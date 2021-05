Ribnitzer Folklore-Tanzfest verschoben: Neuer Termin sorgt für Unmut

Ribnitz-Damgarten

Mehrere Tage Rummel, Riesenrad und Riesenspaß. Fahrgeschäfte, Losbude, Livemusik und Tanz in den Mai. Das ist das Frühlingsfest in Ribnitz-Damgarten. Hatten Sie auf dem Schirm, dass dieses traditionelle Fest am vergangenen Wochenende in der Bernsteinstadt stattfinden sollte und abermals ausgefallen war?

Die Corona-Krise ist nach wie vor allgegenwärtig, das nach wie vor geltende Verbot von Großveranstaltungen gefühlt dagegen weniger. Zu sehr hat man sich offenbar an die Ereignislosigkeit der Wochenenden gewöhnt. Die ersten Feste sind auch dieses Jahr bereits abgesagt bzw. verschoben worden. Das Umwelt-Foto-Festival Horizonte in Zingst soll in seiner ursprünglichen Form im kommenden Jahr wieder stattfinden, ebenso das Barther Kinderfest.

Tanzfestival und Shopping-Nacht?

Auch das Internationale Folklore-Tanzfest in Ribnitz-Damgarten soll nun verschoben werden. Allerdings hoffen die Organisatoren um Holger Hurtig. Leiter des Mecklenburg-Pommeraner Folklore-Ensembles „Richard Wossidlo“, das das Tanzfestival organisiert, dass es noch in diesem Jahr stattfinden kann. Der Ersatztermin ist bereits gefunden worden, sorgt allerdings bei einem anderen Verein zunächst einmal nicht unbedingt für Begeisterungsstürme.

„Je mehr ich wir darüber nachdenken, desto weniger passt es zusammen“, sagt René Berlin, Vorsitzender des Vereins Ribnitzer Innenstadt. Das Folklore-Tanzfestival soll ausgerechnet in der Woche stattfinden, an deren Ende die ebenfalls beliebte Shopping-Nacht in der Ribnitzer Innenstadt geplant ist. Diese organisiert der Innenstadtverein.

Das Tanzfestival war ursprünglich vom 23. bis 27. Juni angesetzt, mit dem traditionellen Auftakt am Abend des Dienstag, 22. Juni, dem Straßentanz vor dem griechischen Restaurant. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie rechnet Holger Hurtig nicht damit, dass das Festival in bekannter Form an diesem Termin stattfinden kann.

Zur Erinnerung: Über mehrere Tage ist während des fast einwöchigen Festivals eine große Bühne auf dem Ribnitzer Markt aufgebaut. Mehrere Tausend Besucher zählen die Veranstalter jährlich. Am Wochenende sind außerdem stets Abendveranstaltungen geplant. „Uns kann keiner versprechen, dass wir Ende Juni unser Tanzfest durchführen können“, sagt Holger Hurtig.

Kein Onlinefestival, keine internationalen Gruppen

Eine abgespeckte Variante wie im vergangenen Jahr, in dem das Tanzfestival als Onlinefestival stattfand, werde es nicht geben. „Das war einmalig. Die Einschaltquote erreichen wir aber nicht mehr. Das ist den Aufwand nicht wert“, so Hurtig. Entweder ganz oder gar nicht also. Deshalb die Terminverschiebung.

Allerdings werde es auch hier Änderungen geben. Unter anderem werde bereits ausschließlich mit Gruppen aus Deutschland geplant. Normalerweise reisen Tanzgruppen aus verschiedenen Ländern der Welt an. „Das ist schade. Aber die Sicherheit geht vor“, so Hurtig. Dennoch sollen es internationale Gruppen sein, die in Deutschland ansässig sind, etwa eine peruanische Tanzgruppe aus Berlin oder eine portugiesische Gruppe aus Nordrhein-Westfalen.

Auch den Grand Prix der Folklore, dem bekannten Tanzwettbewerb mit Jury- und Publikumspreis sowie der Preis für die beste Musikgruppe, werde nicht durchgeführt. „Für uns ist wichtig, dass die Folkloregruppen eine Auftrittsmöglichkeit haben, so Holger Hurtig. Das gelte auch für die eigenen Tänzer des Wossidlo-Ensembles.

Innenstadtverein: Viel kontra, wenig pro

Bleibt nur das Problem mit dem Termin. Das Tanzfestival soll nun vom 2. bis 5. September stattfinden. Die Einkaufsnacht am 4. September. Eine Gefahr, die der Innenstadtverein sieht, sei, dass das Festival oder eine Abendveranstaltung auf dem Marktplatz das Publikum von den Geschäften abziehe. Die Bühne in der üblichen Weise aufzubauen, also mit Blickrichtung Norden und der Rückseite zur Langen Straße, der Haupteinkaufsstraße, könne sich ebenfalls negativ auswirken. „Es gibt viele Sachen, die dagegen sprechen, und einige, die dafür sprechen“, so René Berlin, der als Unternehmer auch Sponsor des Tanzfestivals ist.

Sprechen soll jedoch die Devise für die nächsten Tage sein. „Wir müssen den Austausch finden“, so René Berlin. Möglicherweise sei in diesem zweiten Corona-Jahr ein Kompromiss zu finden. Im kommenden Jahr könne dann jede Veranstaltung wieder ihren eigenen Termin haben. In dieser Woche wolle sich der Vorstand des Innenstadtvereins zu dem Thema abstimmen. Auch sollen weitere Mitglieder befragt werden. Dann sollen die Gespräche mit dem Wossidlo-Ensemble fortgeführt werden.

„Wir halten an dem Termin erst mal fest“, sagt Holger Hurtig. Gleichzeitig würde er der Einkaufsnacht jedoch Vorrang gewähren. „Bevor die Einkaufsnacht ausfällt, lassen wir das Tanzfest ausfallen.“ Hurtig hofft allerdings auf eine Einigung und mache „dafür auch jede Schweinerei mit“.

