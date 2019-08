Ribnitz-Damgarten

„Manege frei“, hieß es in der vergangenen Woche an der Bernstein-Schule Ribnitz-Damgarten. Dort hatte der „1. Ostdeutsche Projektcircus Andre Sperlich“ auf dem Sportplatz sein Zelt aufgeschlagen. Unter Anleitung der Zirkusleute übten 290 Mädchen und Jungen des Grundschulteils sowie Vorschulkinder der benachbarten DRK-Kita „Boddenkieker“ an zwei Tagen ein zweistündiges Programm ein. Titel der Show: „Tina’s Reise um die Welt.“ Und wie es sich gehört, gab es auch eine Generalprobe. Am Donnerstag fand dann in dem bis auf den letzten Platz besetzten Zirkuszelt die Premiere statt. Sie war ein voller Erfolg. Weitere Vorstellungen gab es am Freitag und am Sonnabend.

Zirkuswoche findet alle vier Jahre statt

Die Kinder, die sich in Clowns, Zauberer, Taubendompteure, Feuerspucker, Fakire, Seiltänzer, Jongleure sowie Trapez-Künstler verwandelt hatten, begeisterten Eltern, Großeltern und Geschwister mit ihren Kunststücken. Diese staunten, was die Mädchen und Jungen in nur zwei Tagen gelernt hatten. Da zauberten die Akteure einen lebenden Hasen dort hervor, wo noch kurz zuvor ein Plüschtier saß, machten Clowns ihre Späße und ließen Jongleure Reifen in der Luft tanzen. Dafür und für alle anderen Zirkus-Nummern gab es viel Applaus. Mit sehr herzlichen Worten bedankte sich nach der Vorstellung Schulleiterin Christina Bonke bei den Kindern und rief ihnen zu: „Ihr seid die Stars!“ Diesen Satz konnte Roswitha Mandel aus Körkwitz, deren Enkelin die Grundschule besucht, nur unterstreichen: „Eine tolle Vorstellung, ich bin schlichtweg begeistert“, sagte sie.

Das zweistündige Programm, zu der unter anderem eine Zaubershow gehörte, kam beim Publikum sehr gut an. Quelle: Edwin Sternkiker

Der „1. Ostdeutsche Projektcircus Andre Sperlich“ ist kein Unbekannter in der Stadt. Seit 2006 stellt die Bernstein-Schule alle vier Jahre mit Hilfe der erfahrenen Zirkusleute eine Projektwoche auf die Beine. Große Unterstützung haben die Deutsche Jugend in Europa (DJO) und die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten gegeben, erläuterte Lehrerin Katrin Hurtig. In ihren Händen lag die Projektleitung. Sie und Christina Bonke freuen sich sehr darüber, dass auch das Kollegium „voll mitzog und sich jeder verantwortlich fühlte und mitdachte“. Ein dickes Lob gab es ebenso für die Eltern, denn über 50 von ihnen haben beim Aufbau und der Einrichtung des Zeltes mitgeholfen, berichteten sie weiter.

Jedes Kind findet seine Rolle

Die Bernstein-Schule pflegt nicht ohne Grund bereits seit 2006 die Zusammenarbeit mit dem „1. Projektcirkus Andre Sperlich“, denn dessen pädagogischer Ansatz hat sich bewährt. Das Einstudieren eines eigenständigen Programms gebe den Kindern Selbstbewusstsein. Es zeige sich sehr schnell, dass in einem solchen Projekt jedes Kind seine Rolle finden könne, egal, ob es sportlich oder dick, schüchtern oder eher extrovertiert ist, so Andre Sperlich. Katrin Hurtig ergänzt, dass sich durch die Zirkusarbeit nicht nur die motorische Kompetenz der Kinder verbessere, sondern auch die soziale, denn Zirkusarbeit verlange Zusammenarbeit und Disziplin. Durch das Aufbrechen der Klassenverbände lernen Ältere Verantwortung für die Jüngeren zu übernehmen.

„Es hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass die positiven Erfahrungen, die die Kinder während der Zirkuswoche machen, sehr lange nachwirken“, sagte Katrin Hurtig abschließend.

