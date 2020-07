Ribnitz-Damgarten

Die Restaurierungsarbeiten an der Orgel der Ribnitzer Klosterkirche sind abgeschlossen. Ausgeführt wurden sie von Mitarbeitern der Jehmlich Orgelbau Dresden GmbH. Die Orgel wurde 1839/1840 von Heinrich Rasche (1794 bis 1876) aus Rostock gebaut. Der Anteil an originaler Bausubstanz ist sehr hoch. Orgelbauer Andreas Hahn schätzt, dass er zwischen 90 und 95 Prozent liegt.

Zu den Teilen der Rasche-Orgel, die verloren gegangen sind, gehören die originalen Prospektpfeifen aus Zinn. Sie mussten 1917 ausgebaut und der Kriegswirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Später wurden Prospektpfeifen aus Zink eingebaut. Sie wurden nun im Rahmen der Restaurierungsarbeiten wieder durch Pfeifen aus Zinn ersetzt. Zu den Arbeiten, die ebenfalls ausgeführt wurden, gehören unter anderem auch die Überarbeitung des Holzpfeifenwerkes und die gründliche Reinigung der zum Teil stark verschmutzten Orgel.

Versteigerung der alten Orgelpfeifen

Die Gesamtkosten für die Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten belaufen sich auf rund 140 000 Euro. Der größte Teil des Geldes stammt aus dem Fördertopf der Europäischen Union zur Stärkung ländlicher Räume (Leader). Jeweils 10 000 Euro steuerten der Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte sowie der Museumsverein des Deutschen Bernsteinmuseums bei. Die Stadt Ribnitz-Damgarten als Eigentümerin der Klosterkirche beteiligt sich ebenfalls an den Kosten.

Die alten Zink-Orgelpfeifen möchte der Freundeskreis Kloster- und Stadtgeschichte versteigern, berichtet Vereinsvorsitzender Axel Attula. Der Erlös soll in die Restaurierung des Instruments mit einfließen. Einen genauen Termin für die Versteigerung gibt es allerdings noch nicht. Derzeit befinden sich die ausgedienten Zink-Orgelpfeifen in den Werkstätten des Vereins zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung Ribnitz-Damgarten, wo sie gereinigt werden.

Orgelprospekt erstrahlt in neuem Glanz

Mittlerweile erstrahlt auch die Schauseite der Rasche-Orgel, der neogotische Orgelprospekt, in neuem Glanz. Dafür sorgte unter anderem Mario Vetter vom Verein zur Förderung der Arbeit und Qualifizierung. Er fertigte Zierelemente, die im Laufe der Jahre verloren gegangen waren, nach und brachte sie wieder am Prospekt an. Begleitet und unterstützt wurden die Arbeiten am Orgelprospekt „in großartiger Weise durch den Restaurator Wolfram Vormelker“, berichtet Attula.

Orgelbauer und Intonateur Reinhard Schäbitz bei der Arbeit an der Rasche-Orgel. Quelle: Axel Attula

Am vergangenen Wochenende trafen sich Mitglieder und Unterstützer des Freundeskreises Kloster- und Stadtgeschichte zu einem Arbeitseinsatz in der Klosterkirche. Sie kümmerten sich um die Reinigung der Außenflächen des Orgel-Prospektes und rückten auch im Inneren dem Staub zu Leibe. Gereinigte Flächen wurden mit Firnis überzogen.

Wiedereinweihung wird am 9. August gefeiert

„Bis auf kleine Restarbeiten ist alles erledigt, jetzt freuen wir uns auf die Wiedereinweihung der restaurierten Heinrich-Rasche-Orgel“, sagt Attula. Sie wird am 9. August im Rahmen einer ökumenischen Andacht und eines Festkonzertes stattfinden. Beginn ist um 15 Uhr. Gespielt wird die Orgel von Friedrich Drese aus Malchow. Karten für 7 Euro können im Vorverkauf an der Kasse des Deutschen Bernsteinmuseums erworben werden. Wegen Corona sind nur 70 Besucher zugelassen. Um allen Musikfreunden die Chance zu geben, die restaurierte Orgel zu erleben, sind zwei weitere Konzerte geplant.

Am 16. August (15 Uhr) gastieren Yoko Seidel (Orgel) aus München und Prof. Ulrike Volkhardt (Blockflöte) aus Hannover/Essen in der Ribnitzer Klosterkirche. Sie spielen unter anderem Stücke von Anna Amalia von Preußen, Johann Sebastian Bach und George Gershwin. Es werden auch Stücke aus Manuskripten des Klosters Ribnitz zu hören sein. Am 23. August wird aus Anlass des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens in die Klosterkirche eingeladen. Jan von Busch ( Rostock) spielt Stücke von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart.

„Wir möchten damit ein neues Format ins Leben rufen“, erläuterte Attula weiter. Unter „Orgel plus - Sonntagskonzerte“ sollen jedes Jahr an drei Sonntagen im August Konzerte geboten werden. „Wir sehen das als Ergänzung zu den Konzerten, die im Rahmen des Ribnitzer Orgelsommers stattfinden“, so der Vereinsvorsitzende abschließend.

