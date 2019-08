Ribnitz-Damgarten

Der 110 Jahre alte Gasometer im Körkwitzer Weg im Stadtteil Ribnitz kann saniert werden. „Der Fördermittelbescheid liegt auf dem Tisch, wir befinden uns jetzt in der Ausschreibungsphase“, erläutert Sebastian Pott, Geschäftsführer der Stadtwerke Ribnitz-Damgarten GmbH. „Ich rechne damit, dass wir bis Ende des Jahres ein Ergebnis haben werden.“

Das Vorhaben wird laut Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten durch das Land Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen der Städtebauförderung mit Mitteln aus dem Strategiefonds unterstützt. Die Gesamtausgaben werden auf rund 84 000 Euro geschätzt. Die Zuwendung beträgt rund 67 000 Euro. Mit 10 769 Euro beteiligen sich die Stadtwerke Ribnitz-Damgarten. Der geplante Eigenanteil der Stadt Ribnitz-Damgarten beträgt 6365 Euro.

Wichtiges Denkmal der Energiegeschichte

Der Ribnitzer Gasometer wurde 1908/09 errichtet. 2015 wurde er in die Denkmalliste des Landkreises Vorpommern-Rügen aufgenommen. „ Er ist der letzte in Mecklenburg-Vorpommern erhaltene Gasometer“, erläutert Architekt Rolf Günther. Sein Büro begleitet die Sanierungsmaßnahme.

Bereits 1998 konnte im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Gasometer in Teilen restauriert werden. Während drei ABM-Kräfte bei der Entrostung und den Malerarbeiten eingesetzt worden waren, arbeiteten zwei ABM-Kräfte die Geschichte des Gaswerkes und die allgemeine Energiegeschichte in und um Ribnitz-Damgarten auf. Die Ergebnisse dieser Recherchen sind in einer Ausstellung im Obergeschoss des Gasometers zu sehen.

Äußere Hülle wird komplett entrostet

Damit der Gasometer auch die nächsten 110 Jahre gut übersteht, muss nun allerdings erneut Hand angelegt werden, erläutert Sebastian Pott bei einem Rundgang. So soll im Rahmen der Sanierungsarbeiten die gesamte äußere Hülle, außer dem gewölbten Dach, komplett entrostet werden und anschließend einen neuen Farbanstrich erhalten. Viel zu tun gibt es auch an den Halterungen für die sechs aus Gusseisen bestehenden Pylonen, die die Halterung einst krönten. Diese für den Gasometer charakteristischen Zinnen waren 2013 aus Sicherheitsgründen demontiert und erst einmal eingelagert worden. Wenn die Konservierungsarbeiten am Gestell abgeschlossen sind, sollen die Pylonen nach entsprechender Aufarbeitung wieder montiert werden. „Ziel ist es“, so Rolf Günther, „den Gasometer in seiner Ursprünglichkeit zu präsentieren“.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten soll überlegt werden, wie die Ausstellung im Inneren des Gasometers überarbeitet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann, erläutert Geschäftsführer Sebastian Pott. „Interessierte können aber schon heute vorbeikommen. Sie müssten sich nur im Büro melden.“

1864 wurde Gasanstalt in Betrieb genommen

Ribnitz kann in puncto Gasversorgung auf eine über 150 Jahre alte Geschichte zurückblicken. Im April 1863 stellte der Zimmermeister Heinrich Muhl bei der Stadtverwaltung den Antrag, eine Gasanstalt bauen zu dürfen. Bereits im Mai 1863 wurde ein entsprechender Vertrag geschlossen. Im Oktober 1864 konnte das Werk in Betrieb genommen und das erste Steinkohlegas in die Stadt geleitet werden. Im Mai 1911 erwarb das dänische Unternehmen Det Danske Gaskompagni die Ribnitzer Gasanstalt und blieb bis 1964 Eigentümer. Nach der Übernahme der Gasanstalt durch die dänische Firma wechselten in der Folgezeit die Betreiber häufig. Im Januar 1964 wurde das Gaswerk in Ribnitz stillgelegt. Die Versorgung der Abnehmer in der Stadt erfolgte ab diesem Zeitpunkt aus einem Verbundnetz. Das alte Ribnitzer Gaswerk fungierte nur noch als Verteilerstation.

Von Edwin Sternkiker