Ribnitzer Feuerwehr rettet Katzenbaby aus Motorraum

Ribnitz-Damgarten

Gut, dass es so aufmerksame Menschen gibt. Als eine Ribnitz-Damgartenerin am Samstagnachmittag vom Einkaufen kam, hörte sie ein lautes Miauen aus dem Motorraum ihres Autos. Ein Katzenbaby hatte sich dorthin verkrochen und schaffte es alleine nicht mehr ins Freie.

Die Feuerwehr suchte die Katze im Motorraum. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten

Die Katze war so in der Plastikverkleidung verkeilt, dass auch die dazugerufene Feuerwehr, neun Kameraden aus Ribnitz, an das Tier zunächst nicht herankam. Um in Ruhe arbeiten zu können, wurde das Fahrzeug vom Körkwitzer Weg ins Gerätehaus gebracht.

Dort schafften es die Feuerwehrleute dann, das Katzenbaby zu befreien und übergaben es an den Tierschutzverein Vorpommersche Boddenlandschaft. Die Tierschützer sind sich sicher, dass es sich um eine wild geborene Katze handelt und appellieren an alle Katzenbesitzer, ihre Tiere unbedingt zu kastrieren.

Von Anika Wenning