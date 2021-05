Ribnitzer Tagesmutter: "Endlich wieder ein Stück Normalität"

Ribnitz-Damgarten

Am 1. März 2018 hat Steffi Vollmann ihre Kindertagespflege in der Ribnitzer Sandhufe eröffnet. Noch gut kann sie sich an den 16. März 2020 erinnern, an diesem Tag musste sie ihre Kindertagespflege wegen der Corona-Pandemie schließen. Erst am 11. Mai hatte sie wieder öffnen können. Drei Kinder betreue sie derzeit, ein viertes könne sie noch aufnehmen, erzählt die 37-Jährige.

Wieder zurück in den Norden

In den letzten Wochen war auch in ihrer Kindertagespflege Notfallbetreuung angesagt, sie freut sich jetzt darüber, dass das vorbei ist. Damit sei wieder ein kleines Stück Normalität eingezogen, sagt sie. Und sie freut sich auch darüber, dass ihr Sohn, der die 6. Klasse besucht, wieder Präsenzunterricht hat. „Wochenlanges Homeschooling und die Notfallbetreuung gleichzeitig, das hat sehr viel Kraft gekostet“, erzählt sie. Bevor Steffi Vollmann nach Ribnitz zog, war sie als Hotelbetriebswirtin tätig und hatte einige Jahre zusammen mit ihren Mann in Hessen und Baden-Württemberg gearbeitet. Aber da ihr Mann und sie aus Mecklenburg-Vorpommern stammen, wollten sie wieder zurück in den Norden.

Von Edwin Sternkiker