Linde erklärt sich gegenüber dem Schweriner Innenministerium Anfang Januar 1946: „Ich ließ mir hierfür vom Bürgermeisteramt eine Bescheinigung geben, die aber in Wirklichkeit für einen legalen Grenzübertritt keine Gültigkeit hat. Mit dieser gelang es mir, von Rhena aus mit dem Umsiedlerzug nach Lübeck zu kommen, und habe dort und in Hamburg Sera, Schwefel, Verbandstoffe und Arzneimittel gekauft. Leider musste ich einen großen Teil in Lübeck zurücklassen, da die Rückreise nicht, wie mit dem Zugpersonal verabredet war, auf gleiche Weise angetreten werden konnte. Wegen Grenzverschiebungen waren damals die Rückwandererzüge auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, daher musste ich mit meinem Begleiter bei Nacht und Nebel zu Fuß in 10 stündigem anstrengenden Marsch ohne Weg und Steg, querfeldein durch 3 russische Postenketten schleichen, mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken, stets gewärtig, von russischen Posten verhaftet oder bei überhörtem Anruf erschossen zu werden.“

100 Fieberthermometer aus Thüringen

Damit geht Linde zumindest unkonventionelle Wege, um die Schränke seiner Apotheke zu füllen. Aber auch innerhalb der Sowjetischen Besatzungszone ist der Ribnitzer Apotheker bei der Besorgung dringend benötigter Medikamente sehr rege. Er führt weiter aus, dass es ihm gelungen sei, „ein größeres Quantum Herzmittel aus Thüringen zu beschaffen“. Ebenfalls aus Thüringen organisiert er 100 Fieberthermometer und 100 Ganzglasspritzen. Und „mit einem Gelegenheitsauto (besorgt Linde) eine Menge Vegetabilien“, sprich pflanzliche Arzneimittel.

Nicht ohne Grund hebt Linde sein mitunter gefahrvolles Engagement hervor. Karl Linde ist in das Visier der Besatzungsmacht geraten. Solle man ihm doch einen anderen Apotheker in Mecklenburg zeigen, so der Ribnitzer fast trotzig, der „sich so viel Mühe gegeben hat, Medikamente unter den schwierigsten Verhältnissen heranzuschaffen“. Am Heiligen Abend 1945, 17 Uhr, klingeln deutsche Polizisten an seiner Tür und nehmen ihn angeblich auf Befehl des Stadtkommandanten fest. Fünf Tage muss er im Gefängnis verbringen. Dann wird er entlassen. Doch er sieht sich weiter mit „bewussten Unwahrheiten und Verleumdungen“ konfrontiert. Nicht nur sein Ruf bei den Ribnitzern wird gefährdet, es droht ihm sogar ein Entzug seiner Apothekerkonzession. Doch wo liegt des Pudels Kern? Ist Karl Linde das Opfer einer Intrige geworden? Wenn ja, wer sind die Drahtzieher?

Von Jan Berg