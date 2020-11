Ribnitz-Damgarten

Tolle Auszeichnung für die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer in Ribnitz-Damgarten. Bei der Verleihung des ökumenischen Eine-Welt-Förderpreises erhielt die Initiative aus der Bernsteinstadt einen Sonderpreis. 1000 Euro gab es dafür. „Das ist eine tolle Anerkennung. Wir sind sehr glücklich darüber“, sagte Janett Harnack, ehemalige Gemeindearbeiterin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Ribnitz-Damgarten und Mitglied der Flüchtlingsinitiative.

Das Gefühl, willkommen zu sein

Dabei hatten sich die Helfer aus Ribnitz-Damgarten gar nicht für den Preis beworben. Der Flüchtlingsbeauftragte des Kirchenkreises Mecklenburg, Lars Müller, war jedoch so begeistert von dem Engagement der Gruppe, dass er sie für den Eine-Welt-Förderpreis vorgeschlagen hatte. „Und dass wir dann auch noch einen Preis gewinnen, hat uns alle überrascht“, sagte Elisabeth Wilpert, Mitglied der Initiative.

Anzeige

Die Preisverleihung fand in dieser Woche statt, coronabedingt per Livestream. Der Wettbewerb stand unter dem Motto „grenzenlose Solidarität“. 19 Projekte wurden vorgestellt. Vier erhielten einen Preis.

Die Ribnitzer Begleitgruppe für Geflüchtete „gibt zugewanderten Menschen das Gefühl, willkommen zu sein“, sagte Tilman Jeremias, Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, in seiner Laudatio auf die Ehrenamtler aus Ribnitz-Damgarten. Die Gruppe unterstütze die Flüchtlinge in allen Lebenslagen. „Unter schwierigen Rahmenbedingungen leistet sie eine sehr wichtige Lobby-Arbeit für Menschen, die hier ein neues Zuhause suchen“, so Jeremias.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Flüchtlingshilfe seit 2015

Mit der Flüchtlingswelle 2015 entstand die Initiative in der Bernsteinstadt. Unter anderem bietet die Gruppe Deutschkurse an, hilft Kindern und Jugendlichen bei den Hausaufgaben sowie überhaupt den Flüchtlingsfamilien im Alltag, beispielsweise bei Behördengängen oder bei der Wohnungssuche. Dass dieses Engagement seit fünf Jahren und nach wie vor erfolgreich funktioniert, sei jedoch nicht allein den etwa 20 Mitgliedern der Gruppe zu verdanken. „Dieser Preis ist für alle in dieser Stadt, die uns unterstützen“, sagt Janett Harnack. Die Stadtverwaltung, die Volkshochschule, die Polizei und auch das Alternative Jugendzentrum „Kita“ seien wichtige Partner für die Arbeit der Gruppe.

Derzeit sei die ehrenamtliche Arbeit aufgrund des Lockdowns zwar eingeschränkt. Deutschkurse seien beispielsweise derzeit nicht möglich. Einzelbetreuung oder auch Hilfe per Telefon schon. „Es ist schwierig, aber nicht zu ändern“, so Janett Harnack.

Mit dem Preisgeld in Höhe von 1000 Euro soll nun ein „Kochbuch der Welt“ finanziert werden. Die Idee: Zugewanderte Familien stellen sich vor und kochen ihre Lieblingsrezepte. Daraus wird dann ein Rezeptbuch.

Lesen Sie auch

Von Robert Niemeyer