Ribnitzer Sandhufe: So sollen aus Ackerflächen Baugrundstücke werden

Ribnitz-Damgarten

Die Bernsteinstadt ist als Wohnstandort beliebt. So beliebt, dass mittlerweile Baugrundstücke knapp werden. Zwar haben im Ortsteil Klockenhagen die Erschließungsarbeiten für das Wohngebiet Achterberg II bereits begonnen und auch in der Damgartener Chaussee sollen neue Bauflächen erschlossen werden. Aber wenn die vergeben sind, wird es eng, machte Bauamtsleiter Heiko Körner in der jüngsten Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses deutlich. Die Nachfrage nach Bauflächen sei nach wie vor sehr groß.

Ein- und Zweifamilienhäuser sollen entstehen

diese große Nachfrage befriedigen zu können, haben die Stadtvertreter in ihrer Sitzung am 11. Dezember 2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 102 der Stadt Ribnitz-Damgarten, „Wohngebiet Sandhufe V“ beschlossen. Auf den derzeit noch überwiegend landwirtschaftlich genutzten Grundstücken sollen Ein- und Zweifamilienhäuser errichtet werden. Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt sowie mehrfach in Privathand.

Neben den Wohnhäusern werden im Bebauungsplanentwurf auch öffentliche Grünflächen, Straßenverkehrsflächen und gegebenenfalls auch öffentliche Spielflächen ausgewiesen. Eine dem Bebauungsplan entsprechende Bebauung und Erschließung setzt allerdings eine Änderung des Zuschnitts der betroffenen Grundstücke voraus.

Bodenumlegungsverfahren ist nötig

Das Problem: Die bisher geführten Verhandlungen mit den privaten Grundstückseigentümern haben erkennen lassen, dass nur ein Teil von ihnen an der vorgesehenen baulichen Nutzung ein Interesse habe, machte Bauamtsleiter Heiko Körner in der Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses deutlich. Soll im Umkehrschluss heißen: Es gibt auch Eigentümer, die kein Interesse haben.

Um jetzt weiterzukommen und sich auch mit diesen Eigentümern zu einigen, will die Stadt ein Bodenumlegungsverfahren anschieben. Formell wurde das Ganze am Mittwoch durch einen entsprechenden Beschluss der Stadtvertreter einstimmig auf den Weg gebracht. Ein gleichlautender Beschluss wurde auch für den Geltungsbereich des B-Planes 103 Wohnbebauung Sanitzer Straße/Rostocker Landweg gefasst.

Durch Umlegung wird niemand enteignet

Ziel ist es, durch die Veränderung der Grundstücksgrenzen und der Eigentumsverhältnisse innerhalb des Umlegungsgebietes Bauflächen zu schaffen, die vom Zuschnitt und der Fläche her den Zielen des Bebauungsplanes entsprechen. „Dabei ist es unser Anspruch, ein faires und transparentes Verfahren durchzuführen“, sagte Körner. Die Neuordnung in diesen beiden Gebieten soll einen Ausgleich zwischen den Interessen der betroffenen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer und der Allgemeinheit schaffen. Ausschussvorsitzender Manfred Widuckel ( CDU/ FDP) betonte, dass durch die Umlegung von Grundstücken niemand enteignet werde.

Petra Zeise, öffentlich bestellte Vermessungsingenieurin: „Mit Einleitung des Verfahrens werden die Einwurfs- und Zuteilungswerte durch den Gutachterausschuss des Landkreises ermittelt, diese bilden die Grundlage für die spätere Zuteilung. Bei der Umlegung in diesen beiden Gebieten geht es im Besonderen darum, die Lasten der Erschließungsflächen auf die beteiligten Eigentümer wertgleich zu verteilen und den Eigentümern schnell und unkompliziert eigenständige Baugrundstücke zuzuteilen, die diese dann selbstständig nach eigenen Preisvorstellungen veräußern oder entsprechend dem Bebauungsplan bebauen können.“

Verfahren erstmals 2001 in Ribnitz-Damgarten durchgeführt

Erstmals durchgeführt wurde ein Bodenumlegungsverfahren in Ribnitz-Damgarten 2001. Das betraf den Bereich westlich des Pütnitzer Gutshauses. Geprägt wurde das Gebiet durch verfallene Stallanlagen sowie durch einen Mix von Privateigentum, BVVG-Eigentum und städtischem Eigentum. Außerdem wiesen die Grundstücke einen völlig ungeeigneten Zuschnitt für eine Bebauung auf. Erst nach dem erfolgreichen Abschluss des Bodenumlegungsverfahrens war es möglich, in diesem Bereich Wohnhäuser zu bauen.

Von Edwin Sternkiker