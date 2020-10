Ribnitzer Bodden-Therme wieder geöffnet: So lief der erste Tag

Ribnitz-Damgarten

Im Schwimmbecken zieht ein Mann einsam seine Bahnen. Eine Familie mit zwei Kindern planscht im Wellenbad. Im Saunabereich genießt eine Frau die Ruhe auf einer Liege. Das Badevergnügen in der Ribnitzer Bodden-Therme hat an diesem Freitagnachmittag fast schon etwas Exklusives.

25 Gäste im Hallenbad, zwölf in der Saunalandschaft, es geht ruhig zu in dem Spaßbad der Bernsteinstadt. Dennoch sagt Betriebsleiter Clifford Fordinal: „Ich bin angenehm überrascht.“ Gleichzeitig hofft er auf das Wochenende und die anstehenden Herbstferien. Denn ein paar mehr Gäste sollen es dann doch sein.

Kleiner Ansturm am Morgen

Vielleicht war der Freitagnachmittag auch nur die Ruhe vor dem Sturm. Am Vormittag noch waren es doppelt so viele Gäste gleichzeitig. Damit erreichte die Bodden-Therme fast die Zahl der Gäste, die sich maximal im Bad aufhalten dürfen. Bereits um 10 Uhr, als die Türen sich das erste Mal wieder für die Öffentlichkeit öffneten, warteten 30 Badegäste auf den Einlass.

Obwohl Hallenbäder nach dem Corona-Lockdown bereits seit Längerem wieder geöffnet sein dürfen, blieb die Bodden-Therme weiter geschlossen. Das erarbeitete Hygienekonzept hätte sich wirtschaftlich nicht gerechnet, hieß es lange. Zuletzt durfte immerhin wieder Vereins- und Schulsport hier stattfinden.

Geschäftsführer Wolfgang Tober (l.) und Betriebsleiter Clifford Fordinal hoffen, dass die Öffnung der Bodden-Therme für die Öffentlichkeit funktioniert. Quelle: Robert Niemeyer

Nun haben die Verantwortlichen in Abstimmung mit der Stadtverwaltung den Schritt zur Öffnung für alle gewagt. Nichts zu tun, sei der falsche Weg, hatte unlängst Geschäftsführer Wolfgang Tober gesagt. „Wir möchten, dass hier wieder etwas los ist.“ Am Jahresende soll ausgewertet werden, ob das Konzept funktioniert.

Regeln werden akzeptiert

„Ich bin optimistisch, dass wir die gewünschten Zahlen erreichen“, sagt Clifford Fordinal. Über den Tag verteilt seien 300 bis 400 Gäste notwendig, um das Konzept wirtschaftlich tragfähig werden zu lassen. Deshalb werden auch ausschließlich Drei-Stunden-Tickets und keine Tagestickets verkauft. Maximal 100 Gäste dürfen sich gleichzeitig in der Bodden-Therme aufhalten, 60 mit einem Ticket für das Hallenbad, 40 mit zusätzlicher Buchung des Sauna-Bereichs.

Schwimmmeisterin Antje Wolf freut sich, wieder im Einsatz zu sein. Sie hofft auf mehr Badegäste. Quelle: Robert Niemeyer

Der Badespaß ist jedoch mit einigen Einschränkungen verbunden. Liegedecken, Handtücher und Bademäntel werden nur verkauft, nicht verliehen. Die Gäste müssen Maske tragen, wenn sie sich im Bad bewegen – außer auf den Liegen, im Becken, beim Essen oder in der Sauna. Das obligatorische Kontaktformular muss ausgefüllt werden. Die Dampfsauna ist gesperrt. Massagen können nicht vorab telefonisch gebucht werden, sondern nur vor Ort. In den übrigen drei Saunen können keine Aufgüsse durchgeführt werden. Das Angebot an Speisen und Getränken ist reduziert.

Anne Pohl, Leiterin des Saunabereichs der Bodden-Therme, ist froh, dass das Spaßbad wieder geöffnet hat. Quelle: Robert Niemeyer

„Es war keine einfache Zeit.“

„Aber die Gäste sind froh, dass sie wieder zu uns kommen können. Sie akzeptieren die Einschränkungen“, sagt Anne Pohl. Die 38-Jährige leitet den Saunabereich. Auch Pohl konnte wegen der Schließung monatelang nicht arbeiten. „Es war keine einfache Zeit. Wir freuen uns, dass wir das Haus wieder aufmachen können.“ Sie selbst fühle sich sicher. Wenn sich alle an die Regeln halten, sei der Betrieb unter diesen Bedingungen kein Problem.

Jesko Schubert aus Dresden und seine Tochter Nele genießen den Freiraum im Planschbecken. Quelle: Robert Niemeyer

Und die Gäste genießen die vergleichsweise ruhigere Badezeit. „Ich bin positiv überrascht und genieße die Ruhe“, sagt Jesko Schubert. Der Dresdner war am Freitag mit seiner Tochter Nele Gast in der Bodden-Therme. „Die Kinder haben Spaß, vor allem im Wellenbad.“ An die Regeln, die überall gelten, habe man sich mittlerweile gewöhnt.

„Es lief super“, sagt auch Schwimmmeisterin Antje Wolf aus Rostock, vor allem mit Blick auf die ersten 30 Gäste. „Alle haben sich vorbildlich verhalten“, sagt Wolf. Auch sie freut sich, wieder im Einsatz zu sein. „Es könnte aber mehr los sein.“ Aber die Ferien haben ja gerade erst begonnen.

Von Robert Niemeyer