Ribnitz-Damgarten

Frust, Wut und teilweise schon Verzweiflung: Die seit dieser Woche geltende Testpflicht im Einzelhandel treibt die Geschäftsleute in der Ribnitzer Innenstadt offenbar an den Rand der Kapitulation. Erste Geschäfte haben bereits wieder komplett geschlossen, obwohl sie öffnen dürfen. In anderen Läden herrscht gähnende Leere.

Manch einer wünscht sich gar den Lockdown zurück. „Selbst der reine Außerhausverkauf war besser als das jetzt“, sagt beispielsweise Sarah Weck, Inhaberin des Deko-Geschäfts Weck’s und stellvertretende Vorsitzende des Ribnitzer Innenstadtvereins.

Stolz und Komma 10 geschlossen

Ein Bummel durch die Lange Straße in Ribnitz, der wichtigsten Einkaufsstraße der Bernsteinstadt, offenbart ein trauriges Bild. Das Kaufhaus Stolz, eines der wichtigsten Zugpferde des Ribnitzer Zentrums, hat geschlossen. „Voraussichtlich bis zum 10. April“, steht an der Eingangstür.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch zu Wochenbeginn hatten die Verkäuferinnen des Haushaltswaren-Discounters Komma 10 versucht, die Testpflicht mit einem Außerhausverkauf zu umgehen. In den Eingangsbereich hatten die Damen einen Tisch gestellt, über den die georderte Ware nach draußen verkauft wurde. Auf diese Art und Weise ist tatsächlich kein negativer Corona-Test notwendig. Geholfen hat es offenbar nicht. Auch das Komma 10 ist bereits wieder geschlossen.

Kaufhaus Stolz in Ribnitz blieb in der Woche nach Ostern geschlossen. Quelle: Robert Niemeyer

„Ich bin nur hier, weil Ware geliefert wurde“, sagt Claudia Prüter. 2019 hatten sie und ihre Mutter Gesine das Geschäft „Big is in“ für Übergrößenkleidung übernommen. Ein paar Monate normales Geschäft, dann kam der Lockdown. Im Grunde kennt das Mutter-Tochter-Gespann nur die Mangelverwaltung der Pandemie. Zur Testpflicht sagt Claudia Prüter: „Das bricht uns das Genick.“ Eine Kundin hatte sich tatsächlich in der Woche nach Ostern in ihr Geschäft verirrt. „Wir können eigentlich zumachen.“

„Was darf man und was nicht?“

Tatsächlich öffnet sie den Laden auch nur nach Anruf auf dem Handy. Das Lager ist allerdings voll. Die Kunden, die nach dem zweiten harten Lockdown wiedergekommen sind, bleiben nun weg. „Wir haben uns an alles gehalten. Und jetzt das. Man weiß nicht, ob man heulen oder lachen soll“, so Claudia Prüter.

Ein Außerhausverkauf sei kaum möglich, da gerade in Sachen Übergrößen die direkte Beratung besonders wichtig sei. Und auf der Straße werde sicherlich niemand seine neue Sommerhose anprobieren.

Lesen Sie auch: Corona-Testpflicht für Einzelhandel bleibt in MV selbst bei Inzidenz unter 35 bestehen

Überhaupt herrscht in Sachen Regelungen zur Testpflicht offenbar wenig Klarheit. „Es ist für die Leute verwirrend. Was darf man und was nicht?“, sagt Sarah Weck. Mancher Laden muss damit werben, dass hier keine Testpflicht gilt, weil sie Schokolade und Tees verkaufen. Andere wiederum müssten als Schuhgeschäft eigentlich einen Negativtest verlangen, empfangen ihre Kunden aber im Flur des Gebäudes und werben deshalb ebenfalls mit der nicht notwendigen Testpflicht.

Nicht viel los in der Langen Straße in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Auch die Friseure trifft es hart. „Es sind viele Termine abgesagt worden, weil die Kunden keinen Test machen möchten“, berichtet Sylvia Hotass, Inhaberin des Friseursalons Hotass. Nach dem Run auf Friseurtermine nach dem Lockdown seit dem 1. März ist nur fünf Wochen später wieder Frust angesagt. Wieder müssen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt werden. Umsatzeinbruch, Kundenschwund. „Und das auf Schlag direkt nach Ostern“, so Sylvia Hotass.

Foto vom Nase-Bohren

Hinzu kommt zusätzlicher Aufwand. Die meisten Kunden könnten zwar einen negativen Corona-Test vorweisen. Mancher jedoch nicht. Hotass hat selbst investiert und Corona-Schnelltests gekauft, die die Kunden dann nutzen können. Doch dann wird es auch durchaus unangenehm. Denn sie selbst muss zuschauen, wie der Kunde mit dem Stäbchen den Abstrich nimmt. Dieser Moment muss sogar per Foto dokumentiert werden.

Erst wenn der Kunde dann den hoffentlich negativen Test vorzeigt, also ein Strich auf dem Plastiktester, darf Hotass Hand anlegen. Die übrigen Regeln wie Maskenpflicht und Kontaktverfolgung gelten dann übrigens immer noch. „Zum Glück habe ich einen Hinterhof. Sonst müssten die Kunden den Schnelltest auf der Straße machen“, sagt Sylvia Hotass.

Den Einzelhändlern reicht’s. Vor allem jenen, die stets und ständig betroffen sind. „Jetzt ist wirklich gut“, sagt auch Sarah Weck. „Ich gönne jedem das Geschäft“, sagt Sylvia Hotass, „aber im Buchladen gibt es offenbar ein anderes Virus.“

Die Ungleichbehandlung führt offenbar immer mehr zu Frust. Auch andere Einzelhändler monieren mittlerweile offen, warum für volle Supermärkte und Baumärkte oder Buch- und Blumenläden andere Regeln gelten als für Kleidungs- oder Deko-Geschäfte.

Von Robert Niemeyer