Ribnitz-Damgarten

Lange haben die Mitglieder des Vereins Ribnitzer Innenstadt hin und her überlegt, ob die Einkaufsnacht trotz Corona in diesem Jahr stattfinden soll oder nicht. „Am Ende haben wir uns dann dafür entschieden, die Einkaufsnacht zu veranstalten“, sagt Vereinsvorsitzender René Berlin. Einig sei man sich auch gewesen, dass eine solche Veranstaltung nicht ohne entsprechendes Rahmenprogramm funktioniere.

Nachdem klar war, dass die Einkaufsnacht stattfinden wird, ging es um die Frage, wie das Ganze so umgesetzt werden kann, dass Gäste und Einheimische auch unter Coronabedingungen in entspannter Atmosphäre shoppen, bummeln und schlemmen können.

Die Ribnitzer Einkaufsnacht erlebt in diesem Jahr ihre 14. Auflage. Erstmals wurde sie vom Verein Ribnitzer Innenstadt 2019 organisiert. Der Vereinsvorsitzende lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten, die die Veranstaltung durch den Druck von Flyern und Plakaten unterstützt. Auch die Absprachen zum Buspendelverkehr sind über das Büro für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur gelaufen.

Lange Straße wird zur autofreien Flaniermeile

Und das erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonnabend: Die Lange Straße verwandelt sich ab 19 Uhr vom Rostocker Tor bis zum Kaufhaus Stolz wieder in eine autofreie Flaniermeile. Über 50 Geschäfte der Ribnitzer Innenstadt werden bis in den späten hinein Abend öffnen. „Alle teilnehmenden Geschäfte freuen sich bereits darauf“, sagt der Vereinsvorsitzende. In den Läden gelten die üblichen Coronabestimmungen.

Das heißt, dass Mundschutz getragen wird und auch jeweils nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gleichzeitig im jeweiligen Geschäft zugelassen ist. Es hätten unter normalen Bedingungen noch mehr Läden mitgemacht. Aber gerade bei inhabergeführten Läden sei es personell kaum oder gar nicht machbar, die Coronaauflagen an einem solchen Tag, an dem so viele Menschen in der Innenstadt unterwegs sind, umzusetzen. „Dafür habe ich Verständnis“, so der Vereinsvorsitzende.

Die Gäste dürfen sich am Sonnabend auf jede Menge Livemusik freuen. Auf Bands habe man dieses Mal bewusst verzichtet, um zu vermeiden, dass sich dort, wo sie auftreten, Trauben bilden, informiert René Berlin weiter. Statt dessen habe man in diesem Jahr ausschließlich Einzelkünstler und Duos verpflichtet. Sie treten nach einem festen Zeitplan und verteilt über die gesamte Innenstadt am Rostocker Tor, an der Stadtkirche St. Marien und auf dem Marktplatz sowie in der Langen Straße auf. „Damit möchten wir erreichen, dass die Besucher in Bewegung bleiben und es eben nicht zu größeren Menschenansammlungen in bestimmten Bereichen kommt. Wir appellieren da auch an die Eigenverantwortung unserer Gäste.“

Kleinkünstler wie zum Beispiel LED-beleuchtete Stelzenmenschen und besondere Angebote der Geschäftsleute sorgen zusätzlich für eine entspannte Einkaufsatmosphäre in der Ribnitzer Innenstadt. Die OZ wird das Spektakel in einem Liveticker begleiten.

Kostenfreier Buspendelverkehr wird eingerichtet

Um das Ganze zu entzerren und Traubenbildung auch vor Verkaufsständen möglichst zu vermeiden, habe man in diesem Jahr mehr Caterer als bei der letzten Einkaufsnacht 2019 ins Boot geholt, berichtet der Vereinsvorsitzende weiter. Auch ihre Stände sind verteilt über die gesamte Innenstadt. Das Angebot reicht von Fish and Chips, über Crêpes und Bratwurst bis hin zu Burger und Popcorn sowie Wein und Bier.

Das Rostocker Tor und das Ribnitzer Rathaus, vor denen jeweils kleine Bühnen aufgebaut werden, werden stimmungsvoll illuminiert.

Am Samstag, 4. September, lädt Ribnitz-Damgarten zur langen Einkaufsnacht ein. Quelle: Stadt Ribnitz-Damgarten

Kostenlose Parkplätze stehen an diesem Abend auf der Gänsewiese, Bürgermeistergarten, Netto und Bahnhof zur Verfügung. Ein kostenfreier Buspendelverkehr der VVR sorgt für eine bequeme An- und Abfahrt zwischen den Stadt- und Ortsteilen Damgarten, Altheide, Klockenhagen und der Ribnitzer Innenstadt. Alle Haltestellen der Linie 201 werden stadteinwärts um 18.30 und 19.30 Uhr ab Damgarten Wendeplatz und stadtauswärts um 22.00 und 23.15 Uhr ab Ribnitz Netto angefahren. Alle Haltestellen der Linie 202 werden stadteinwärts um 19 Uhr ab Kita Klockenhagen und stadtauswärts um 22.30 Uhr ab Ribnitz Netto angefahren.

Von Edwin Sternkiker