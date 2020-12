Ribnitz-Damgarten

Die lange Einkaufsnacht in Ribnitz-Damgarten und vor allem deren Auflösung kurz vor dem offiziellen Ende hat für einige Diskussionen gesorgt, unter anderem in den sozialen Medien. Einige Besucher halten den Schritt des Veranstalters, die Leute aufzufordern, den Ribnitzer Marktplatz zu verlassen, für richtig.

„Ich war da und es war vollkommen richtig, die Veranstaltung aufzulösen. Während man selbst am Getränkestand ansteht und versucht, Abstand zum Vordermann zu halten, kriecht einem die Familie hinter einem fast in die Tasche. Die 1,5-Meter-Lücke wird dann auch noch von ganzen Gruppen genutzt, um durch die Schlange zu queren. Masken? Fehlanzeige! Weder bei den Budenbetreibern noch bei den Gästen (mit wenigen Ausnahmen)“, kommentierte beispielsweise Facebook-Nutzerin Ela Thees das Geschehen am Samstag.

Vor allem das Verhalten einiger Besucher stößt Beobachtern auf. Björn Lowka meint: „Der beste Beweis, dass man nicht an die Vernunft der Bürger appellieren darf. Manchmal helfen halt nur Regeln und Gesetze.“

„Beim nächsten Mal wird der Veranstalter schlauer sein. Nur merken die Leute leider selbst nicht, dass Sie dafür verantwortlich sind, dass keine weiteren Veranstaltungen dieser Art stattfinden“, meint Anette Weidemann. Joachim Galla schreibt: „Gib den kleinen Finger und sie nehmen die ganze Hand. Das war doch zu erwarten. Das hätte gar nicht genehmigt werden dürfen.“

Landkreis: Veranstalter hat richtig reagiert

„Es war keine illegale Veranstaltung“, erklärt hingegen Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises Vorpommern-Rügen. Grundsätzlich hätten die Geschäfte lediglich länger als sonst geöffnet gehabt. „Auch eine Bratwurst- und Glühweinbude ist per sé nicht verboten“, so Manzke. Es würden lediglich die Kontaktregeln der Corona-Verordnung gelten.

Der Landkreis wolle in der Vorweihnachtszeit ermöglichen, was möglich ist. Die lange Einkaufsnacht sei coronakonform gewesen. Der Landkreis begrüße sogar, wenn sich Veranstalter Gedanken machen, wie im Rahmen der geltenden Corona-Verordnung des Landes trotzdem eine gewisse vorweihnachtliche Stimmung möglich ist. „Das setzt aber voraus, dass sich die Leute auch an die Regeln halten. Es ist bedauerlich, dass ein paar Leute hier anderen den Spaß verdorben haben“, so Manzke.

Grundsätzlich habe der Veranstalter richtig reagiert. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten und mit der Polizei habe dieser entschieden, die Veranstaltung auf dem Marktplatz aufzulösen.

Keine Anzeige vom Ordnungsamt

Auch das Ordnungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten sieht keine Veranlassung, im Nachhinein zu reagieren. „Der Veranstalter hat genau das gemacht, wozu er angehalten war, nämlich nach Abstimmung mit dem Ordnungsamt und der Polizei entsprechend zu reagieren“, sagt Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth.

Der lange Einkaufssamstag sei bis zum Einsetzen der Dunkelheit gut gelaufen. Erst nach 17 Uhr sei die Situation schwieriger geworden. Daraufhin sei gehandelt worden. „Und wenn es Vorschriften gibt, unter denen solch eine Veranstaltung durchgeführt werden kann, dann ist im Vorfeld nicht davon auszugehen, dass sich niemand an die Regeln hält“, so Huth.

Nachdem die Menschen aufgefordert worden waren, den Marktplatz zu verlassen, seien die Gäste dieser Aufforderung ohne Probleme gefolgt. Binnen Minuten sei der Markt nahezu menschenleer gewesen. Sogar Betreiber von Ständen hätten die Entscheidung begrüßt.

Zur langen Einkaufsnacht am Samstag war die Lange Straße in Ribnitz-Damgarten zur Fußgängerzone umgewandelt worden. Auf dem Marktplatz und im Bereich der St. Marien-Kirche waren Buden in einigen Abständen voneinander aufgestellt gewesen. Hier hatten unter anderem Anbieter von Kunsthandwerk ihre Waren angeboten. Auch ein Glühwein- und Bratwurststand war aufgebaut worden.

