Der Ribnitzer Stadt- und Landbote stellte sich voll und ganz in den Dienst der NSDAP, wenn es darum ging, jüdische Einwohner zu verunglimpfen, auszugrenzen und zu diskriminieren. Dazu gehörte unter anderem die Veröffentlichung eines Boykottaufrufs, mit dem am 1. April 1933 deutschlandweit die offizielle Diskriminierung jüdischer Bürger begann.

Groß berichtet wurde in der Ribnitzer Heimatzeitung auch darüber, wie sich in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 der „Volkszorn“ in Ribnitz gegen die Juden Luft machte. Dem von Goebbels und seinen Helfershelfern organisierten Pogrom fielen deutschlandweit 91 Menschen zum Opfer, 30 000 wurden verhaftet, viele ins KZ eingeliefert. 171 Synagogen wurden niedergebrannt, tausende jüdische Geschäfte geplündert und ausgeraubt.

Infos über Veranstaltungen zum Geburtstag von Hitler

Berichtet wurde in der Zeitung zum Teil auch ausführlich über die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, über Versammlungen der beiden NSDAP-Ortsgruppen und über Veranstaltungen aus Anlass des Geburtstages von Adolf Hitler. Informiert wird weiterhin über den ersten „KdF“-Wagen, der im Dezember 1938 auf dem Ribnitzer Marktplatz und im Flugzeugwerk vorgeführt wird.

Groß aufgemacht wird im Juni 1939 auch das 100-jährige Jubiläum der Ribnitzer Sparkasse. Ein Thema, das bei der Leserschaft auf besonders großes Interesse stieß, war der Rekordversuch einer Heinkel 115, die im April 1939 auf dem Ribnitzer See abhob, um sich auf den Weg nach Südamerika zu machen.

Leser wurden im Krieg mit Durchhalteparolen überschüttet

Während des Krieges ergoss sich mit Hilfe des Stadt- und Landboten über die Ribnitzer und die Bewohner des Umlandes eine Flut von Appellen und Durchhalteparolen. Das klang in der Ausgabe des Stadt- und Landboten am 1. Februar 1945, in der Ortsgruppenleiter Berner zitiert wurde, so: „Mag kommen, was da will, wir müssen den gnadenlosen Kampf durchstehen. Ein Versagen und Erliegen würde das deutsche Volk und Reich für alle Zeit auslöschen“.

Obwohl das alles nur noch hohle Phrasen waren und das Ende des Deutschen Reiches längst besiegelt war, erfüllte der Stadt- und Landbote auch zu diesem Zeitpunkt noch voll und ganz seine Funktion als Sprachrohr der Nazis. Und dabei sollte es bis zum bitteren Ende bleiben. Noch am 4. April 1945 wurde unter der Überschrift „Mut und Panzerfaust besiegen jeden Panzer“ die Funktionsweise dieser Waffe erläutert und auch dazu aufgerufen, sie beherzt einzusetzen.

Ende des Krieges war auch Ende einer der ältesten Zeitungen

Wie weit sich der Stadt- und Landbote bereits von der Wirklichkeit seiner Leserschaft entfernt hatte, zeigt die Tatsache, dass niemand mehr in Ribnitz bereit war, diese Waffe gegen sowjetische Panzer zu richten. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, welche Folgen das für die Stadt gehabt hätte.

Es ist bemerkenswert, dass noch bis zum 30. April 1945, also einen Tag vor Einmarsch sowjetischer Soldaten in Ribnitz, beim Stadt- und Landboten gearbeitet wurde. Am 1. Mai 1945 war dann Schluss. Damit endete 96 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe die Geschichte des Ribnitzer Stadt- und Landboten. Es war das Ende einer der ältesten Zeitungen Mecklenburgs.

Von Edwin Sternkiker