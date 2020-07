Ribnitzer Jahre waren prägend für den Schriftsteller Gerd Lübke

Ribnitz-Damgarten

Am 19. Mai 1920 wurde in Stettin ein Junge geboren, der zu einem bedeutenden plattdeutschen Dichter werden sollte, Gerd Lübke. Sein Vater war Bahnhofsvorsteher, und in dieser Eigenschaft wurde er zunächst in Vorpommern in Grimmen und Loitz eingesetzt.

Dann kam er nach Ribnitz, und hier bezog er mit seiner Familie als Bahnhofsvorsteher das heute noch genutzte Bahnhofsgebäude. Gerd Lübke wuchs in den dreißiger Jahren inmitten seiner Spielkameraden heran, Plattdeutsch war ihre Sprache, die Klosterwiesen und der Hafen ihr liebstes Spielgebiet.

Liebevolle Beschreibungen von Ribnitz

Die Eindrücke und Erlebnisse aus der Ribnitzer Zeit prägten den Jungen in so starkem Maße, dass er später als schon sehr bekannter plattdeutscher Schriftsteller in ganz Deutschland immer wieder davon erzählte. So beschreibt er in seiner Erzählung „Windjammer“ Ribnitz so: „Denn treckten Bernd sien Öllern na de lütt Küstenstadt in Meckelborg. De Jung würd grot twüschen oll Jannmaten und Kapteins. De wahnten in Hüs, wo ein ut de Dackrönn drinken künn.

Up de Näbenstraten, de von den vierkantigen Kattenkoppmarkt afgüngen, künnen sick twei Wagens man so äben vörbiführen; vör de Kamerfinster seeten buten an de Hüs de blanken Speigels, de ’Spions’, – un ut rotbrun Däcker un sattgräun Linnenböm steeg so recht mastig de olle Stadtkark hoch. Ehr Torm keek röwer na de lütt nüdlich Spitz von de Klosterkark, na dat dickköppig Muersteindur an de Rostocker Schossee – un na den Boddenhaben mit sien twei dünne Molen un de Fischerzeesen. Af un an leeg sogar ein Schipp ut Sweden an de Holtkoie – orrer ein Kuff ut Holland mit Muschelkalk un Muerstein. Bi gauden Wind is dat man ein Sägelstunn von de lütt Stadt na de Halfinsel Fischland, twüschen Ostsee un Bodden.“

Dierhagen und das Fischland blieben ebenso wie Ribnitz, das hier so liebevoll beschrieben wird, bei Gerd Lübke unvergessen. In Dierhagen lebte auch sein bester Freund Ernst-Adolf Friedrich, der als Meister eine Schmiede betrieb und bei dem unser Dichter, der nach dem Weltkrieg, den er als Soldat mitmachen musste, in Varel an der Nordsee lebte, regelmäßig in der DDR-Zeit zu Besuch war. Enge Verbindung hielt er auch zu Friedrich Wilhelm Clauser (88), dem bekannten Tischlermeister in Ribnitz in der Langen Straße, der ebenso wie Lübke ein großer Plattdeutschfreund ist und einen umfangreichen kostbaren Briefwechsel mit dem Dichter besitzt.

Hoher Bekanntheitsgrad durch plattdeutsche Sendungen

F.W. Clauser kann wunderbar auf Platt von seinen zahlreichen Begegnungen mit Gerd Lübke erzählen. So stand dieser unangemeldet eines Abends mit seiner Frau und einem weiteren Ehepaar vor dem Haus des Tischlermeisters und erklärte: „Nu lat uns man rin, wi müchten bi di oewernachten!“ Dieser Wunsch wurde ihm natürlich gewährt, und so entwickelte sich wie immer ein gemütlicher und auch feuchtfröhlicher Abend, denn unser Autor war kein Kostverächter, und „hei künn ok orrig wat verdrägen!“

Bekannt wurde Gerd Lübke in ganz Norddeutschland besonders durch seine plattdeutschen Sendungen „Hör mal ’n bäten to“ im NDR und in Radio Bremen. Seine unverwechselbare warme Stimme, mit der er seine meist humorvollen, aber auch ernsten Geschichten erzählte, erreichte auch viele Hörer in unserer Stadt. Lesen konnte er erst im September 1990 hier im Kloster, und er, der längst ein in ganz Deutschland bekannter und hoch dekorierter Schriftsteller war (Träger des Bundesverdienstkreuzes, vieler mecklenburgischer und pommerscher Auszeichnungen und Preise) freute sich sehr über den großen Zuspruch, den er in der Stadt seiner Kindheit und Jugend erfuhr.

Viele Bücher sind von Gerd Lübke geblieben

Was ist heute von Gerd Lübke geblieben? Sicher seine vielen Bücher, besonders die Erzählungen von „Käppen Möhlenbeck“. Oft erklingt im NDR, Radio MV, das von der Gruppe „Godewind“ vertonte Lied „Achter Dünen un Diek“. Es ist schon fast zum Volkslied geworden. Und natürlich die Erinnerungen, die seine früheren Freunde wie F.W. Clauser an ihn haben.

Leiw Gerd, du kickst nu all von baben up uns Stadt Ribnitz-Damgorn dal un up dat, wat wi hier so drieben. Du kannst säker sien: Wi hemm di nich vergäten. Dat giwwt hier, de ok de Stadt von Richard Wossidlo is, ümmer noch Minschen, de uns schöne plattdütsche Sprak schnacken un plägen. Wi freuden uns, dat du einer von uns wierst.

Von Jochim Busch