Ribnitzer Bahnhof wird modernisiert: Das plant die Bahn 

Ribnitz-Damgarten

Im Februar 2022 will die Deutsche Bahn mit den Bauarbeiten zum barrierefreien Ausbau und zur Modernisierung des Ribnitzer Bahnhofes beginnen. Der Bund, das Land und die Deutsche Bahn investieren insgesamt rund 14 Millionen Euro in dieses Vorhaben. Darüber informierte das Regionalbüro Kommunikation Berlin der Deutschen Bahn.

Und so sehen die von der Vössing-Ingenieurgesellschaft, Niederlassung Hannover, erarbeiteten Planungen konkret aus: Der derzeitige Bahnsteig zwischen den Gleisen 1 und 2 wird verschwinden, das trifft auch auf den Übergang dorthin zu. Zurzeit gelangen die Fahrgäste über das Gleis 1 zu dem Bahnsteig. Südlich von Gleis 2 soll dann ein neuer 350 Meter langer Bahnsteig entstehen.

Bedingungen für Rollstuhlfahrer werden deutlich verbessert

Auch der sogenannte Hausbahnsteig an Gleis 1 wird erneuert. Ende 2018 war der Bahnsteig provisorisch erhöht und verlängert worden, so dass hier seitdem ICE-Züge halten können. Im Zuge der anstehenden Modernisierungsarbeiten wird er komplett erneuert. Das Vordach auf der Südseite des denkmalgeschützten Empfangsgebäudes bleibt dabei erhalten. Der Bahnsteig 1 wird ebenfalls auf eine Länge von 350 Meter ausgebaut.

Damit sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass künftig zwei ICE-Züge in Ribnitz gleichzeitig halten können. Da gegenwärtig nur ein Bahnsteig zur Verfügung steht, der lang genug ist, kann derzeit nur ein ICE-Zug in Ribnitz halten, so dass einzelne ICE-Halte nach Damgarten ausweichen müssen, wenn gleichzeitig zwei ICEs die Bernsteinstadt anfahren.

Durch die Neugestaltung des Ribnitzer Bahnhofes werden sich auch die Bedingungen insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen, Reisende mit großem Gepäck und Eltern mit Kinderwagen erheblich verbessern. Und das soll so erreicht werden: Vom Bahnsteig 1 zum Bahnsteig 2 wird eine Unterführung gebaut. Der Zugang dafür befindet sich westlich neben dem Bahnhofsgebäude. Hier wird neue Treppe und eine Rampe für Rollstuhlfahrer geschaffen. Auf der anderen Seite wird ebenfalls eine Treppe gebaut. Zudem wird hier auch ein Aufzug installiert.

Bahnunterführung könnte in Richtung Süden verlängert werden

Nicht enthalten in dem Projekt ist die Anbindung der Ribnitzer Südstadt durch die Bahnunterführung. In den vergangenen Jahren hatten Kommunalpolitiker immer wieder eine einfachere fußläufige Verbindung des Zentrums mit dem Famila-Markt und den Wohngebieten südlich der Bahnschienen ins Gespräch gebracht. Und da in den vergangenen Jahren auf der Sandhufe in einem nicht für möglich gehaltenen Tempo gebaut wurde und mit Sandhufe V ein weiteres Wohngebiet hinzukommen soll, gewinnt diese Überlegung noch mehr an Bedeutung.

Auch wenn es erst einmal keine Anbindung an die Südstadt geben werde, sei die Planung der Bahn ein guter Kompromiss, so äußerte sich der Ribnitz-Damgartener Bauamtsleiter Heiko Körner bei verschiedenen Gelegenheiten. Denn die Unterführung sei so konstruiert, dass sie problemlos in Richtung Süden verlängert werden könnte. Das wäre dann allerdings ein kommunales Projekt, das die Stadt bezahlen müsste. Die Modernisierung des Bahnhofs ist hingegen ausschließlich ein Projekt der Deutschen Bahn und kostet die Stadt keinen Cent.

Visualisierung der Modernisierung des Ribnitzer Bahnhofs, Blick von oben aus Richtung Süden: Links neben dem Empfangsgebäude entsteht der Zugang zur Unterführung. Für Gleis 2 wird ein neuer Bahnsteig gebaut. Quelle: Vössing Ingenieurgesellschaft

Auch in puncto Aufenthaltsqualität soll sich für Reisende und Besucher des Ribnitzer Bahnhofes vieles deutlich verbessern. Sie profitieren unter anderem von einer neuen Bahnsteigausstattung mit Wetterschutzhäusern mit Sitzbänken, neuen Beleuchtungsanlagen und Infovitrinen. Und spezielle Leiteinrichtungen sollen blinden und sehbehinderten Menschen die Orientierung im Bahnhof erleichtern.

Wie seitens des Regionalbüros Berlin der Deutschen Bahn auf OZ-Anfrage weiter mitgeteilt wurde, liege ein Baulärmgutachten vor. Weiterhin würden Sonder- und Quartalsprognosen für den zu erwartenden Lärm erstellt. Im Ergebnis würden dann die betroffenen Anwohner ermittelt und über die Möglichkeit, Ausweichquartiere zu beziehen, informiert werden. Über mögliche Beeinträchtigungen sollen Anwohner über Postwurfsendungen unterrichtet werden, wurde abschließend informiert.

Von Edwin Sternkiker