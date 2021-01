Ribnitz-Damgarten

„Am Sonntag ist er Organist, am Montag fährt er seinen Mist.“ So spottet ein Lied über das Schicksal eines Dorfschullehrers. Nicht viel anders sah es um 1800 noch in den kleinen Städten Mecklenburgs aus.

Als Kirchendiener hatten sie ein klägliches Auskommen und der Schuldienst war zumeist ein ungeliebter. Am 4. Mai 1806 freute sich Georg Wilhelm Kühn aus Rövershagen, in Ribnitz als Kantor, Organist und zweiter Schullehrer sein Amt an Stadtkirche und Schule antreten zu können.

Seine Dienstbeschreibung war umfänglich und die Einkünfte waren knapp bemessen. Zudem hatte sein Vorgänger, Georg Wilhelm Kapherr, ein Trümmerfeld hinterlassen. Hoch verschuldet war er 54-jährig im Oktober 1805 verstorben.

Die Leute lästerten er hätte, anstatt sparsam zu leben, sich feine Kleider machen lassen, die Elle Stoff zu drei Talern und für die „Umspeisung“ bei seinen Schülern – das hieß, den Mittagstisch reihum bei den Familien einzunehmen – fühlte er sich zu fein. Auch hatte er sich bei einem Ribnitzer Bürger eingemietet, weil ihm die angewiesene Kantorenwohnung nicht behagte.

Schüler klagten über Misshandlungen

Seine Schüler, die oft den Unterricht schwänzten, klagten über Misshandlungen. Wochenlang soll er verreist sein, das Rechnen lag ihm gar nicht und das Lesen übte er mit seinen Schülern wenig. Die Bürger schickten ihre Kinder lieber in die Nebenschule des Schiffers Niemann, bei dem man in acht Tagen mehr lernte als in der Stadtschule in einem ganzen Vierteljahr.

Wohl deshalb wurde für Kühn ein neues Verzeichnis seiner Pflichten erstellt, das seine umfangreichen Aufgaben genau umriss. Er hatte für den Gesang und das Orgelspiel in den zahlreichen Gottesdiensten zu sorgen, die damals nicht nur an allen Sonn- und Festtagen aus Früh-, Haupt- und Nachmittagspredigten bestanden, sondern auch einen obligatorischen Predigtgottesdienst am Mittwoch einschlossen, so wie Betstunden am Montag und am Freitag und jeden Sonnabend eine Vesper.

Die Orgel erklang in jedem Gottesdienst. Das Eingangs- und Schlusslied blieben unbegleitet und sie schwieg nur in den Betstunden. Das Stimmen der Orgel hatte er sorgfältig vorzunehmen und in den Wintertagen darauf zu achten, unbedingt das Tageslicht dazu auszunutzen.

Kühn bezog seine Dienstwohnung im Schulgebäude in der Steinstraße. Wie sein Vorgänger erhielt er einen Garten vor dem Marlower Tor und einen Stadtacker. Auf der Stadtweide konnte er sein Vieh weiden lassen, nur musste er den Hirten entlohnen. An festen Einkünften hatte er 120 Taler im Jahr, Kantoren- und Organistengehalt, Speise- und Lichtgeld und eine Zulage aus dem Armenkasten und ein Weihnachtsgeld inbegriffen.

50 Taler kamen noch aus „zufälligen“ Einkünften hinzu. So erhielt er vierteljährlich 4 Schilling Schulgeld von jedem Kind für die öffentlichen Stunden, für den Privatunterricht 24 Schilling. Auch für eine Hochzeit konnte er 12 Schilling fordern. Dierhagen und Dändorf waren von der Gebühr befreit. Eine adlige Beerdigung brachte einen Taler ein, ein kleines Leichenbegängnis 12 Schilling und wenn er mit allen Schülern dazu singen musste, konnte er 24 Schilling verlangen.

Kantor durfte sich 6000 Soden Torf stechen lassen

Wollten die Verwandten des Verstorbenen die Lieder für die Beerdigung selbst bestimmen, mussten sie 4 Schillinge extra zahlen. Auch einen Teil des Konfirmandenunterrichtes hatte er abzuhalten, hier musste er sich die Einkünfte jedoch mit dem Rektor der Schule teilen, oft Grund zu Streitigkeiten, wie auch das knapp bemessene Feuerholz. Sechs Faden Buchenholz aus dem Herzoglichen Forst standen ihm zu, den Lohn für den Einschlag hatte er extra zu bezahlen, die Anlieferung übernahm das Forstamt. Auch durfte er sich 6000 Soden Torf im Ribnitzer Stadtmoor stechen lassen.

Zu Pfingsten hatten Dierhagen und Dändorf 32 Eier zu liefern. Als Kühn am 2. Juli 1819 starb musste seine Witwe dem neuen Kantor Carl Christian Maak aus Dargun Lohn und Kost gewähren, weil sie nicht wusste wohin und sich weigerte, die Kantorenwohnung vor Neujahr zu räumen. Erst das 19. Jahrhundert brachte freie und unabhängige Lehrer.

Von Axel Attula