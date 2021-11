Ribnitzer Kunstgalerie auf unbestimmte Zeit geschlossen

Ribnitz-Damgarten

Die Kunstgalerie im Kloster in Ribnitz bleibt vorerst geschlossen. Das teilte Galerieleiterin Gabi Raskop am Montag mit. Aus Krankheitsgründen, wie sie schreibt, bleibt die Galerie auf unbestimmte Zeit zu. „Mit Corona hat das aber überhaupt nichts zu tun“, sagt Gabi Raskop auf Nachfrage. Es seien andere Gründe, deretwegen sie die Galerie ganz allein managen müsste, was sie dazu bewegt habe, die Kunstgalerie nun zu schließen. Näher wollte sie auf die Gründe nicht eingehen.

Zuletzt sei das Besucherinteresse erwartungsgemäß gesunken. „Wir hatten in den letzten Tagen zehn bis zwölf Besucher“, so Gabi Raskop. An guten Tagen kommen zwischen 50 und 80 Besucher.

Lesung zu Feininger am Wochenende

Noch am Wochenende war in Zusammenarbeit mit der Kunstgalerie eine Lesung veranstaltet worden. Etwa 25 Interessierte waren der Einladung des Kunstvereins, Träger der Kunstgalerie im Kloster, und der Stadtbibliothek ins Stadtkulturhaus Ribnitz-Damgarten gefolgt. Inés Burdow und Stephan Baumecker hatten aus Briefen Lyonel Feiningers an seine zweite Ehefrau Julia Berg vorgelesen.

Inés Burdow ist Mitherausgeberin des gerade erschienenen Buches „Sweetheart, es ist alle Tage Sturm“, Briefe Lyonel Feiningers an Julia zwischen 1905 und 1935. Sie ist Schauspielerin, Sprecherin und freie Feature-Autorin. Ihre Beschäftigung mit den Feininger-Briefen begann im Rahmen von „100 Jahre Bauhaus“ (2019) im Auftrag der Feininger-Galerie Quedlinburg.

Seit über 20 Jahren ist der deutsch-amerikanische Künstler Lyonel Charles Feininger (1871 bis 1956) mehr und mehr in Ribnitz-Damgarten präsent. 2016 erschien ein Buch, das alle rund 80 bisher bekannten Arbeiten Feiningers zur Stadt aufnehmen konnte. Ein mit farbigen Stelen gekennzeichneter Stadtrundgang führt an seine einstigen Zeichenstandorte. Und immerhin elf originale Druckgrafiken und Zeichnungen zeigt die Galerie im Kloster in einer ständigen Ausstellung.

