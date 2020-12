Ribnitz-Damgarten

Ein bisschen Freude in der so schwierigen Zeit und ein großes Stück Zusammenhalt: Die Grundschüler der Bernsteinschule in Ribnitz-Damgarten sind am Dienstag insgesamt mehr als 4000 Runden durch die Sporthalle am Mühlenberg gelaufen, um sich einen großen Traum zu erfüllen.

So laut war es in den vergangenen Wochen in der Sporthalle wohl lange nicht mehr. Unentwegt feuerten sich die Mädchen und Jungen gegenseitig an. Denn mit jeder gelaufenen Runde eines jeden Schülers wuchs das Spendenkonto der Grundschule. Denn die Kinder wünschen sich ein neues Spielgerät.

Kletterspinne für die Grundschüler

Derzeit werden die Grundschüler der Bernsteinschule in der Schule am Mühlenberg unterrichtet. Was hier fehlt, sind für Grundschüler geeignete Spielgeräte. Bis zum Umzug der Grundschüler wurden am Mühlenberg die Mädchen und Jungen der Orientierungsstufe unterrichtet. Die fünften und sechsten Klassen sind in die Modulschule an der Berliner Straße umgezogen. Die Grundschüler mussten aus dem Gebäude in der Demmler-Straße ausziehen, weil die Schule im Zuge des Baus des Bildungscampus grundhaft saniert wird.

Und weil die Grundschüler nun zwei Jahre am Mühlenberg bleiben, soll dort der Schulhof auch angemessen hergerichtet werden. Die Idee: Mit einem Spendenlauf soll Geld gesammelt werden, um das Spielgerät zu finanzieren. Mit ihren Eltern schlossen die Kinder eine Vereinbarung ab. Pro gelaufener Runde spenden die Eltern einen individuell ausgehandelten Geldbetrag.

„Die Grundschüler sind sehr ehrgeizig und haben verstanden, worum es geht“, sagt Christina Bonke, Leiterin der Bernsteinschule. Das Spielgerät ist bereits ausgesucht. Eine riesige Kletterspinne soll es sein, die bis zu 40 Kinder gleichzeitig nutzen können.

Die Viertklässler Piet, Beeke und Ben (alle zehn Jahre) nehmen den symbolischen Spendenscheck von Rico Backhaus, Leiter der Ribnitzer Sparkassen-Filiale, entgegen. Quelle: Robert Niemeyer

Sparkasse spendet 5000 Euro

Der Spendenlauf ist Teil einer wahren Gemeinschaftsaktion. Eine Mutter zweier Kinder der Schule habe eine Baufirma als Sponsor gewinnen können, die das Fundament für das Klettergerüst gießt. Und auch die Sparkasse Vorpommern unterstützt die Initiative. Am Dienstag überreichte Rico Backhaus, Leiter der Sparkassenfiliale in Ribnitz, den Kindern einen symbolischen Scheck über 5000 Euro. „In diesem schwierigen Jahr müssen auch die Kinder mit Einschnitten leben. Diese Aktion ist eine tolle Idee, an der wir uns gerne beteiligen“, sagte Backhaus.

Und mit am Ende genau 4384 Runden dürfte auch mit dem Spendenlauf eine stattliche Summe zusammenkommen, um das Spielgerät zu finanzieren. Eine Runde war 100 Meter lang, so dass die Kinder insgesamt 438,4 Kilometer gelaufen sind. „Diese Aktion ist ein schönes Beispiels dafür, was man bewirken kann, wenn sich viele Akteure zusammentun. Ein Beispiel, dass motivieren sollte“, sagte Silke Kunz. Die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Ribnitz-Damgartens stattete den Grundschülern am Dienstag ebenfalls einen Besuch ab.

Die Kletterspinne soll nach Fertigstellung des Bildungscampus übrigens mit den Grundschülern wieder umziehen und auf dem Schulhof der neuen Grundschule, die derzeit an der Demmlerstraße gebaut wird, Platz finden.

Von Robert Niemeyer