Arm an Streitpunkten war das Verhältnis zwischen dem Ribnitzer Kloster und dem Rat der Stadt nie. Los ging das bereits 1329, also nur wenige Jahre nach der Stiftung des Klosters durch Herzog Heinrich den Löwen von Mecklenburg. Die Ribnitzer unternahmen alles, um die Klosterweihe zu verhindern.

Der Papst persönlich griff in die Auseinandersetzungen zugunsten des Klosters ein. Dass sich die Ribnitzer dann beschwichtigen ließen, war allerdings nicht nur diesem Umstand zu verdanken. Dem Rat soll auch Geld angeboten worden sein vom Erbauer des Klosters, Dietrich von Studitz. Dieses „Argument“ verfehlte offenbar nicht seine Wirkung. Die Weihe des Klosters konnte schließlich stattfinden.

Stadt behinderte Klosterbau

Allerdings unterließen es der Rat der Stadt und die Ribnitzer Bürger auch bei anderen Gelegenheiten nicht, dem Kloster zu schaden, wo es nur ging. So wurden Fuhrwerke, mit denen Steine zum Bau des Klosters herangefahren wurden, nicht in die Stadt hineingelassen. Und als 1329 die ersten Nonnen aus dem Kloster Weißenfels in Ribnitz einziehen wollten, standen sie erst einmal vor dem verschlossenen Rostocker Tor. Erst nach längeren Verhandlungen ließ der Rat das Tor öffnen.

Viele weitere Beispiele könnten hier noch genannt werden. Dieser Widerstand gegen die Gründung eines Klosters innerhalb der Stadt hatte auch und nicht zuletzt handfeste wirtschaftliche Ursachen. Rat und Bürger fürchteten nämlich, dass das Kloster Grund und Boden aufkauft oder über Schenkungen bekam. Grundbesitz, über den man lieber selbst verfügen wollte.

Und immer wieder gab es Streit um die Aborte oder Kämmerchen (camerae privatae) der Nonnen auf der Stadtmauer. Darüber stritten Rat und Kloster über mehrere Jahrhunderte.

Warum das Ganze ein so großes Problem war, beschreibt Eva-Sophie Dahl in ihren „Erinnerungen an das alte Ribnitz“: „ Dei middelöllerlichen Tiden wiren ja lang’ vörbi. Dunnmals is’t noch gefihrlich wäst, dissen Wegg tau gahn (gemeinst ist der Weg entlang der südlichen Stadtmauer, E. S.) Un dat kem so: Dei lütten Hüüschen, dei bi min Großöllern tau Sit un oewer dei Meßkuhl hüngen, wiren ja ok bi dei Nonnen nödig, oewer sei hadden kein Meßkuhl oder doch ein, bi dei dat tau schanierlich wier. Dei Äbtissin hadd‘ ne Idee. Se lett‘ sonn Burken an un oewer dei südlich Muer uprichten. Von dor ut künn denn allens nah buten plumpsen.“

Ribnitzer rissen Aborte von der Stadtmauer

Mit den über die Stadtmauer hinwegragenden Aborte wollten sich die Ribnitzer nicht abfinden und rissen sie deshalb kurzerhand ab. Als dann im Jahr 1438 mit den Herzögen Heinrich IV. und Johann V. hoher Besuch in Ribnitz weilte, sah Äbtissin Hedwig eine gute Gelegenheit gekommen, das Thema anzusprechen.

Die Herzöge zeigten sich verständnisvoll und verdonnerten die Stadt dazu, die Aborte auf eigene Kosten wieder auf der Mauer aufzubauen. Da standen sie denn in den folgenden Jahrhunderten, der Rat und die Bürger von Ribnitz mussten sich wohl oder übel mit den „Kämmerchen“ auf der Stadtmauer abfinden.

Erst im Jahre 1830 kam dann wieder Bewegung in diese leidige Angelegenheit. Der Ribnitzer Rat richtete sich schriftlich mit Frage an die Klosterleitung, ob die hölzernen „Bauwerke“ nicht endlich verschwinden können.

Das Kloster zeigte sich entgegenkommend und willigte ein, allerdings nur unter der Bedingung, dass die Stadt die Kosten für den Abriss der Aborte übernimmt. Im Rathaus empfand man diese Forderung zwar als recht unverschämt, willigte am Ende aber dann doch ein. Damit fand ein jahrhundertelanger Streit doch noch sein Ende.

Von Edwin Sternkiker