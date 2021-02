Ribnitz-Damgarten

Was für ein großartiger Erfolg! Der Ribnitz-Damgartener Para-Ruderer Marcus Klemp ist am Dienstag Weltmeister bei der Ergometer-Weltmeisterschaft geworden. Zum zweiten Mal nach 2013 sicherte sich der 38-Jährige den Titel. Mit dem Rückenwind dieses Erfolges peilt der Sportler des Ribnitzer Sportvereins nun die Qualifikation für die Paralympischen Sommerspiele im Spätsommer in Tokio (Japan) an, sofern der Wettbewerb angesichts der Corona-Pandemie denn überhaupt stattfinden kann. Die Folgen der Corona-Krise wirken sich allerdings noch ganz anders auf Klemp und seine sportlichen Ambitionen aus.

Zunächst aber überwog am Dienstag die Erschöpfung, gefolgt von riesiger Freude. „Ich dampfe noch nach“, sagte Marcus Klemp, als die OZ zum Interview in seiner Wohnung in Ribnitz vorbeischaut. Seit knapp anderthalb Stunden durfte er sich zu diesem Zeitpunkt Weltmeister nennen. Genauer gesagt: Punkt 12.05 Uhr fiel der Startschuss zum entscheidenden Rennen. Um 12.12 Uhr und 48 Sekunden stand fest: Marcus Klemp hatte es geschafft. In 7:48.0 Minuten hatte er die virtuelle 2000-Meter-Strecke als Schnellster in seinem Feld und in seiner Klasse gemeistert.

Weltmeister im Büro

Auf genaues Timing kam es in jedem Fall an. Denn die Ergometer-Weltmeisterschaft in diesem Jahr war aus bekannten Gründen nicht vergleichbar mit jenen der Vorjahre. Üblicherweise treffen sich die Athleten vor Ort in einer großen Halle, wo die Ergometer aufgebaut werden. Dort fahren dann alle Starter gleichzeitig gegeneinander. 2013 war Klemp dazu in die USA gereist.

„Du geile Sau“: Das Weltmeister-Rennen von Marcus Klemp im Video mit Kommentar des Bundestrainers (Start ab 5:50 Minuten):

In diesem Jahr blieben die Sportler zu Hause und traten von dort aus zum Wettkampf an. Normalerweise hat Marcus Klemp aufgrund seiner Erfahrung schon lange keine Probleme mehr mit Aufregung vor dem Start. Doch dieses Mal war es anders. „Was das Sportliche angeht, bin ich sicher und erfahren. Die Technik hat mich nervös gemacht“, so der 38-Jährige. Denn der Ribnitz-Damgartener musste selbst dafür sorgen, dass die Internetverbindung schnell genug ist, das Ruderergometer vorschriftsmäßig verkabelt ist, das Wettkampfdisplay die richtigen Daten anzeigt und eine Videoverbindung steht. Und das alles musste tadellos funktionieren, um das korrekte Ergebnis zu übermitteln und einen fairen Wettkampf zu ermöglichen. Denn die Starter fuhren auch hier zeitgleich gegeneinander. Drei Tage habe die technische Vorbereitung gedauert. „Drei Tage Arbeit, um einmal 2000 Meter zu rudern“, sagt Klemp.

Thomas Keitel (v. l.) stellte Marcus Klemp die Räumlichkeiten für den Wettkampf zur Verfügung. Mandy Keitel und Bundestrainer Jochen Weber unterstützten den 38-Jährigen dabei ebenfalls. Quelle: privat

Unterstützt wurde er dabei von einem Ribnitz-Damgartener Unternehmen. Thomas und Mandy Keitel, Inhaber des Brennstoffhandels Rosenfeld im Damgartener Gewerbegebiet An der Mühle stellten Klemp einen Raum und ihren Internetanschluss zur Verfügung. Seit Jahren fördert die Familie Keitel den Ribnitzer Ruderer. „Dafür bin ich sehr dankbar“, so Klemp.

Bundestrainer: „Ich bin sehr stolz auf Marcus.“

Angefeuert wurde Klemp zudem vom Bundestrainer höchstpersönlich. Jochen Weber war extra aus der Nähe von Frankfurt angereist, um seinen Schützling zu begleiten. „Ich bin sehr stolz auf Marcus. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es klappt“, sagte Weber hinterher.

Und auch während des Rennens sah es lange nicht nach einem Sieg aus. Der tunesische Starter Rahmani Maher hatte bis kurz vor Schluss in Führung gelegen. Klemp hatte zeitweise fast acht Sekunden Rückstand. „Zwischendurch habe ich gedacht: Dann wird es eben Silber. Wenn er das durchzieht, hat er auch verdient gewonnen“, so der Ribnitzer. Doch Stück für Stück kam Klemp an den Führenden ran, setzte auf den letzten 200 Metern zum Schlussspurt an und war am Ende 1,4 Sekunden schneller als sein Kontrahent aus Nordafrika.

7:48 Minuten über 2000 Meter bedeuteten dabei nicht nur den Weltmeistertitel, sondern auch deutschen Rekord über diese Strecke. „Ich war danach erst mal fix und fertig“, so Marcus Klemp. Nach etwa fünf Minuten habe er schweißgebadet realisiert: „Oh, jetzt bin ich Weltmeister.“

Seit 24 Jahren erfolgreich Marcus Klemp trainiert bereits seit 24 Jahren am Ruderstützpunkt des Ribnitzer SV in Damgarten und hat eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte hingelegt. 2003 gewann der an Cerebralparese – einer Bewegungsstörung – erkrankte Athlet eine Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft in Italien, 2007 wurde er Weltmeister in München. 2008 erreichte Klemp bei den Paralympics in Peking den vierten Platz. 2009 holte er bei der WM in Polen Bronze. 2013 wurden Marcus Klemp und Anke Molkenthien vom Waginger Ruderverein (Bayern) über die 1000-Meter-Distanz im Mixed-Doppelzweier der Handicap-Ruderer in Südkorea Vizeweltmeister.

Gleichzeitig gibt er zu, dass diese besondere Atmosphäre in der Halle, das Anfeuern des Publikums, der Jubel am Ende, schon fehle. „Man sitzt einfach zu Hause und ist irgendwie auch verloren. Man ist gerade Weltmeister geworden und geht kurz danach im Supermarkt einkaufen.“ Dennoch sei die Freude groß. Zahlreiche Weggefährten gratulierten am Dienstag.

Abschied aus Ribnitz-Damgarten

Das ganz große Ziel sind jedoch die Paralympischen Spiele. Und die Ergometer-WM war eine Station auf dem Weg dahin. Wirklich wichtig wird es Anfang Juni im italienischen Gavirate. Beim dortigen Qualifikationsrennen – dann wieder auf dem Wasser im Einer – will Klemp die Chance auf einen Startplatz in Tokio nutzen. Nur der Gewinner bucht das Ticket nach Japan.

Die Vorbereitung wird allerdings erschwert. Auch hier spielt die Corona-Pandemie eine Rolle. Klemp wird die Bernsteinstadt nämlich aus beruflichen Gründen verlassen. Kurzarbeit könne er sich nicht leisten. Somit fängt er bereits am 1. März, also am Montag, beim nichttechnischen Verwaltungsdienst der Bundeswehr an. Das führt ihn in die Nähe von Frankfurt und nach Berlin. Klemp hofft, dass er auch im neuen Job genug Freiraum und Zeit für seinen Sport bekommen kann. „Es gibt noch einige Fragezeichen“, so Klemp. Aus persönlicher Sicht habe es aber keine andere Möglichkeit gegeben, als sich beruflich zu verändern. Deshalb werde er auch den Ribnitzer SV verlassen.

Der WM-Titel dürfte dabei ein mehr als würdiges Abschiedsgeschenk gewesen sein.

Von Robert Niemeyer