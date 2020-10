Ribnitz-Damgarten

Mit der Bronzemedaille im Para-Einer über 2000 Meter kam Marcus Klemp vom Ribnitzer Sportverein (RSV) von den Europameisterschaften in Poznań ( Polen) zurück nach Hause. Mit einer Zeit von 9:59 Minuten, sowohl im Vorlauf als im Hauptlauf, sei er sehr zufrieden. 9:59 Minuten im Vorlauf – das sei deutscher Rekord, so Marcus Klemp.

„Ich bin zur EM nach Polen mit dem Ziel gefahren, einen Startplatz im Finallauf zu erreichen. Dass ich nicht nur das geschafft habe, sondern mir am Ende dann sogar die Bronzemedaille sichern konnte, darüber habe ich ich mich natürlich sehr gefreut.“ Der Ribnitzer kann um so zufriedener mit dem Ergebnis sein, als er es mit zwei sehr starken Ruderern aus der Ukraine und Russland zu tun bekam.

Denn sowohl der ukrainische Konkurrent, der auf dem ersten Platz landete, als auch der Russe, der die Silbermedaille gewann, betreiben den Rudersport als Vollprofis, berichtet Marcus Klemp. Schon in rein physischer Hinsicht seien sie eine riesengroße Herausforderung. „Ich hätte nicht im Boxen gegen sie antreten wollen“, scherzt Marcus Klemp.

Große Unterstützung durch den Arbeitgeber

Er selbst geht einem geregelten Job nach und betreibt den Rudersport ausschließlich in seiner Freizeit. „Ins Trainingslager fahren oder an nationalen und internationalen Wettkämpfen teilnehmen, das ist so nur deshalb möglich, weil ich das Glück habe, einen Arbeitgeber zu haben, der mich, wo immer es geht, unterstützt. Das ist der Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten und sein Geschäftsführer Jan Berg. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bedanken“, sagt der Ribnitz-Damgartener.

Bedanken möchte er sich auch bei Para-Bundestrainer Jochen Weber, mit dessen Hilfe er sich auf die EM vorbereitet hat, und allen ehrenamtlichen Helfern, die ihn im Ruderstützpunkt Damgarten unterstützen. Hier trainiert Marcus Klemp seit fast 24 Jahren. In dieser Zeit konnte er viele Erfolge erzielen. Die Bronzemedaille von der EM in Polen kommt jetzt hinzu. Über diesen Erfolg haben sich viele Menschen mit ihm gefreut. „Es waren wohl um die 300 Leute, die mir Glückwünsche über alle möglichen Medienkanäle übermittelt haben. Ich war überwältigt von dieser großen Anteilnahme.“

Horst Schacht, Präsident des Ribnitzer Sportvereins: „Sowohl der Verein als auch die Stadt sind sehr stolz, dass Marcus die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Polen erringen konnte.“

Qualifizierungsrennen entscheidet über Olympiateilnahme

Der großer Traum des 38-Jährigen ist es nun, an den Paralympischen Sommerspielen in Tokio teilzunehmen. Die sollten in diesem Jahr vom 25. August bis 6. September stattfinden, mussten dann aber wegen Corona aufs nächste Jahr verschoben werden. Die ersten acht Teilnehmer haben sich dafür bereits direkt qualifiziert. Ein einziger Platz wird noch bei einem Qualifizierungsrennen im Mai nächsten Jahres in Italien vergeben.

Marcus Klemp möchte in Italien dabei sein. Die Latte hängt allerdings sehr hoch, denn nur derjenige aus dem Starterfeld, der den ersten Platz belegt, kann nach Tokio fliegen. „Der dritte Platz bei der EM in Polen gibt mir auf jeden Fall Rückenwind für das Qualifizierungsrennen in Italien im kommenden Jahr“, sagt der Ruder-Athlet abschließend.

