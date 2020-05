Ribnitzer Bernsteinmuseum erhält historischen Ratsstuhl

Ribnitz-Damgarten

Es war eine der letzten Amtshandlungen als Bürgermeister, die Frank Ilchmann vor seiner Verabschiedung in den Ruhestand noch erledigte: Höchstpersönlich brachte er einen alten Ratsstuhl ins Deutsche Bernsteinmuseum. Dort übergab er das historische Sitzmöbel an Axel Attula, den wissenschaftlichen Leiter des Museums.

Der freute sich sichtlich, denn schließlich sind nur zwei Ribnitzer Ratsstühle bekannt, die die Zeiten überdauert haben. Der Stuhl, den jetzt Frank Ilchmann ans Museum übergeben hat, stand sieben Jahre lang in seinem Büro im Ribnitzer Rathaus, der zweite Stuhl befindet sich in Dresden.

Anzeige

Ratsstuhl befand sich im Besitz von Damgartener Familie

Wie er zum Stuhl gekommen ist, daran kann sich Ilchmann noch sehr genau erinnern. „Im April 2013 wurde ich zum Bürgermeister gewählt. Zur Wahlparty hatte ich ins Damgartener Anglerheim eingeladen. Es kamen viele Einwohner, um zu gratulieren. Und so mancher Gast hatte auch ein Geschenk dabei. Zu ihnen gehörte Frau Grabow von der Firma Matheus Eisenwaren und Porzellan in der Stralsunder Straße. Von ihr erhielt ich diesen historischen Ribnitzer Ratsstuhl.“

Weitere OZ+ Artikel

Wann und wie er nach Damgarten kam, ist unbekannt. In einem Beitrag in der OZ schrieb Gabi Raskop 2004: „Eine direkte Verbindung der traditionsreichen Damgartener Familie zum Ribnitzer Rathaus lässt sich jedenfalls nicht vermuten. Waren bis 1950 doch beide heutigen Stadtteile noch selbstständige Grenzstädte von Mecklenburg beziehungsweise Pommern.“

1905 wurden die ersten Ratsstühle bestellt

Doch was hat es denn nun mit den Ribnitzer Ratsstühlen auf sich? Vor über 20 Jahren begab sich die damalige Ribnitz-Damgartener Stadtarchivarin Ursula Fehling auf Spurensuche. Aufmerksam gemacht durch die Anfrage eines Ratsstuhlbesitzers aus Dresden recherchierte sie in den Archivunterlagen zum „Um- und Ausbau des Rat- und Schulhauses 1905 bis 1913“. In diesen Unterlagen stieß sie auf Protokolle des Rates und der Bürgerschaft.

Die Rückenlehne des Ratsstuhls mit dem geschnitzten Ribnitzer Ratssiegel. Eine Arbeit von Tischlermeister Magnus Clauser. Quelle: Edwin Sternkiker

Deren Auswertung ergab: Im Jahre 1905 wurden insgesamt 16 Ratsstühle und ein Lehnstuhl, Eiche mit Lederbezug, bestellt. Den Auftrag erhielt Stuhlmacher Böck, Großvater des Dresdner Ratsstuhlbesitzers. Der Ribnitzer Tischlermeister Magnus Clauser fertigte die Rückenlehnen. Sie wurden mit einem geschnitzten Ribnitzer Ratssiegel versehen. Das zeigt in der Mitte den Stierkopf und links und rechts einen aufsteigenden Fisch.

1913 sollen dann weitere 26 Rats- sowie drei Armstühle vom Magistrat nachbestellt worden sein. Während die ersten Stühle das Ratsherrenzimmer schmückten, waren die späteren für den Rathaussaal vorgesehen. Zwar gab es Hinweise, dass alle Stühle nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges als Heizmaterial verwendet worden sein sollen. Doch dies trifft erwiesenermaßen so nicht zu, denn zumindest zwei von den insgesamt 42 Stühlen haben die Zeiten ja überdauert. „Wenn zwei Stühle erhalten geblieben sind, kann es dann nicht noch weitere geben?“, fragt Axel Attula.

Lesen Sie auch

Von Edwin Sternkiker