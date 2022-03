Ribnitz-Damgarten

Die Chefs der Helios-Kliniken in Stralsund schlagen Alarm. Das Krankenhaus hat derzeit fast dreimal so viele Corona-Patienten auf den Stationen liegen als im Durchschnitt der mittlerweile zwei Jahre andauernden Pandemie. Noch nie waren in Vorpommern-Rügen insgesamt so viele Patienten mit Covid-19-Infektion in stationärer Behandlung.

In den Bodden-Kliniken in Ribnitz-Damgarten ist die Situation ähnlich angespannt. 19 Covid-19-Patienten liegen derzeit in dem Ribnitzer Krankenhaus (Stand: 8. März). Zwei davon liegen auf der Intensivstation. Im Schnitt hatten die Bodden-Kliniken zehn bis elf Corona-Patienten auf Station.

„Es ist wirklich schwierig.“

Gunnar Bölke (l.) ist seit Januar 2020 Geschäftsführer der Bodden-Kliniken. Quelle: privat

Ein Bild, wie es auch in Stralsund aufgezeigt wird. Intensivbetten sind noch verfügbar. Die „normale“ Corona-Station füllt sich immer mehr. „Wir müssen unsere Ressourcen verschieben, so dass wir unseren Versorgungsauftrag erfüllen können“, sagt Gunnar Bölke, Geschäftsführer der Bodden-Kliniken. Heißt unter anderem auch: Nicht unbedingt notwendige OPs werden verschoben, das Schlaflabor ist nach wie vor geschlossen. „Wir fahren auf Sicht“, sagt Gunnar Bölke. Ein Credo, das seit Beginn der Pandemie gilt. „Wir können die Versorgung sicherstellen, aber es wird angespannter“, sagt er aber auch.

Sorge bereitet dabei nicht nur die steigende Zahl der Corona-Patienten, sondern auch, dass immer wieder und immer mehr eigenes Personal ausfällt. Die Omikron-Welle erwischt auch die Mitarbeiter der Klinik, entweder, indem sie sich selbst infizieren, oder weil eigene Kinder zu Hause bleiben müssen. „Das ist wirklich schwierig“, sagt Christina Preußler, Leiterin des Pflegedienstes der Bodden-Kliniken.

„Aber wir richten uns sein“, sagt Preußler auch. Durch die angesprochenen OP-Verschiebungen könne Personal für andere Stationen freigemacht werden. Dennoch: „Die Belastung für die Mitarbeiter ist wirklich hoch.“

Inzidenz in Vorpommern-Rügen bei 2200

Als bedenklich stufte Jörg Heusler, Chef des Gesundheitsamtes Vorpommern-Rügens, die aktuelle Situation ein. Einerseits gibt es Lockerungen der Corona-Maßnahmen, andererseits explodiert die Zahl der Infizierten.

9448 Menschen waren im Landkreis Vorpommern-Rügen am Dienstag als infiziert gemeldet worden. 132 befanden sich im Krankenhaus. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Infektionen liegt im Landkreis bei etwa 2200. Heißt: Innerhalb von sieben Tagen haben sich pro 100 000 Einwohner etwa 2200 Menschen infiziert. Die Hospitalisierungsrate lag zuletzt bei 14,6. Anfang März lag dieser Wert bereits auch schon bei über 20. Mit diesem Wert wird angegeben, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus eingewiesen wurden. „Noch nie seit Beginn der Pandemie waren so viele Menschen im Krankenhaus“, so Heusler.

Dabei ist zur Einordnung festzuhalten, dass das Ribnitz-Damgartener Krankenhaus in der Corona-Statistik für Vorpommern-Rügen nicht berücksichtigt wird. Grund ist, dass die Krankenhäuser im Land sogenannten Clustern zugeordnet sind. Das Ribnitzer Krankenhaus ist dem Rostocker Cluster (Landkreis und Hansestadt) zugeordnet. Im Landkreis Rostock lag die Hospitalisierungsrate zuletzt bei knapp 11, in der Hansestadt Rostock bei fast 8.

Durchseuchung als Weg aus der Pandemie

Der Weg raus aus der Situation: Laut Jörg Heusler sei dies durch eine gewisse Durchseuchung möglich. Gleichzeitig sei noch immer „Impfen das A und O“, wie der Chef des Gesundheitsamtes jüngst sagte. Mit dem Frühjahr und Sommer könne sich die Lage entspannen. „Wenn wir richtig Glück haben, rutschen wir durch, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten.“

Das hofft man auch in den Bodden-Kliniken. „Die Erfahrung zeigt, dass es dann besser wird“, sagt Christina Preußler. „Wir werden es schaffen“, sagt auch Gunnar Bölke. Der Sommer wird es zeigen. Eine Prognose, was danach kommt, also ab Herbst, dürfte nicht mehr als ein gewagter Blick in die Glaskugel sein.

Von Robert Niemeyer