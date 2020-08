Ribnitz-Damgarten

Die NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ (KdF) war in der Zeit des Nationalsozialismus der größte Reiseveranstalter. Begehrtes Ziel für Tausende KdF-Reisende waren unter anderem das Fischland und der Darß. Als „Tor zum Fischland“ spielte Ribnitz eine große Rolle für den Weitertransport der ankommenden Gäste, denn hier machten sie auf ihrer Fahrt kurze Station.

So trafen zum Beispiel am 19. August 1934 rund 1100 Gäste der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“ aus Sachsen in Ribnitz ein, um ihren Urlaub an der Ostsee zu verbringen. Von Ribnitz aus wurden sie mit mehreren Dampfern über den Bodden in die Ostseebäder Wustrow, Althagen, Niehagen und Dierhagen befördert.

Sonderzug brachte Mecklenburger vom Lande

Am 6. Juli 1936 berichtete der Ribnitzer Stadt- und Landbote, dass ein Sonderzug „Kraft durch Freude“ in Ribnitz eingetroffen sei, dieses Mal nicht mit „ Volksgenossen“ aus Mitteldeutschland, vielmehr seien es Mecklenburger vom Lande, die ihren Urlaub an der Küste verbringen wollten. Die Zeitung betonte, dass der Zug vom Gauamt Wandern und Reisen eingesetzt worden sei und dieser den Volksgenossen „für den billigen Preis von 12-13 Mark einschließlich Unterkunft und Verpflegung zur Verfügung stand.“ Aus diesem Grunde sei er auch „im Handumdrehen ausverkauft“ gewesen. Dieser niedrige Preis habe es mit sich gebracht, dass „der Arbeiter, dessen Lohn z.T. noch immer nicht ganz für eine weitere KdF-Fahrt ausreicht, in diesem Zug vorherrschend war“.

Die Ankunft der KdF-Urlauber wurde öffentlichkeitswirksam in Szene gesetzt, indem die „ Volksgenossen“ aus Mecklenburg am Bahnhof mit Musik empfangen und durch die Stadt zum Hafen geführt wurden, wo bereits die Schiffe der Fischlandflotte auf sie warteten. Ein Teil der Urlauber wurde mit den am Bahnhof bereitstehenden Autobussen auf das Fischland befördert.

Letzter KdF-Urlaubszug 1939 mit 800 Menschen

In seiner Ausgabe vom 12. August 1939 berichtete der Ribnitzer Stadt- und Landbote, dass mit einem der letzten KdF-Urlauberzüge der Saison „800 Volksgenossen“ in Ribnitz eingetroffen seien, um von hier aus die Weiterreise mit Autobus, Dampfer oder Motorschiff anzutreten. Auch sie kamen aus dem „Heimatgau Mecklenburg“.

Zuvor waren es Gäste aus der Mark Brandenburg, „die das Fischland bevölkerten, und mit dem letzten Urlauberzug am Freitag nächster Woche treffen Volksgenossen aus Oberbayern ein. Diese werden dann mit einem 14-tägigen Aufenthalt die Badesaison des Fischlandes beschließen“.

Neben Reisen waren besonders Theaterbesuche beliebt

Man darf davon ausgehen, dass das Regime mit solchen Angeboten die Menschen für sich einnehmen konnte, denn welcher Arbeiter oder kleiner Angestellter konnte schon in den Jahren vor 1933 eine Urlaubsreise unternehmen? Aber abgesehen davon, dass sich bei Weitem nicht alle Arbeitnehmer eine Urlaubsreise leisten konnten und es mit diesen Reisen mit Kriegsbeginn ohnehin so gut wie vorbei war, verfolgten die Nazis mit diesen sozialpolitischen Maßnahmen, so positiv für sich genommen diese auch waren, nur ein Ziel, nämlich die Deutschen bei Laune zu halten und von den Kriegsvorbereitungen und der Terrorherrschaft im Inneren abzulenken. Ganz „nebenbei“ konnte man mit Hilfe dieser Freizeitorganisation auch die Kontrolle über die arbeitsfreie Zeit der deutschen Bevölkerung erlangen.

Neben den Reisen waren auch die von KdF organisierten gemeinsamen Theaterbesuche äußerst populär. Was Ribnitz betrifft, so entwickelte sich eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Rostocker Stadttheater. Im Mai 1934 führte das Ensemble erstmals eine Komödie in Ribnitz auf, im Dezember gab es zwei Aufführungen des Stückes „Die vier Musketiere“. Zahlreiche weitere Aufführungen folgten.

Zehn Gastspiele des Theaters Rostock

Mit der Spielzeit 1935/36 wurde eine vom Oberbürgermeister der Seestadt Rostock und dem Ribnitzer Bürgermeister unterzeichnete Vereinbarung wirksam, die zehn Gastspiele des Theaters Rostock in Ribnitz vorsah. Auf dem Spielplan standen vier musikalische Werke, drei Schauspiele und drei Aufführungen der niederdeutschen Bühne. In der Spielzeit 1936/37 wurden bereits 14 Gastvorstellungen vereinbart, und zwar je zweimal zwei größere Operetten, eine kleinere Operette, eine Oper, zwei Schauspiele und ein Lustspiel.

Diese Angebote erfreuten sich einer so großen Beliebtheit, dass es bereits 1935 fast 1000 Abonnenten von Theaterstammplätzen in der Stadt gab. 1936 konnte Bürgermeister Dr. Wegner feststellen: „...wenn die Gesamtorganisation der Theaterveranstaltungen des letzten Winters betrachtet wird, so kann ohne Übertreibung gesagt werden, dass Ribnitz mit diesen Veranstaltungen an der Spitze der Städte Mecklenburgs gleicher oder ähnlicher Größe marschiert.“

Im März 1939 setzte KdF einen Sonderzug ein, mit dem 700 „ Volksgenossen“ aus Ribnitz und Umgebung nach Rostock fuhren, um im Stadttheater die Operette „Die Geisha“ zu erleben.

Von Edwin Sternkiker