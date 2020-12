Ribnitz-Damgarten

Zur Jahrhundertwende 1900 umfasst die Ribnitzer Stadtforst rund 533 Hektar. 85 Prozent dieser Fläche macht der Hochwald, vorrangig mit Nadelgehölzen, aus. Elf Prozent sind Wiesen und Ländereien, der Rest minderwertiges Brachland. Für die Bewirtschaftung, den Einschlag, die Aufforstung und die Pflege des Waldes hat die Stadt einen städtischen Stadtjäger auf ihrer Gehaltsliste.

Nach nur vier Jahren im Dienst verlässt Stadtjäger Ferdinand Fricke im Jahr 1905 die Boddenstadt. Im Juli des Jahres liegen beim Ribnitzer Rat drei Bewerbungen für die nun offene Stelle auf dem Tisch. An meisten kann der 33-jährige Revierjäger Carl Buchin aus Diestelow bei Goldberg überzeugen. Seine Wahl erfolgt einstimmig.

Buchin legt Eid ab

Weil Buchin als Jagd- und Forstschutzbeamter eingestellt wird, leistet er in Gegenwart von Bürgermeister Dr. Düffert und den beiden Senatoren Bradhering und Zeplin den folgenden Eid: „Ich, Carl Buchin, gelobe und schwöre, dem Magistrat der Stadt Ribnitz als meiner Obrigkeit überall gehorsam treu und dienstwillig zu sein, die mir als Stadtjäger obliegenden Pflichten sorgfältig erfüllen und die mit meinem Amte verbundenen Geschäfte nach Maßgabe der mir erteilten Instructionen genau und pünktlich ausführen, auch hinsichtlich der Jagd die bestehende Ordnung und die geltenden Verträge richtig beachten und mich überhaupt so führen zu wollen, wie es einem redlichen Beamten zukommt, so wahr mir Gott helfe!“

Hof Körkwitz war Amtssitz des Stadtjägers

Amtssitz des Stadtjägers ist der Hof Körkwitz. Buchins Jahresgehalt setzt sich aus einer Kombination von Geldzahlung und Naturalien zusammen. Neben 750 Mark in bar werden ihm ein städtischer Acker und Weideland mit einer Gesamtfläche von 4036 Quadratruten (rund 8,7 Hektar) zur persönlichen Nutzung übergeben. Außerdem kann er über 32 Raummeter Kiefern- oder Pappelholz als Deputat und fünf „Haufen“ Torf verfügen.

Zu Jahresbeginn 1913 sieht sich Buchin mit Vorwürfen konfrontiert, die seine Reputation als städtischer Beamter nachhaltig gefährden können. Er wird bezichtigt, Holz aus der städtischen Forst privat verkauft zu haben. Der Rat fordert umgehend eine Erklärung. Buchin führt aus, dass er sich in keiner Weise schuldig gemacht und nicht illegal Holz verkauft habe. Vielmehr habe er mit dem Müller Kriegsheim in Dändorf zwölf Raummeter von seinem angesparten Deputatholz gegen Mehl getauscht. Denn auf dieses Mehl ist der Stadtjäger dringend angewiesen.

Ackererträge wurden auf Diensteinkommen angerechnet

Obwohl sich Buchin redlich müht, kann er mit seinem Dienstacker nicht zufrieden sein. Die Erträge bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Besonders bedauerlich, weil die potenziellen Erträge ja auf sein Diensteinkommen angerecht werden. Die Not des Familienvaters wächst. Er sieht seine Existenz bedroht, ist oft verzweifelt. Das Ernähren seiner Frau und der drei Kinder fällt ihm immer schwerer. So wendet sich Buchin Anfang 1914 mit der Bitte an den Ribnitzer Magistrat, seine Ackerfläche neu bewerten zu lassen. Er schreibt: „ …, daß 12 1/2 Pfennige für die Quadratrute dieses schlechten Bodens viel zu hoch berechnet ist, zumal ich noch Dienstboten halten muß, die ich an Lohn und Beköstigung 1400 Mark rechne“.

Besonders stößt ihm auf, dass bei den großherzoglichen Forstbeamten bei ähnlich schlechten Böden in Klein Müritz nur mit 1/16 Pfennig, bei guten Böden nur mit zwei Pfennigen gerechnet wird. Verzichten möchte Buchin auf seinen Acker nicht, weil dieser doch zu einem großen Teil seinen Tisch füllt und die Entfernung zum Einkauf nach Ribnitz nicht nur mit zusätzlichen Kosten, sondern auch mit organisatorischen „Umständen und Schwierigkeiten verbunden (wäre)“. Nach kurzer Überprüfung bestätigen Bürgermeister und Magistrat, dass der Dienstacker wohl „zu hoch geschätzt ist“. Neu bewertet soll der Boden aber nicht werden. Stattdessen erhält der Stadtjäger eine Gehaltserhöhung von 200 Mark.

1915 zum Kriegsdienst eingezogen

Die nächste Herausforderung für die Familie Buchins folgt im Juni 1915: der Ernährer wird wie so viele Söhne der Stadt zum Kriegsdienst eingezogen. Einzelne Stationen seiner Beteiligung am Ersten Weltkrieg sind aktenkundig geworden. So wird er gleich wenige Tage nach seiner Einberufung zum Kampf an die Front geschickt. Ab Anfang September 1915 darf sich Buchin in einer Garnison aufhalten, ehe er nach zwei Monaten wieder in den Schützengraben gerufen wird. Mitte April 1916 hält er sich in der Garnison Rendsburg auf. Seine Entlassung aus dem Militärdienst erfolgt am 23. November 1918. Zurück in Ribnitz widmet sich Buchin neben seiner Familie endlich wieder den Forstangelegenheiten.

Anfang Dezember 1921 beschließt der Ribnitzer Rat, dass die offizielle Amtsbezeichnung nun nicht mehr Stadtjäger, sondern Stadtförster lauten soll. Der nun namentliche Stadtförster Buchin übt sein Amt schließlich über drei Jahrzehnte bis zu seinem Tod im Juli 1936 aus. Ihm folgt Stadtförster Gerd Westphal im Oktober des gleichen Jahres.

Von Jan Berg