Die Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten hat den Bernsteinpreis vergeben. Wegen der Corona-Auflagen fand die Auszeichnung an einem anderen Ort als normalerweise statt. Feierlich war es trotzdem. Unser Bericht mit Bildergalerie. Außerdem verraten wir, warum der letzte Schultag am Freitag an der Bernsteinschule ein ganz besonderer wird.