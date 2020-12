Ribnitz-Damgarten

Große Freude beim Vorstand des Vereins Heimattierhof Ribnitz-Damgarten. Am Montag statteten Grit Sengbusch, Gebietsleiterin Nordvorpommern der Sparkasse Vorpommern, und Rico Backhaus, Leiter der Sparkassen-Filiale in Ribnitz, dem Tierhof an den Bodden-Kliniken einen Besuch ab und überreichten einen symbolischen Scheck in Höhe von 1500 Euro.

Damit unterstützt die Sparkasse Vorpommern die diesjährige OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Mit der Spende der Sparkasse knackt der Spendenstand die 10000-Euro-Marke. 11225 Euro sind bereits gespendet worden.

Anzeige

„Wir freuen uns, dass wir jedes Jahr die OZ-Weihnachtsaktion und damit regionale Vereine unterstützen können“, sagte Grit Sengbusch. Die Mitglieder des Heimattierhofvereins leisten eine tolle Arbeit, die vielen Menschen zugutekomme.

Mit den Spenden der OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ wird Geld für ein neues Klettergerüst auf dem Tierhof gesammelt. Das bisherige ist marode und darf nicht mehr genutzt werden.

Lesen Sie auch:

Zahlreiche Spender

In den vergangenen Tagen haben zudem wieder zahlreiche Leser für die OZ-Aktion gespendet: Heidemarie Albrecht, 10 Euro; Siegrid und Rudolf Saalmann, 20 Euro; Eva-Maria Klug, 10 Euro; Lotte und Ernst-August Schmidt, 20 Euro; Elke Stark, 10 Euro; Kerstin Ehlert, 100 Euro; Lieselotte und Jürgen Schuett, 25 Euro; Gertraude Klossowski, 10 Euro; Bernd Bottcher, 20 Euro; Annemone und Peter Brabandt, 20 Euro; Regina Lehnert, 10 Euro; Ute Blankenhagen, 20 Euro; Silvia und Walter Schulz, 50 Euro; Ursel Ingrid Günther, 20 Euro; Stephan Schneider, 40 Euro; Brunhilde Rupnow, 50 Euro; Hannelore und Eberhard Lorenz, 10 Euro; Eva und Frank Fahr, 10 Euro; Ingrid und Olaf Frasch, 20 Euro; Petra John, 10 Euro; Christel und Benno Zachow, 10 Euro; Tino Freymann, 150 Euro; Waltraud und Hans-Egon Bruhs, 10 Euro; Silke und Uwe Bretzke, 50 Euro; Marion Lehmann, 20 Euro; Birgit und Frank Markert, 20 Euro; Monika und Ewald Sommerfeld, 20 Euro; Rita Köster, 40 Euro; Renate und Gerhard Witak, 10 Euro; Marita und Kurt Dressler, 10 Euro; Werner Blankenhagen, 20 Euro; Norbert Klein, 50 Euro; Sabine Ladwig, 20 Euro; Christian Woyczeszik, 50 Euro; Regina und Burkhard Plückhahn, 20 Euro; Wera und Rolf Peter, 30 Euro; Bodo Krich, 30 Euro; Doris und Eberhard Kell, 20 Euro; Simone Lichtenstein, 40 Euro; Toni David, 50 Euro; Andreas Bertram, 50 Euro; Elfriede Klein, 100 Euro; Barbara Simon, 10 Euro.

Allen Spendern herzlichen Dank!

So können Sie spenden:

Empfänger: Heimattierhof Ribnitz-Damgarten e. V.

IBAN: DE81 1505 0500 0112 2487 64

BIC: NOLADE21GRW

Verwendungszweck: Spende: OZ-Weihnachtsaktion 2020

Die Namen der Spender werden regelmäßig in der OZ veröffentlicht.

Von Robert Niemeyer