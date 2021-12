Ribnitz-Damgarten

Seit fünf Jahren ist Susanne Attula Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Ribnitz. Größtes Projekt der nächsten Jahre ist die Risssanierung des Kirchturms der St. Marien-Kirche.

Die OSTSEE-ZEITUNG Ribnitz-Damgarten unterstützt mit der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ in diesem Jahr die dringend benötigte Sanierung des Turms. Deshalb traf sie die 53-Jährige zum Interview. Ein Gespräch über Reichtum, Missbrauchsskandale und die Verantwortung der Kirche.

Wie nehmen Sie die Spendenaktion derzeit wahr?

Großartig, wirklich. Das ist eine ganz tolle Entwicklung für das Kirchturmsanierungsprojekt und es ist auch toll, wie viele Ribnitz-Damgartener sich beteiligen. Die Kirchturmsanierung hat vielfach Gehör gefunden. Viele Menschen haben schon vorher gefragt, wie sie helfen können. Die OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“ ist dafür wie ein geebneter Weg. Es macht mich glücklich, dass vielen am Herzen liegt, dass unsere Kirche in der Mitte der Stadt ihren Platz behält.

Es gibt aber auch kritischere Stimmen, vor allem in zwei Themenbereichen. Lassen Sie uns zunächst über eines sprechen: Wie viel Kirchensteuer bekommt die Kirchengemeinde Ribnitz?

Die Kirchensteuer entstammt dem Ende des Ersten Weltkriegs. Seit der Weimarer Verfassung erhebt der Staat für die Kirche diese Steuer und schüttet sie an die Kirche wieder aus. Die Kirchenkreise, wir sind im Kirchenkreis Mecklenburg, verwalten das für die Gemeinden. Verteilt wird es nach Anzahl der Gemeindeglieder. Die Ribnitzer Kirchengemeinde hat ungefähr 1300 Mitglieder. Im Jahr 2020 betrug die Kirchensteuerausschüttung pro Gemeindeglied 33 Euro.

„Wir stehen finanziell gut da“

Wie viel Geld hat die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Ribnitz jährlich zur Verfügung?

Wir haben einen aktuellen Haushalt von etwa 237 000 Euro. Im Kirchengemeinderat wird das Budget jährlich beschlossen. Auch für den Kirchturm haben wir jetzt einen Bauhaushalt gebildet. So sehen wir, wie viel wir selbst aufbringen können und wie viel wir aus Stiftungen, Fördertöpfen und auch Spenden benötigen.

Wofür wird das Geld ausgegeben?

Die Kirche hat viele öffentliche Aufgaben. Seelsorgeaufgaben in der Seemannsmission, in der Telefonseelsorge, der Krankenhausseelsorge, der Notfallseelsorge, der Militärseelsorge, in vielen Einrichtungen, die den Menschen dienen. Eine große Ausgabe sind Gehälter von Mitarbeitern. Dazu Verbrauchsmittel, die Gebäudeinstandhaltung. Neben der großen Turmsanierung fallen auch ständig kleinere Reparaturen an. Und wir haben unsere ständigen Angebote für alle Generationen.

Wie viel Gewinn bleibt da am Jahresende übrig?

Ein großer Gewinn wäre überzogen. Aber Ribnitz ist eine Gemeinde, die finanziell gut dasteht. Und wir können an andere denken. Das gelingt sehr regelmäßig und auch aktionsbezogen. Wir haben zum Beispiel in diesem Jahr eine Kirchengemeinde im Ahrtal, die vom Hochwasser geschädigt ist, unterstützen können. Wir unterstützen unsere Partnerkirche in Kasachstan, ein Projekt in Rumänien, die Albanienhilfe in Wismar. Wir haben im Laufe des Jahres mehrere solche Zwecke. An Weihnachten zum Beispiel auch die Aktion Brot für die Welt. Es ist mit unserem Selbstverständnis nicht vereinbar, dass eine Gemeinde nur für sich abschließt. Wir verstehen uns immer in Solidarität zu anderen. Und die Kirche dient dem Menschen, offen und unabhängig von der Konfession.

Ein Punkt in diesem Bereich sind auch Vermögenswerte wie Grundstücke und Immobilien. Welche Immobilien gehören der Ribnitzer Kirchengemeinde?

Die Kirchengebäude selbst, also die St. Marien-Kirche, die Kirche in Kuhlrade, die Kirche in Rostocker Wulfshagen und das Pfarrhaus in der Neuen Klosterstraße 17. Und die Kapelle auf dem Ribnitzer Friedhof.

„Dann stünden wir blank da“

Und wie sieht es im Bereich Grundstücke aus?

Wir haben Flächen, zum Beispiel in der Sandhufe, in der Gegend Berliner Straße, verschiedene bebaute und unbebaute Parzellen im Gebiet der Stadt und landwirtschaftliche Flächen, die auch so bewirtschaftet werden. Da werden auch Einnahmen generiert.

Wie wird das Geld verwendet?

Für Pachteinnahmen gibt es eine besondere Regelung. Alle Einnahmen gehen zunächst an den Kirchenkreis. Der Kirchenkreis macht daraus ein Solidarpaket und schüttet an alle Kirchengemeinden etwas aus. Es gibt Kirchengemeinden mit viel und Kirchengemeinden mit weniger oder gar keinem Land oder Grundbesitz. Und wir haben den Grundsatz, dass alle Gemeinden solidarisch davon etwas haben. Und das ist auch gut so. Die Kirchengemeinde Ribnitz bekommt am Ende einen Teil von dem, was sie ohne den Solidartopf hätte, wenn sie das Geld also selbst behalten würde.

Spenden für den Erhalt des Kirchturms Der Kirchturm der Stadtkirche St. Marien, das weithin sichtbare Wahrzeichen der Bernsteinstadt, benötigt dringend eine Risssanierung. Auch die rund 40 Meter hohe Aussichtsplattform auf der Kirchturmspitze muss saniert werden. Die Kosten werden auf etwa 450 000 Euro geschätzt. 90 000 Euro befinden sich in der Baukasse der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Ribnitz. Der Rest muss durch Spenden oder Stiftungen besorgt werden. Unter anderem wurde dafür der Kirchbauverein St. Marien Ribnitz gegründet. Die Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten der OSTSEE-ZEITUNG möchte anlässlich der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ gemeinsam mit ihren Lesern das Projekt unterstützen. Dafür existiert eigens ein Spendenkonto. Die Kontodaten lauten: Kontoinhaber: Ev. Luth. Kirchengemeinde Ribnitz IBAN: DE09 5206 0410 0005 3505 57 Bank: Evangelische Bank Kassel Verwendungszweck: OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“

Warum können Sie die Kirchturmsanierung nicht aus eigener Kraft bezahlen?

Sofort ist diese große Summe nicht da. Gäben wir alles aus bis auf den letzten Heller unserer Baukasse, würden wir uns Rücklagen nehmen, die wir für anderes vorhalten müssen, etwa wenn plötzlich das riesige Kirchendach beschädigt und eine teure Reparatur notwendig wäre. Dann stünden wir blank da, wenn wir gerade alles in den Turm gesteckt hätten. Wir müssen immer auch gute Haushalter sein. Die Sammlung für die Kirchturmsanierung hat aber auch noch einen anderen Aspekt: Wir schaffen Teilhabe an Verantwortung. Wir sind als Kirchengemeinde und auch mit dem Förderverein stellvertretend in dieser Zeit verantwortlich für das Gebäude. Vor uns waren es andere, nach uns werden es andere sein. Und wir geben jetzt allen, die sich dafür interessieren und etwas dazu geben möchten, die Möglichkeit, einen Teil dieser Verantwortung zu übernehmen. Es ist uns ja nicht egal, was mit diesem fast 800 Jahre alten Gebäude der Stadt passiert.

„Es muss alles getan werden, die Wahrheit zu erzählen“

Ein anderes Thema: Auch die Evangelische Kirche war laut Studien Ort von sexualisierter Gewalt. Wie bewerten Sie das Ergebnis dieser Untersuchungen?

Das ist erschütternd. Zunächst ist es wichtig und längst an der Zeit, dass das so offen gelegt wird, was da leider passiert ist. Es muss alles dafür getan werden, das aufzudecken, die Wahrheit zu erzählen, Menschen zur Rechenschaft zu ziehen und vor allem den Opfern Ansehen zu geben, sie um Verzeihung zu bitten. Beide Kirchen sind dabei, das kritisch zu reflektieren. Das ist ein mühsamer Weg. Es ist aber Absicht, auch in unserer Nordkirche, ohne Rücksicht auf das Ansehen der Verantwortlichen die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Sind Ihnen Fälle bekannt?

Für die Zeit meiner Verantwortung hier ist mir das nicht bekannt. Aber natürlich geht es an uns Pastoren und Seelsorgern nicht vorüber, dass durch Missbrauchsfälle das Leben für Menschen für immer negativ beeinträchtigt ist, die solche Straftaten erlebten. Manche Menschen bewegt das ja auch zum Kirchenaustritt. Da wurde Vertrauen missbraucht, wurden Menschen herabgewürdigt. Eine Narbe, die immer bleibt.

Wie kann so etwas ausgerechnet innerhalb der Kirche passieren?

Das steht leider völlig im Gegensatz zu dem Auftrag, den Menschen in der Kirche haben. Menschen als Seelsorger oder als Hirten sind in herausfordernden Situationen anderen Menschen sehr nahe. In solcher Nähe entsteht im schlimmsten Fall geistlicher Machtmissbrauch. Ich bin froh, dass zur theologischen Ausbildung auch eine Seelsorgeausbildung gehört und die Pflicht zu ständiger Weiterbildung. Ein Seelsorger muss sich immer wieder selbst kennenlernen, seine eigenen Höhen und Tiefen kennen und reflektieren, damit in der Nähe zu anderen Menschen eben kein Schaden passieren kann. Damit man selbst Halt hat, um andere zu halten. Wenn man es schlecht macht, werden Abhängigkeiten geschaffen, man kann Menschen benutzen, lenken, ja missbrauchen.

„Auch externe Kontrolle ist notwendig“

Was muss die Evangelische Kirche tun, um Vertrauen zurückzugewinnen?

Glaubwürdig sein. Die Aufklärungsarbeit zu Ende machen und nicht verschleppen. Unsere Kirchensynoden haben an die Gemeinden die Aufgabe gegeben, dass wir uns eine Selbstverpflichtungserklärung zu geben haben. Wo sind unsere Grenzen, unsere Aufgaben, unsere Chancen, wo ist unsere Schweigepflicht im Umgang mit Menschen und unserer Arbeit mit Menschen. Eine Selbstverpflichtungserklärung, die unsere Kirchenleitung auch einfordern kann. Dabei geht es nicht nur darum, darüber geredet zu haben, sondern dass wir das auch mit einem Fachreferenten durcharbeiten und wir uns dann aus freiem Herzen und entschiedenem Gewissen mit unserer Unterschrift dazu bekennen können. Wir haben eine hohe Verantwortung in der Kinder- und Jugendarbeit, genauso aber für alle Generationen. Das prüfen wir im Gremium, das verlangen wir durch Ausbildung, mit ständigen Qualifizierungen, wer für wen Verantwortung in der Kirchengemeinde trägt und tragen darf.

Zur Person Susanne Attula, 53 Jahre, ist seit fünf Jahren Pastorin in Ribnitz. Geboren und aufgewachsen in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war Attula 16 Jahre Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden in Cammin und Petschow bei Rostock, bevor sie 2016 nach Ribnitz wechselte. Sie ist verheiratet mit dem Chef des Deutschen Bernsteinmuseums, Axel Attula, und hat zwei Kinder.

Eine Kritik dabei ist, dass die Kirche als Beschuldigte sich selbst quasi kontrolliert bzw. untersucht. Braucht es nicht auch externe Kontrolle?

Ja, auch das ist notwendig. Ich denke, dass sich kein Gremium dagegen sträuben kann, unabhängig aufgestellt zu sein bei dieser wichtigen Verantwortung der Aufklärung. Ich glaube, dass diese wichtige Verantwortung der Kirche bei allen ihren Verantwortlichen angekommen ist und jede wissenschaftliche und fachliche Begleitung dazu gehört. Wenn es bei manchen den Eindruck gibt, dass das im Verborgenen aufgeklärt wird, dann sollen die Fragen gestellt werden. Wir haben alle eine Verantwortung dafür.

Können Sie nachvollziehen, wenn Menschen sagen, dass sie aus diesen Gründen nicht für die Sanierung spenden wollen?

Das kann ich respektieren. Eine Spende ist eine freiwillige Gabe. Es gibt viele Zwecke, die Unterstützung brauchen. Wir sind einer. Und das ist mir bewusst. Und es ist mir auch sehr dankbar bewusst, dass wir so viel Zuwendung erleben. Und es ist für uns als Kirchengemeinde und für den Förderverein auch eine Herausforderung, dass wir davon hoffentlich immer etwas abbilden, dass die Sanierung des Kirchturms gemeinsam gelingt und er unser Wahrzeichen, Stimme und Aussicht für die Stadt bleibt.

Von Robert Niemeyer