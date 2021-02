Ribnitzer Pastorin: „Im Augenblick sind einige wirklich in der Einsamkeit versunken.“

Ribnitz-Damgarten

Lockdown, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Geschäfte: Die Corona-Pandemie hat das Leben der Menschen in der Region Ribnitz-Damgarten nach wie vor fest im Griff. Auch die Arbeit in den Kirchen der Region hat sich dadurch verändert. Wie, erzählt Susanne Attula im OZ-Interview. Die Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Ribnitz über Gesangsverbote, Einsamkeit und Chancen der Krise.

OZ: Wie war für Sie bzw. die Evangelische Kirchgemeinde Ribnitz das vergangene Jahr?

Susanne Attula: Wie alle Einrichtungen und Institutionen haben wir Veränderungen erlebt. Wir sind es gewohnt, dass sich Gruppen treffen, dass wir uns versammeln können. Das kann nun nur in einer bestimmten Größe und einem bestimmten Format stattfinden. Das mussten wir klären. Es gilt, Verordnungen des Gesundheitsamtes für uns zu übersetzen und unsere Räumlichkeiten darauf auszurichten, dass sich eine maximale Anzahl von Menschen versammeln kann. Dennoch konnten oder wollten sehr viele Menschen nicht in die Kirche kommen, das war zum Weihnachtsfest besonders auffällig. Auch das Gesangsverbot ist etwas sehr Einschneidendes. Chorproben, Chorauftritte, all diese schöne Arbeit ruht. Solistische Formate sind aber erlaubt. Instrumentalsolisten sind eingesprungen. Der festliche Rahmen sollte ja nicht verloren gehen. Wir mussten neue Wege gehen, Gewohnheiten verändern. Das ist uns auch oft gelungen, so wurde improvisiert. Und es ist vor allem nie ein Gottesdienst einfach ausgefallen.

Wie sehr hat sich die Situation auf das Gemeindeleben, auf die Atmosphäre zwischen den Gemeindemitgliedern ausgewirkt?

Zuerst haben wir gedacht, nach ein paar Wochen oder Monaten geht es vorüber. Dann kommen wir wieder zusammen. Doch wir haben gemerkt, dass wir auf längere Zeit damit umgehen müssen. Weil wir uns nicht treffen konnten, haben wir beispielsweise Briefe an die Gemeindeglieder geschrieben. Wir haben kleine Videoformate gefunden, in die Pflegeheime versendet, für die Bewohner, die ich normalerweise besuche und mit ihnen Gottesdienste feiere. Wir haben vor geöffneten Fenstern gesungen und den Weihnachtsgottesdienst direkt vom Marktplatz in das Pflegeheim im Musikantenweg übertragen. Hier sind wir tatsächlich auf eine gewisse Weise zeitgemäßer - moderner - geworden. Austausch mit Abstand – so muss man das Gemeindeleben jetzt beschreiben.

„Schon ein Telefonat bringt Licht in den Tag.“

Also die Kontaktbeschränkungen als Chance, sich im Digitalen weiterzuentwickeln und zu vernetzen?

Ja. Unserer jungen Gemeindepädagogin ist das mit den Kindern sehr leichtgefallen. Krippenspielproben durften auch nicht sein, so hat sie mit den Kindern einen kleinen Film produziert. Aber wir müssen an dieser Stelle trotzdem noch viel aufholen. Zurzeit überarbeiten wir die Website der Kirchengemeinde, die nun wichtiger denn je geworden ist. Das ist etwas, was mir richtig auf der Seele brennt.

Kann man in dieser Zeit mit diesen neuen Wegen der Vernetzung das kompensieren, was aufgrund der Einschränkungen verloren gegangen ist?

Nein, oder sicher nur bedingt, vorübergehend. Nach wie vor ist es so, dass auch wichtige Besuche stattfinden. Es gibt ein kleines Netzwerk, eine Besuchsdienstgruppe, Ehrenamtliche, die bei unseren Gemeindegliedern vorbeischauen. Manchmal bringt auch schon ein Telefonat Licht in den Tag. Wir informieren uns gegenseitig darüber, wer Besuch benötigt. Ich bin dankbar dafür, dass einige so aufmerksam sind, wenn jemand krank ist oder lange nicht da war. Im Augenblick sind einige wirklich in der Einsamkeit versunken, das darf nicht sein. Gerne kann sich jeder melden, der ein Gespräch und Hilfe benötigt.

Aus den Erfahrungen Ihrer persönlichen Kontakte mit den Gemeindemitgliedern: Wie gehen die Menschen mit dieser Krise, mit der aktuellen Situation um?

Die Gemeinschaft in der Gemeinde ist etwas Wichtiges, zum Beispiel die regelmäßigen Seniorennachmittage und die Chorarbeit. Für manche Menschen ist die aktuelle Zeit eine einsame Lebensstrecke. Die fehlenden Kontakte sind nicht aufzuholen. In persönlichen Gesprächen habe ich immer wieder gehört: „Auf mich kommt es nicht mehr an. - Nach mir fragt keiner mehr in meinem hohen Alter, ich bin raus“. Und so sagen Menschen am Ende ihres Lebens: „Jetzt kommt ja wirklich nichts mehr.“ Gemeinschaft ist nur eingeschränkt möglich. Da entsteht auch eine gewisse Hilflosigkeit. Hier kann es nur den Versuch geben, sich im persönlichen Gespräch anzunähern, Mut zu machen, aufzumuntern und zu schauen, was zu tun ist. Da müssen wir wach bleiben.

„Jugendliche verdämmern vor ihren Rechnern.“

Ist der Bedarf an Unterstützung, an Hilfe, gestiegen?

Der Bedarf war immer groß und ist sicher noch gestiegen. Und es gibt auch völlig neue Handlungsfelder. Durch das Homeschooling entstehen Notsituationen in Familien, wenn die Zeit und der Platz nicht ausreichen. Jugendliche verdämmern vor ihren Rechnern, sind für die Eltern gar nicht mehr greifbar, wissen nicht, in welchen Abschnitten des Tages sie ihre Hausarbeiten machen und wo noch ein bisschen Schlaf hingehört. Auch hier tut es gut, wenn sich jemand hinwendet.

Was kann man da tun, vor allem jetzt, im zweiten Lockdown ausgerechnet in der kalten und dunklen Jahreszeit?

Wo es möglich ist, besuchen. Wo es möglich ist, telefonieren. Unterstützung vermitteln, auf die Telefonseelsorge verweisen, in der Fürbitte im Gottesdienst an die Herausgeforderten denken.

Welche Rolle spielt in dieser Zeit die Kirche bzw. der Glaube?

Für Menschen, die einen lebendigen Glauben haben, sind die Fragen, warum lebe ich und wohin gehöre ich, beantwortet. Das heißt nicht, dass diese Antworten in Stein gemeißelt sind und dass es keine Zweifel gibt. Gläubige Menschen haben sicher auch einsame Tage, aber sie dürfen auch immer Antworten finden, wenn auch nicht in jedem Fall die gefälligsten und einfachsten. Dies ist ein Stück weit das Geheimnis des Lebens. Warum ist es trotzdem sinnvoll, dass ich weitergehe? Weil ich nicht allein gehen muss, weil ich auf Gottes Gegenwart hoffe, der mir Herz und Seele stärkt. Das ist wie ein ständiger Dialog, etwas, das die Seele beweglich hält.

Momentan ist Dialog ja eher schwierig. Ist es für einen gläubigen Menschen einfacher, mit sich selbst dann auch in den Dialog zu treten?

Sie meinen, sich selbst zu hinterfragen? Das kann jeder Mensch nur für sich alleine beantworten. Aber viele empfinden die Möglichkeit als stärkend, auf Lebensfragen im Glauben grundlegende Antworten suchen zu dürfen und zu finden. „Dennoch bleibe ich stets bei Dir, Gott, denn Du hältst mich bei meiner rechten Hand“ so hofft es der Psalmensänger in der Bibel.

„Die Menschen halten durch.“

Die Einschränkungen wurden zuletzt immer weiter verschärft. Es ist schwer abzusehen, wann es Lockerungen gibt. Was glauben Sie: Wie lange halten die Menschen noch durch?

Die Menschen halten durch. Für manche wird es mit einem großen Kräfteverlust einhergehen. Es braucht im Moment viel Geduld und Stärke. Wir haben alle solch eine Zeit noch nie erlebt, kennen oft herausfordernde Zeiten nur aus Erzählungen vorheriger Generationen. Und doch sind es heute ganz andere Probleme. Wir müssen nicht frieren oder hungern, verlieren nicht unsere Heimat, aber ein großes Stück Selbstbestimmung. Manche geschäftliche Sicherheit, der Elan, sind verloren gegangen. Es fällt schwer. Erfahrungen und Dinge, die selbstverständlich waren, sind auf einmal nicht mehr möglich. Ich denke hier auch sehr an die junge Generation. Auf einmal steht ihre schöne Vision eines ausgefüllten, vielfältigen Lebens infrage. Auch hier sollten wir Gesprächspartner bleiben, ermutigen und bestärken.

Niemand muss frieren, niemand muss hungern: Ist es ein guter Ansatz, sich derzeit bewusst zu machen, dass es schon schlimmere Zeiten als die aktuelle gab?

Mit einfachen Vergleichen gibt man nie gute Antworten. Es geht jetzt darum, die gegenwärtigen Herausforderungen zu verstehen. Was bedeutet es, ein sinnhaftes Leben zu haben, wenn es endlich, verletzlich und auch gefährdet, wie durch dieses Virus, ist? Mit welchen Sicherheiten bin ich unterwegs? Ich meine, der Glaube an Gott gehört auch dazu. Man kann den Geschichten älterer Generationen in Ruhe zuhören. Das ist etwas, was Familien in der freien Zeit miteinander machen können. Enkel können ihre Großeltern anrufen und fragen, was hast du gemacht, als du so alt warst wie ich heute? Sich zuhören und voneinander wissen, das können auch Menschen in einem Haus tun, Nachbarn. Das kostet nicht viel, hilft aber sehr.

Müssen Menschen das noch lernen: Einander zuhören, aufeinander zugehen, auch auf den Nachbarn?

Manche haben das schon immer getan. Manche müssen es lernen und können es jetzt lernen. Das wäre ein Wunsch, den ich habe, dass wir auf manche Sachen mehr achten. Das wäre schön, wenn wir uns auch stärker vernetzen, wir öfter Gemeinschaft teilen.

Also eine Chance, aus den Kontaktbeschränkungen neue und intensivere Kontakte wachsen zu lassen?

Ja. Krise ist immer eine Chance. Das ist auch jetzt der Fall. Manche Dinge sind zu viel, so beliebig und unnötig geworden. Es nützt nichts, wenn ich zehn Hefte mit Lebensideen und Beratungstexten hinstelle, wenn jemand eigentlich persönlich angesprochen werden will. Es ist wichtig, darauf zu achten.

Ihr Wunsch für dieses Jahr?

Dass auf der wissenschaftlichen Seite alles Erdenkliche getan wird, dass wir mit den Gesundheitsverordnungen, mit dem Impfprogramm und allem damit Verbundenen weiterkommen, dass wir uns sicherer wissen können. Ich wünsche mir sehr, dass wir uns miteinander auf den Weg machen können, unsere Veranstaltungen wieder aufzunehmen, Gemeinschaft pflegen. Wir sollten aber auch das nicht wieder verlieren, was wir jetzt gerade entdecken. Dieser kleine Weg zum Nächsten, der uns gerade aufgeht, den sollten wir immer finden, nicht nur in dieser Krise.

Von Robert Niemeyer