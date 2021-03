Ribnitz-Damgarten

„Bis in den Tod! Rot-Weiß-Rot! Österreich!“ Martialische Worte. Der seit 1934 ebenfalls diktatorisch regierende österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg wehrt sich mit Händen und Füßen gegen einen Anschluss seines Landes an das Dritte Reich. Aus diesem Grund sucht er die Nähe zu Mussolini und versucht, selbst Hitler die Stirn zu bieten.

Als sich die Schlinge immer enger zieht, möchte er eine Volksbefragung über die Eigenständigkeit Österreichs durchsetzen. Zu spät. Der militärischen Übermacht der deutschen Wehrmacht sieht sich das Alpenland im März 1938 letztlich hilflos gegenüber. Ein Blutvergießen möchte Schuschnigg vermeiden. Er kommt zunächst in Gestapo-Haft und wird bis Kriegsende in verschiedenen Konzentrationslagern interniert.

Der Name Schuschnigg als Synonym für Bürgermeister Wegner

Jener Schuschnigg soll dem Ribnitzer Grundstücksmakler Johannes Pantermöller im Mai 1938 zum Verhängnis werden. Pantermöller entschließt sich leichtsinnigerweise, den Namen Schuschnigg als Synonym für Bürgermeister Dr. Wegner zu benutzen, über den er sich in mindestens zwei Gesprächen herablassend auslässt. Zunächst äußert er auf dem Gelände der Bachmann Flugzeugwerke, dass „Schuschnigg“ bald „nach Schlesien käme“, weil er hier „so unbeliebt sei und auch so viele Feinde habe“.

Über die angebliche Versetzung „Schuschniggs“ spekuliert Pantermöller zudem lautstark während einer Unterhaltung im Hotel „Rostocker Hof“. Ein Denunziant hört mit. Das Geschehen wird brühwarm dem Bürgermeister zugetragen. Dieser zeigt sich über den Vergleich mit dem österreichischen Bundeskanzler ganz und gar nicht amüsiert. Im Gegenteil, er erstattet sofort Anzeige beim hiesigen Amtsgericht. Pantermöller wird in Schutzhaft genommen. Die Gerichtsverhandlung findet schon wenige Tage später statt. Fast scheint es, als ob Wegner auf einen derartigen Fehltritt gewartet hat, denn Pantermöller ist im Rathaus beileibe kein Unbekannter.

Stadtverwaltung pfändete Geldbeträge

Beide Parteien geraten aneinander, weil Pantermöller sich vehement weigert, für den Unterhalt seiner beiden Kinder aus erster Ehe aufzukommen. Obwohl er „schuldig geschieden“ worden ist, haben sich die Rückstände auf über 8000 Mark summiert. Die Pflegschaft der Kinder wechselt mehrfach. Mit Jahresbeginn 1936 wird Stadtinspektor Weidt zum Pfleger der Kinder bestellt und es kommt Bewegung in die Angelegenheit. Plötzlich leistet Pantermöller kleinere Zahlungen, die die Rückstände aber nicht entscheidend abtragen. Deshalb pfändet die Stadtverwaltung zweimal größere Geldbeträge. Pantermöller reagiert darauf „sehr wütend“. Die Mitarbeiter der Verwaltung nehmen das folgende Verhalten Pantermöllers als „an den Tag gelegte Gehässigkeit und Niederträchtigkeit aus rein eigennützigen Motiven“ wahr. Seine abschätzigen Bemerkungen über den Bürgermeister passen da ins Bild.

Der Amtsrichter wirft Pantermöller vor, den Bürgermeister nicht nur beleidigt, sondern schwer verunglimpft zu haben. Er sei sich bewusst gewesen, dass der Name Schuschnigg „vom Führer und den höchsten Partei- und Staatsstellen als der eines Verräters an der deutschen Sache gebrandmarkt worden“ sei. Besonders fällt ins Gewicht, dass er „eine im öffentlichen Leben wirkende, durch das Vertrauen von Partei und Staat herausgestellte Persönlichkeit“ angegriffen habe und in Kauf nahm, das „Vertrauen“ in diese Person zu erschüttern.

Makler bestreitet alle Vorwürfe

Auf die Höhe des Strafmaßes wirkt sich ebenso nachteilig aus, dass Pantermöller die Verunglimpfungen in der Öffentlichkeit tätigte. Vor allem die Äußerung in den Bachmann Flugzeugwerken wiegt schwer, weil „auf einem so großen Werk … die Gefahr der Verbreitung … unter den Betriebsangehörigen besonders groß ist (und) solche Redereien sehr schnell herumzulaufen pflegen“. Im ersten Fall bestreitet Pantermöller die Vorwürfe. Im Hotel wiederum hätte er nur einen „Witz“ gemacht und es „nicht so böse gemeint“.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es hilft ihm auch nicht, dass sich die vorgeladenen Zeugen nicht an die Schuschnigg-Bemerkung im Hotel erinnern können. Johannes Pantermöller wird schließlich zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Genugtuung für Bürgermeister Wegner? Mitnichten. Wegner erscheint das Strafmaß viel zu gering. Er legt umgehend Berufung ein, zieht diese aber nach zwei Wochen wieder zurück. Das heißt nicht, dass er mit dieser Angelegenheit abgeschlossen hat. Ganz und gar nicht. Er versucht nun anderweitig, dem Verurteilten Steine in den Weg zu legen.

Von Jan Berg